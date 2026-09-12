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Россияне атаковали Нежин: повреждены склад и дома, жертв нет. ФОТО

Утром 12 сентября российские захватчики с помощью двух БПЛА атаковали склад с продуктами в Нежине в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

Информация о пострадавших не поступала.

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Последствия атаки

Черниговская область: удар по складу с продуктами
Черниговская область: удар по складу с продуктами
Черниговская область: удар по складу с продуктами

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Нежин (103) обстрел (35369) Черниговская область (1744) Нежинский район (62)
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