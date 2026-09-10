Топ-чиновников Луганской ОГА задержали за схему с 5 млн грн: "откаты" получали по почте, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Руководителя одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и его заместителя задержали по подозрению в организации схемы при государственных закупках, с помощью которой они пытались присвоить 5 млн грн. По версии следствия, ежемесячные "откаты" чиновникам отправляли по почте из разных регионов Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, схема была раскрыта при содействии главы Луганской областной военной администрации. Вместе с двумя чиновниками СБУ задержала их предполагаемого сообщника – владельца аффилированной компании.

По данным следствия, во время проведения тендеров на закупку услуг чиновники искусственно создавали видимость конкуренции и обеспечивали победу связанных с ними предприятий.

В свою очередь, утверждают в СБУ, подконтрольные коммерческие структуры регулярно передавали организаторам схемы "откаты" в виде ежемесячных денежных траншей.

Для маскировки передачи денег фигуранты использовали почтовые отправления. СБУ зафиксировала такие "посылки" из Кропивницкого и Закарпатья.











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В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи с расчетами "откатов", а также наличные деньги, которые следствие считает полученными преступным путем.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения.

По данным СБУ, подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.

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