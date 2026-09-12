РФ втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": четверо постраждалих. ФОТОрепортаж

Росіяни вночі втретє за місяць ударили балістичними ракетами по "Запоріжсталі". Постраждали четверо працівників, пошкодження підприємства критичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на підприємстві.

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"Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, яке після попередніх ударів 11 і 27 серпня досі не відновило виробництво. Четверо працівників отримали травми. Росія цілеспрямовано знищує цивільне підприємство, яке вже зупинене, руйнуючи промисловість, робочі місця та економічну основу країни", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено обладнання та інфраструктуру комбінату

Операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко зазначив, що комбінат "Запоріжсталь" виробляв чавун і сталь для цивільних потреб і не виробляв продукції для військових потреб і не розміщував на своїй території нічого, що могло б зробити його воєнною ціллю.

"Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництво. І навіть це не зупинило нову атаку. Виникає просте питання: навіщо знову бити балістичними ракетами по підприємству, яке не працює і не становить жодної військової загрози? На щастя, цього разу ніхто не загинув, але четверо наших працівників отримали травми. Це вже системне знищення цивільної промисловості України, її економічної основи та людей, які забезпечують її життєздатність. Масштаби руйнувань з кожним ударом зростають. Остаточно оцінити їх наразі неможливо, але попередньо ми визначаємо пошкодження як критичні", – заявив Мироненко.

Масштаби руйнувань ще оцінюють

Унаслідок чергової атаки Росії на "Запоріжсталь" пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистему та мережі підприємства, логістичну інфраструктуру. Оскільки виробничі процеси на комбінаті після попередніх атак не здійснювалися, загрози техногенної аварії немає. Кількість персоналу на території підприємства була суттєво обмежена.

Унаслідок атаки загиблих немає. Четверо працівників комбінату дістали травми різного ступеня тяжкості. Один із них після надання першої допомоги та огляду медиками на території підприємства відмовився від госпіталізації та залишився допомагати ліквідовувати наслідки ворожого удару. Ще троє працівників після надання домедичної допомоги були ушпиталені до міських лікарень із травмами середнього ступеня тяжкості.

Підприємство підтримує зв’язок із медичними закладами та родинами постраждалих працівників, стежить за їхнім станом і надає необхідну підтримку.

Наразі на підприємстві тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару та обстеження пошкоджених об’єктів. Це необхідно для визначення характеру й масштабів руйнувань, завданих цивільному підприємству.

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