Россияне атаковали Нежин: повреждены склад и дома, жертв нет. ФОТО

Утром 12 сентября российские захватчики с помощью двух БПЛА атаковали склад с продуктами в Нежине в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

Информация о пострадавших не поступала.

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Последствия атаки





