В Киеве мужчина убил собаку матери из-за лая: его приговорили к 6 годам лишения свободы. ФОТО
В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за жестокое обращение с животным и кражу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он убил собаку своей матери из-за того, что пес начал лаять.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Схватил собаку и бросил на пол
По данным следствия, мужчина жил в Киеве вместе с матерью и братом. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, он зашел в комнату, где находилась мальтийская болонка матери по кличке Кузя.
Собака начала лаять, что не понравилось мужчине. Он схватил животное и с силой бросил его в коридор. От удара о пол пес получил травмы и погиб.
Суд признал киевлянина виновным в жестоком обращении с животным, совершенном активным способом, по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему назначили пять лет лишения свободы.
Также осудили за кражу автомобиля
Кроме того, мужчину признали виновным в краже автомобиля, который владелица оставила незапертым. По ч. 4 ст. 185 УК Украины суд приговорил его к шести годам лишения свободы.
По совокупности преступлений окончательное наказание составляет шесть лет лишения свободы.
В настоящее время осужденный находится под стражей.
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