У Києві чоловік убив собаку матері через гавкіт: його засудили до 6 років ув’язнення. ФОТО

У Києві 34-річного чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за жорстоке поводження з твариною та крадіжку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він убив собаку своєї матері через те, що пес почав гавкати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Схопив собаку та кинув на підлогу

За даними слідства, чоловік жив у Києві разом із матір’ю та братом. Одного разу, перебуваючи напідпитку, він зайшов до кімнати, де була мальтійська болонка матері на прізвисько Кузя.

Собака почав гавкати, що не сподобалося чоловікові. Він схопив тварину та з силою кинув її в коридор. Від удару об підлогу пес зазнав травм і загинув.

Суд визнав киянина винним у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому активним способом, за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. За цей злочин йому призначили п’ять років позбавлення волі.





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Також засудили за крадіжку автомобіля

Крім того, чоловіка визнали винним у крадіжці автомобіля, який власниця залишила незачиненим. За ч. 4 ст. 185 КК України суд призначив йому шість років ув’язнення.

За сукупністю злочинів остаточне покарання становить шість років позбавлення волі.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

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