Топпосадовців Луганської ОВА затримали на схемі з 5 млн грн: "відкати" отримували поштою, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Керівника одного з департаментів Луганської ОВА та його заступника затримали за підозрою в організації схеми на державних закупівлях, через яку намагалися привласнити 5 млн грн. За версією слідства, щомісячні "відкати" посадовцям надсилали поштою з різних регіонів України.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, схему викрили за сприяння голови Луганської обласної військової адміністрації. Разом із двома посадовцями СБУ затримала їхнього ймовірного спільника – власника афілійованої компанії.
За даними слідства, під час проведення тендерів на закупівлю послуг чиновники штучно створювали видимість конкуренції та забезпечували перемогу пов’язаних із ними підприємств.
Натомість, стверджують у СБУ, підконтрольні комерційні структури регулярно передавали організаторам схеми "відкати" у вигляді щомісячних грошових траншів.
Для маскування передачі грошей фігуранти використовували поштові відправлення. СБУ задокументувала такі "посилки" з Кропивницького та Закарпаття.
Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками "відкатів", а також готівку, яку слідство вважає одержаною злочинним шляхом.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану.
За даними СБУ, підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до схеми.
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