Удари РФ по Донеччині та Харківщині: 2 загиблих, 31 поранений. ФОТОрепортаж

На Донеччині протягом 10 вересня російські війська 36 разів обстріляли населені пункти, загинула людина та 29 поранені. На Харківщині загинув чоловік, двоє постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни атакували Донеччину: загинула людина, 29 поранені, серед них немовля

Протягом 10 вересня російські війська 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, ще 29 отримали поранення, серед постраждалих - 8-місячне немовля, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Найбільше постраждав Краматорськ. Російські війська атакували місто авіабомбами КАБ-250 та безпілотниками.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 22 були поранені, серед них 8-місячна дитина.

У місті пошкоджено 22 приватні та 17 багатоквартирних будинків, гуртожиток, два заклади освіти, медичний заклад та 12 цивільних автомобілів.

У Біленькому російські війська скинули КАБ-250 - поранення отримали дві жінки. Пошкоджено п'ять приватних будинків і магазин.

У Малотаранівці внаслідок влучання FPV-дрона поранено цивільну людину та пошкоджено приватний будинок.

На Слов'янськ росіяни спрямували безпілотники. Поранено двох людей. Пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.

У Спасько-Михайлівці внаслідок обстрілу травмовано двох людей, пошкоджено два автомобілі.

В Олександрівці пошкоджено два приватні будинки, адміністративну будівлю, нежитлові приміщення та автомобіль.

У Новодонецькому зазнали пошкоджень навчальний заклад, адмінбудівля та нежитлове приміщення. У Новоселівці пошкоджено три приватні будинки.

В Іверському пошкоджено два приватні будинки, а в Золотих Прудах — цивільний автомобіль і нежитлове приміщення.

По одному приватному будинку пошкоджено в Билбасівці, Очеретиному та Голубівці.





















Російські удари по Харківщині: загинув чоловік, двоє людей постраждали

Минулої доби російські війська атакували Харків і п’ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів у селищі Золочів загинув місцевий житель, ще двоє людей постраждали, повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

За даними обласної прокуратури, 10 вересня близько 20:00 російські військові завдали удару по Золочеву Богодухівського району. Попередньо, окупанти застосували FPV-дрон з керуванням через оптоволоконний канал. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Того ж вечора безпілотник влучив у житловий будинок у Золочеві, спричинивши пожежу. Рятувальники деблокували з будинку чоловіка та його 76-річну матір. Обох госпіталізували. Чоловік дістав численні переломи, жінка - гостру реакцію на стрес. Унаслідок ударів також були зруйновані житлові будинки та пошкоджена будівля будинку культури.

Близько 20:40 у Шевченківському районі Харкова зафіксували влучання російського FPV-дрона поблизу медичного закладу. Пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Загалом протягом доби російські безпілотники атакували Шевченківський та Київський райони міста. Внаслідок ударів пошкоджені будівля медичного закладу та автомобіль екстреної медичної допомоги.

У селі Довжик Золочівської громади російський безпілотник атакував медичний заклад. Вибух пошкодив покрівлю будівлі.

У Дергачах Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття та приміщення магазину, а також торговельні кіоски.

У Барвінковому Ізюмського району російські удари пошкодили залізничну інфраструктуру.

















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