В Киеве из-за российского удара загорелось нежилое здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Голосеевском районе Киева в результате российского удара возник пожар в двухэтажном нежилом здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, информации о пострадавших пока не поступало.

Спасатели призвали киевлян и жителей других регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно реагировать на изменения в ситуации с безопасностью.

Последствия атаки

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