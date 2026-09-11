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Удары РФ по Донетчине и Харьковщине: 2 погибших, 31 раненый. ФОТОрепортаж

В Донецкой области в течение 10 сентября российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты: один человек погиб, 29 получили ранения. В Харьковской области погиб мужчина, двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне атаковали Донецкую область: погиб один человек, 29 получили ранения, среди них — младенец

В течение 10 сентября российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погиб один человек, еще 29 получили ранения, среди пострадавших — 8-месячный младенец, сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Больше всего пострадал Краматорск. Российские войска атаковали город авиабомбами КАБ-250 и беспилотниками.

В результате ударов один человек погиб, еще 22 получили ранения, среди них — 8-месячный ребенок.

В городе повреждены 22 частных и 17 многоквартирных домов, общежитие, два учебных заведения, медицинское учреждение и 12 гражданских автомобилей.

В Беленьком российские войска сбросили КАБ-250 — ранения получили две женщины. Повреждены пять частных домов и магазин.

В Малотарановке в результате попадания FPV-дрона ранен мирный житель и поврежден частный дом.

На Славянск россияне направили беспилотники. Ранены два человека. Поврежден частный дом и два автомобиля.

В Спаско-Михайловке в результате обстрела ранены два человека, повреждены два автомобиля.

В Александровке повреждены два частных дома, административное здание, нежилые помещения и автомобиль.

В Новодонецком повреждены учебное заведение, административное здание и нежилое помещение. В Новоселовке повреждены три частных дома.

В Иверском повреждены два частных дома, а в Золотых Прудах — гражданский автомобиль и нежилое помещение.

По одному частному дому повреждено в Билбасовке, Очеретино и Голубовке.

Последствия ударов по Донецкой области
Последствия ударов по Донецкой области
Последствия ударов по Донецкой области
Последствия ударов по Донецкой области
Последствия ударов по Донецкой области
Последствия ударов по Донецкой области
Последствия ударов по Донецкой области
Последствия ударов по Донецкой области

Российские удары по Харьковской области: погиб мужчина, двое людей пострадали

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и пять населенных пунктов области. В результате обстрелов в поселке Золочев погиб местный житель, еще два человека пострадали, сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и в полиции области.

По данным областной прокуратуры, 10 сентября около 20:00 российские военные нанесли удар по Золочеву Богодуховского района. Предположительно, оккупанты применили FPV-дрон с управлением через оптоволоконный канал. В результате атаки погиб местный житель.

В тот же вечер беспилотник попал в жилой дом в Золочеве, вызвав пожар. Спасатели эвакуировали из дома мужчину и его 76-летнюю мать. Обоих госпитализировали. Мужчина получил многочисленные переломы, женщина — острую стрессовую реакцию. В результате ударов также были разрушены жилые дома и повреждено здание дома культуры.

Около 20:40 в Шевченковском районе Харькова зафиксировали попадание российского FPV-дрона вблизи медицинского учреждения. Повреждены фасад здания и окна.

В целом за сутки российские беспилотники атаковали Шевченковский и Киевский районы города. В результате ударов повреждены здание медицинского учреждения и автомобиль скорой медицинской помощи.

В селе Довжик Золочевской громады российский беспилотник атаковал медицинское учреждение. Взрыв повредил кровлю здания.

В Дергачах Харьковского района в результате обстрела повреждены дорожное покрытие и помещение магазина, а также торговые киоски.

В Барвенково Изюмского района российские удары повредили железнодорожную инфраструктуру.

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

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Автор: 

Краматорськ (2639) Харьков (8255) Донецкая область (13163) Дергачи (45) Харьковская область (3164) Краматорский район (1479) Богодуховский район (204) Изюмский район (276) Харьковский район (1081) Беленькое (22) Малотарановка (9) Александровка (17) Новодонецкое (16) Михайловка (6) Славянск (2879) Довжик (2) Барвенково (11) Иверское (8) Золочев (67)
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