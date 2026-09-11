Удары РФ по Донетчине и Харьковщине: 2 погибших, 31 раненый. ФОТОрепортаж
В Донецкой области в течение 10 сентября российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты: один человек погиб, 29 получили ранения. В Харьковской области погиб мужчина, двое получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне атаковали Донецкую область: погиб один человек, 29 получили ранения, среди них — младенец
В течение 10 сентября российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще 29 получили ранения, среди пострадавших — 8-месячный младенец, сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.
Больше всего пострадал Краматорск. Российские войска атаковали город авиабомбами КАБ-250 и беспилотниками.
В результате ударов один человек погиб, еще 22 получили ранения, среди них — 8-месячный ребенок.
В городе повреждены 22 частных и 17 многоквартирных домов, общежитие, два учебных заведения, медицинское учреждение и 12 гражданских автомобилей.
В Беленьком российские войска сбросили КАБ-250 — ранения получили две женщины. Повреждены пять частных домов и магазин.
В Малотарановке в результате попадания FPV-дрона ранен мирный житель и поврежден частный дом.
На Славянск россияне направили беспилотники. Ранены два человека. Поврежден частный дом и два автомобиля.
В Спаско-Михайловке в результате обстрела ранены два человека, повреждены два автомобиля.
В Александровке повреждены два частных дома, административное здание, нежилые помещения и автомобиль.
В Новодонецком повреждены учебное заведение, административное здание и нежилое помещение. В Новоселовке повреждены три частных дома.
В Иверском повреждены два частных дома, а в Золотых Прудах — гражданский автомобиль и нежилое помещение.
По одному частному дому повреждено в Билбасовке, Очеретино и Голубовке.
Российские удары по Харьковской области: погиб мужчина, двое людей пострадали
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и пять населенных пунктов области. В результате обстрелов в поселке Золочев погиб местный житель, еще два человека пострадали, сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и в полиции области.
По данным областной прокуратуры, 10 сентября около 20:00 российские военные нанесли удар по Золочеву Богодуховского района. Предположительно, оккупанты применили FPV-дрон с управлением через оптоволоконный канал. В результате атаки погиб местный житель.
В тот же вечер беспилотник попал в жилой дом в Золочеве, вызвав пожар. Спасатели эвакуировали из дома мужчину и его 76-летнюю мать. Обоих госпитализировали. Мужчина получил многочисленные переломы, женщина — острую стрессовую реакцию. В результате ударов также были разрушены жилые дома и повреждено здание дома культуры.
Около 20:40 в Шевченковском районе Харькова зафиксировали попадание российского FPV-дрона вблизи медицинского учреждения. Повреждены фасад здания и окна.
В целом за сутки российские беспилотники атаковали Шевченковский и Киевский районы города. В результате ударов повреждены здание медицинского учреждения и автомобиль скорой медицинской помощи.
В селе Довжик Золочевской громады российский беспилотник атаковал медицинское учреждение. Взрыв повредил кровлю здания.
В Дергачах Харьковского района в результате обстрела повреждены дорожное покрытие и помещение магазина, а также торговые киоски.
В Барвенково Изюмского района российские удары повредили железнодорожную инфраструктуру.
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