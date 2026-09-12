Колишній тенісист Сергій Стаховський звільнився в запас із лав ЦСО "Альфа": планує зосередитися на своїй виноробні. ФОТОрепортаж

Після понад чотирьох років служби екстенісист, колишня перша ракетка України, Сергій Стаховський демобілізувався у запас із лав ЦСО "Альфа".

Про це він розповів у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

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Демобілізація з особистих причин

"Учора, 10 вересня, командир підписав наказ про мою демобілізацію в запас", - сказав він.

Також військовий опублікував у допис на своїй фейсбук-сторінці із фотографіями зі служби: "27/02/2022 - 10/09/2026. Маю честь".

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За словами Стаховського, він офіційно пропрацював на різних напрямках в "Альфі" останні 2,5 року, а неофіційно, на добровільних засадах, – з початку повномасштабного вторгнення.

Він зазначив, що вирішив демобілізуватися з особистих причин.

Плани на майбутнє

Найближчим часом Стаховський планує зосередитися на своїй виноробні Stakhovsky wines, виноградники якої розташовані на Закарпатті.

"Винарня зараз себе погано почуває, тому одна з причин – це неможливість приділяти цьому більше уваги. Не можна служити й одночасно розвивати своє приватне підприємство. Це неправильно", - пояснив він.

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Служба в "Альфі"

Улітку Сергій Стаховський розповідав, що у ЦСО "Альфа" пройшов "по всіх ланках". Зокрема, займався спорядженням бойової частини на FPV-дрон, був у інженерній групі, яка створює і заряджає бойові БЧ. А протягом останніх майже двох років Стаховський служив у одному з підрозділів "Альфи", який завдавав ураження вглиб території ворога. Зокрема, перебував у групі бойового спорядження дронів, якими керували інші пілоти.

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Також Стаховський має досвід запуску дронів на глибокі відстані по Росії. На його рахунку - атаки на російські НПЗ, доліт до ракетного полігону "Капустин Яр", де зберігається "Орєшнік", і ураження складу з боєприпасами до "Градів" та "Іскандерів" у Торопці.