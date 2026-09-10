Топпосадовців Луганської ОВА затримали на схемі з 5 млн грн: "відкати" отримували поштою, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Керівника одного з департаментів Луганської ОВА та його заступника затримали за підозрою в організації схеми на державних закупівлях, через яку намагалися привласнити 5 млн грн. За версією слідства, щомісячні "відкати" посадовцям надсилали поштою з різних регіонів України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, схему викрили за сприяння голови Луганської обласної військової адміністрації. Разом із двома посадовцями СБУ затримала їхнього ймовірного спільника – власника афілійованої компанії.

За даними слідства, під час проведення тендерів на закупівлю послуг чиновники штучно створювали видимість конкуренції та забезпечували перемогу пов’язаних із ними підприємств.

Натомість, стверджують у СБУ, підконтрольні комерційні структури регулярно передавали організаторам схеми "відкати" у вигляді щомісячних грошових траншів.

Для маскування передачі грошей фігуранти використовували поштові відправлення. СБУ задокументувала такі "посилки" з Кропивницького та Закарпаття.











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Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками "відкатів", а також готівку, яку слідство вважає одержаною злочинним шляхом.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану.

За даними СБУ, підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до схеми.

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