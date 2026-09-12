Росіяни атакували Ніжин: пошкоджено склад і будинки, без жертв. ФОТО
Зранку 12 вересня російські загарбники двома БпЛА атакували склад із продуктами у Ніжині на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Також пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі місцевих мешканців.
Інформація про постраждалих не надходила.
Наслідки атаки
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