Рашисти вдарили по Запоріжжю безпілотниками: постраждали жінка та її 10-річний син. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти масовано атакували Запоріжжя безпілотниками. Поранення дістали 32-річна жінка та її 10-річний син.

Про це повідомили у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

"​У місті пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку, де виникла пожежа на площі 80 кв. м. Також зафіксовано влучання в торговельний центр із займанням на 500 кв. м та пожежу в офісному приміщенні на площі 50 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили рятувальники, ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів - вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити в укриття.



​Усі пожежі ліквідовано.

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