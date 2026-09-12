РФ в третий раз за месяц атаковала "Запорожсталь": 4 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне ночью в третий раз за месяц нанесли удар баллистическими ракетами по "Запорожстали". Пострадали четверо работников, повреждения предприятия носят критический характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на предприятии.

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"Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство. Четверо работников получили травмы. Россия целенаправленно уничтожает гражданское предприятие, которое уже остановлено, разрушая промышленность, рабочие места и экономическую основу страны", — говорится в сообщении.

Повреждено оборудование и инфраструктура комбината

Операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко отметил, что комбинат "Запорожсталь" производил чугун и сталь для гражданских нужд, не выпускал продукции для военных нужд и не размещал на своей территории ничего, что могло бы сделать его военной целью.

"После ударов 11 и 27 августа предприятие до сих пор не возобновило производство. И даже это не остановило новую атаку. Возникает простой вопрос: зачем снова наносить удары баллистическими ракетами по предприятию, которое не работает и не представляет никакой военной угрозы? К счастью, на этот раз никто не погиб, но четверо наших сотрудников получили травмы. Это уже системное уничтожение гражданской промышленности Украины, ее экономической основы и людей, обеспечивающих ее жизнеспособность. Масштабы разрушений с каждым ударом растут. Окончательно оценить их пока невозможно, но предварительно мы определяем повреждения как критические", — заявил Мироненко.

Масштабы разрушений ещё оцениваются

В результате очередной атаки России на "Запорожсталь" повреждено основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема и сети предприятия, логистическая инфраструктура. Поскольку производственные процессы на комбинате после предыдущих атак не осуществлялись, угрозы техногенной аварии нет. Число сотрудников на территории предприятия было существенно ограничено.

В результате атаки погибших нет. Четверо работников комбината получили травмы различной степени тяжести. Один из них после оказания первой помощи и осмотра медиками на территории предприятия отказался от госпитализации и остался помогать ликвидировать последствия вражеского удара. Еще трое работников после оказания домедицинской помощи были госпитализированы в городские больницы с травмами средней степени тяжести.

Предприятие поддерживает связь с медицинскими учреждениями и семьями пострадавших работников, следит за их состоянием и оказывает необходимую поддержку.

В настоящее время на предприятии продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара и обследованию поврежденных объектов. Это необходимо для определения характера и масштабов разрушений, нанесенных гражданскому предприятию.

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