Спикер парламента Японии Мори прибыл в Украину, чтобы обсудить дальнейшую поддержку и новые возможности сотрудничества. ФОТО

Спикер Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори впервые прибыл в Украину. В ходе визита он обсудит дальнейшую поддержку нашего государства и новые возможности украинско-японского сотрудничества.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отметил Стефанчук, еще накануне он общался с Мори в Париже в кулуарах саммита G7, а уже сегодня встретил японского политика в Украине.

"Еще день назад мы беседовали в Париже в кулуарах саммита G7. Сегодня встречаю Эйсуке Мори уже в Украине", - написал председатель Верховной Рады.

По его словам, визит даст Мори возможность лично увидеть последствия российской агрессии, условия, в которых живут украинцы, и непосредственно узнать об актуальных потребностях Украины.

В ходе запланированных встреч стороны должны предметно обсудить дальнейшую помощь Украине и расширение сотрудничества между двумя государствами и парламентами.

"Впереди - встречи, содержательный разговор о дальнейшей поддержке Украины и новых возможностях для сотрудничества между нашими парламентами и государствами", - подчеркнул Стефанчук.

Это первый визит Эйсуке Мори в Украину.

Читайте также: В Генштабе РФ тайно моделируют войны против Украины, НАТО и Японии