Рашисты нанесли удар по Запорожью с помощью беспилотников: пострадали женщина и ее 10-летний сын. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские оккупанты подвергли Запорожье массированной атаке с использованием беспилотников. Ранения получили 32-летняя женщина и её 10-летний сын.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В городе повреждена крыша девятиэтажного жилого дома, где возник пожар площадью 80 кв. м. Также зафиксировано попадание в торговый центр с возгоранием на площади 500 кв. м и пожар в офисном помещении площадью 50 кв. м", — говорится в сообщении.

В то же время, как отметили спасатели, ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов — пожарные были вынуждены прерывать работу и укрываться.



Все пожары ликвидированы.

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