Россияне атаковали Нежин: повреждены склад и дома, жертв нет. ФОТО
Утром 12 сентября российские захватчики с помощью двух БПЛА атаковали склад с продуктами в Нежине в Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.
Информация о пострадавших не поступала.
Последствия атаки
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