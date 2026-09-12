Бывший теннисист Сергей Стаховский уволился в запас из рядов ЦСО "Альфа": планирует сосредоточиться на своей винодельне. ФОТОрепортаж
После более чем четырех лет службы в качестве экстенсиста, бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский был демобилизован в запас из рядов ЦСО "Альфа".
Об этом он рассказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
Демобилизация по личным причинам
"Вчера, 10 сентября, командир подписал приказ о моей демобилизации в запас", — сказал он.
Также военный опубликовал пост на своей странице в Facebook с фотографиями со службы: "27.02.2022 — 10.09.2026. Для меня это честь".
По словам Стаховского, он официально проработал на различных направлениях в "Альфе" последние 2,5 года, а неофициально, на добровольных началах, — с начала полномасштабного вторжения.
Он отметил, что решил демобилизоваться по личным причинам.
Планы на будущее
В ближайшее время Стаховский планирует сосредоточиться на своей винодельне Stakhovsky wines, виноградники которой расположены на Закарпатье.
"Винодельня сейчас переживает не лучшие времена, и одна из причин — невозможность уделять ей больше внимания. Нельзя служить и одновременно развивать собственное предприятие. Это неправильно", — пояснил он.
Служба в "Альфе"
Летом Сергей Стаховский рассказывал, что в ЦСО "Альфа" прошел "по всем звеньям". В частности, занимался оснащением боевой части на FPV-дроне, был в инженерной группе, которая создает и заряжает боевые БЧ. А в течение последних почти двух лет Стаховский служил в одном из подразделений "Альфы", которое наносило удары вглубь территории врага. В частности, он входил в группу боевого оснащения дронов, которыми управляли другие пилоты.
Кроме того, Стаховский имеет опыт запуска дронов на большие расстояния по территории России. На его счету — атаки на российские НПЗ, полет до ракетного полигона "Капустин Яр", где хранится "Орешник", и поражение склада с боеприпасами для "Градов" и "Искандеров" в Торопце.
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