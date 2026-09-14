Спикер парламента Японии Мори прибыл в Украину, чтобы обсудить дальнейшую поддержку и новые возможности сотрудничества. ФОТО
Спикер Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори впервые прибыл в Украину. В ходе визита он обсудит дальнейшую поддержку нашего государства и новые возможности украинско-японского сотрудничества.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Стефанчук, еще накануне он общался с Мори в Париже в кулуарах саммита G7, а уже сегодня встретил японского политика в Украине.
"Еще день назад мы беседовали в Париже в кулуарах саммита G7. Сегодня встречаю Эйсуке Мори уже в Украине", - написал председатель Верховной Рады.
По его словам, визит даст Мори возможность лично увидеть последствия российской агрессии, условия, в которых живут украинцы, и непосредственно узнать об актуальных потребностях Украины.
В ходе запланированных встреч стороны должны предметно обсудить дальнейшую помощь Украине и расширение сотрудничества между двумя государствами и парламентами.
"Впереди - встречи, содержательный разговор о дальнейшей поддержке Украины и новых возможностях для сотрудничества между нашими парламентами и государствами", - подчеркнул Стефанчук.
Это первый визит Эйсуке Мори в Украину.
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