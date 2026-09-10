Топ-чиновников Луганской ОГА задержали за схему с 5 млн грн: "откаты" получали по почте, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Руководителя одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и его заместителя задержали по подозрению в организации схемы при государственных закупках, с помощью которой они пытались присвоить 5 млн грн. По версии следствия, ежемесячные "откаты" чиновникам отправляли по почте из разных регионов Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, схема была раскрыта при содействии главы Луганской областной военной администрации. Вместе с двумя чиновниками СБУ задержала их предполагаемого сообщника – владельца аффилированной компании.
По данным следствия, во время проведения тендеров на закупку услуг чиновники искусственно создавали видимость конкуренции и обеспечивали победу связанных с ними предприятий.
В свою очередь, утверждают в СБУ, подконтрольные коммерческие структуры регулярно передавали организаторам схемы "откаты" в виде ежемесячных денежных траншей.
Для маскировки передачи денег фигуранты использовали почтовые отправления. СБУ зафиксировала такие "посылки" из Кропивницкого и Закарпатья.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи с расчетами "откатов", а также наличные деньги, которые следствие считает полученными преступным путем.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины – завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения.
По данным СБУ, подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
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