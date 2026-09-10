У Києві через російський удар загорілася нежитлова будівля. ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, інформації про постраждалих наразі не надходило.

Рятувальники закликали киян та мешканців інших регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно реагувати на зміни безпекової ситуації.

Наслідки атаки

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