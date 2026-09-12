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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Росіяни атакували Ніжин: пошкоджено склад і будинки, без жертв. ФОТО

Зранку 12 вересня російські загарбники двома БпЛА атакували  склад із продуктами у Ніжині на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Також  пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі місцевих мешканців.

Інформація про постраждалих не надходила.

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Наслідки атаки

Чернігівщина: удар по складу з продуктами
Чернігівщина: удар по складу з продуктами
Чернігівщина: удар по складу з продуктами

Автор: 

Ніжин (93) обстріл (36677) Чернігівська область (1446) Ніжинський район (65)
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