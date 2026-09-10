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В Киеве из-за российского удара загорелось нежилое здание. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Голосеевском районе Киева в результате российского удара возник пожар в двухэтажном нежилом здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, информации о пострадавших пока не поступало.
Спасатели призвали киевлян и жителей других регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно реагировать на изменения в ситуации с безопасностью.
Последствия атаки
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