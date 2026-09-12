Росіяни атакували Ніжин: пошкоджено склад і будинки, без жертв. ФОТО

Зранку 12 вересня російські загарбники двома БпЛА атакували склад із продуктами у Ніжині на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі місцевих мешканців.

Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 постраждалих. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки





