Военнослужащий СОЧ бросил гранату возле магазина на Закарпатье: ему грозит до 7 лет лишения свободы. ФОТО
33-летний военнослужащий, самовольно покинувший часть, бросил гранату возле магазина в селе Лопушное Хустского района. Боеприпас взорвался, однако никто не пострадал. За хулиганство мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел 9 сентября около 18:23. По словам очевидцев, местный житель возле магазина хвастался гранатой, которую держал в руках, а затем бросил ее.
"Граната была учебной, в результате инцидента никто не пострадал", - сообщили правоохранители.
Полицейские задержали мужчину. Им оказался 33-летний военнослужащий из села Лопушное, который самовольно покинул воинскую часть. По данным полиции, во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Помимо самовольного оставления воинской части, ему инкриминируют хулиганство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
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