В Киеве мужчина убил собаку матери из-за лая: его приговорили к 6 годам лишения свободы. ФОТО

В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за жестокое обращение с животным и кражу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он убил собаку своей матери из-за того, что пес начал лаять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Схватил собаку и бросил на пол

По данным следствия, мужчина жил в Киеве вместе с матерью и братом. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он зашел в комнату, где находилась мальтийская болонка матери по кличке Кузя.

Собака начала лаять, что не понравилось мужчине. Он схватил животное и с силой бросил его в коридор. От удара о пол пес получил травмы и погиб.

Суд признал киевлянина виновным в жестоком обращении с животным, совершенном активным способом, по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему назначили пять лет лишения свободы.





Читайте также: Пьяная женщина выбросила с 4-го этажа собаку в Киеве: животное погибло, подозреваемой грозит 8 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Также осудили за кражу автомобиля

Кроме того, мужчину признали виновным в краже автомобиля, который владелица оставила незапертым. По ч. 4 ст. 185 УК Украины суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

По совокупности преступлений окончательное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

В настоящее время осужденный находится под стражей.

Читайте также: Из-за халатности директора житомирского госпредприятия погиб скот, убытки превысили миллион гривен, — полиция. ФОТО