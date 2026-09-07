Робот-хирург провел сложную операцию на почке 8-летнему мальчику во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове врачи с помощью роботизированной системы Senhance со встроенным искусственным интеллектом спасли почку 8-летнему мальчику из Тернопольской области. Медики удалили патологические ткани и провели реконструкцию органа, восстановив его работу.

Об этом сообщили в детской больнице Святого Николая, передает Цензор.НЕТ.

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О болезни Олега родители узнали случайно во время планового УЗИ. Обследование показало, что одна из почек мальчика увеличена. После консультации во Львове врачи диагностировали гидронефроз.

При этом заболевании нарушается отток мочи из почки, что постепенно повреждает орган и без надлежащего лечения может привести к потере его функции.

Спасти почку могла сложная высокоточная операция. Для ее проведения во Львов приехал профессор Вильнюсского университета Наримантас Эвалдас Самалавичюс - один из ведущих европейских специалистов по малоинвазивной и роботизированной хирургии, который выполнил более тысячи роботизированных вмешательств.























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Операцию провели с помощью Senhance - единственного в Украине робота-хирурга со встроенным искусственным интеллектом. Система позволила точно определить место сужения и удалить патологически измененные ткани. После этого хирурги реконструировали орган, чтобы восстановить его нормальную работу.

ИИ в системе отслеживает движение глаз хирурга и соответственно направляет камеру, помогая видеть мельчайшие структуры. Робот также позволяет работать инструментами диаметром всего 3 мм, что дает возможность выполнять вмешательства с высокой точностью и минимизировать повреждение сосудов и кровопотерю.

"Вы превзошли все мои ожидания. Это больница европейского типа. Рад, что, несмотря на напряженную ситуацию в Украине, здесь начинает работать одна из самых современных роботизированных систем", - отметил Самалавичюс после совместной работы с львовскими хирургами.

Сейчас 8-летний Олег здоров, а его почку удалось сохранить.

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