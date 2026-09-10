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Військовий у СЗЧ кинув гранату біля магазину на Закарпатті: йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТО

33-річний військовослужбовець, який самовільно залишив частину, кинув гранату біля магазину в селі Лопушне Хустського району. Боєприпас вибухнув, однак ніхто не постраждав. За хуліганство чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, інцидент стався 9 вересня близько 18:23. За словами очевидців, місцевий житель біля магазину вихвалявся гранатою, яку тримав у руках, а потім кинув її.

"Граната була навчальною, внаслідок події ніхто не постраждав", – повідомили правоохоронці.

Поліцейські затримали чоловіка. Ним виявився 33-річний військовослужбовець із села Лопушне, який самовільно залишив військову частину. За даними поліції, під час інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Військовий у СЗЧ кинув гранату біля магазину на Закарпатті
Військовий у СЗЧ кинув гранату біля магазину на Закарпатті
Військовий у СЗЧ кинув гранату біля магазину на Закарпатті
Військовий у СЗЧ кинув гранату біля магазину на Закарпатті

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Крім СЗЧ, йому інкримінують хуліганство за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

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