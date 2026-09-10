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У Києві через російський удар загорілася нежитлова будівля. ФОТОрепортаж
У Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, інформації про постраждалих наразі не надходило.
Рятувальники закликали киян та мешканців інших регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно реагувати на зміни безпекової ситуації.
Наслідки атаки
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