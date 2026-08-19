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Новости Фото Жестокое обращение с животными
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В Киеве мужчина убил собаку матери из-за лая: его приговорили к 6 годам лишения свободы. ФОТО

В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за жестокое обращение с животным и кражу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он убил собаку своей матери из-за того, что пес начал лаять.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Схватил собаку и бросил на пол

По данным следствия, мужчина жил в Киеве вместе с матерью и братом. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он зашел в комнату, где находилась мальтийская болонка матери по кличке Кузя.

Собака начала лаять, что не понравилось мужчине. Он схватил животное и с силой бросил его в коридор. От удара о пол пес получил травмы и погиб.

Суд признал киевлянина виновным в жестоком обращении с животным, совершенном активным способом, по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему назначили пять лет лишения свободы.

В Киеве мужчина убил собаку из-за лая и получил 6 лет тюрьмы
В Киеве мужчина убил собаку из-за лая и получил 6 лет тюрьмы

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Также осудили за кражу автомобиля

Кроме того, мужчину признали виновным в краже автомобиля, который владелица оставила незапертым. По ч. 4 ст. 185 УК Украины суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

По совокупности преступлений окончательное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

В настоящее время осужденный находится под стражей.

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Топ комментарии
+12
Суд призначив 4 роки ув'язнення водієві, який на смерть збив пішохода біля зупинки «Вул. Шевченка» в Полтаві
----
З - закон!
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19.08.2026 17:00 Ответить
+8
А різниці між людиною і собакою немає ніякої? Може ти ще й м'яса не їси?
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19.08.2026 17:09 Ответить
+7
Заколов порося на Різдво- від 10 до 15....
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19.08.2026 17:18 Ответить

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