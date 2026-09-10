Військовий у СЗЧ кинув гранату біля магазину на Закарпатті: йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТО
33-річний військовослужбовець, який самовільно залишив частину, кинув гранату біля магазину в селі Лопушне Хустського району. Боєприпас вибухнув, однак ніхто не постраждав. За хуліганство чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався 9 вересня близько 18:23. За словами очевидців, місцевий житель біля магазину вихвалявся гранатою, яку тримав у руках, а потім кинув її.
"Граната була навчальною, внаслідок події ніхто не постраждав", – повідомили правоохоронці.
Поліцейські затримали чоловіка. Ним виявився 33-річний військовослужбовець із села Лопушне, який самовільно залишив військову частину. За даними поліції, під час інциденту він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Крім СЗЧ, йому інкримінують хуліганство за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
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