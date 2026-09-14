Спікер парламенту Японії Морі приїхав до України обговорити подальшу підтримку та нові можливості співпраці. ФОТО
Спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі вперше прибув до України. Під час візиту він обговорить подальшу підтримку нашої держави та нові можливості українсько-японської співпраці.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Стефанчук, ще напередодні він спілкувався з Морі в Парижі на полях саміту G7, а вже сьогодні зустрів японського політика в Україні.
"Ще день тому ми говорили в Парижі на полях Саміту G7. Сьогодні зустрічаю Ейсуке Морі вже в Україні", – написав голова Верховної Ради.
За його словами, візит дасть Морі можливість особисто побачити наслідки російської агресії, умови, в яких живуть українці, та безпосередньо дізнатися про актуальні потреби України.
Під час запланованих зустрічей сторони мають предметно обговорити подальшу допомогу Україні та розширення співпраці між двома державами і парламентами.
"Попереду – зустрічі, предметна розмова про подальшу підтримку України та нові можливості для співпраці між нашими парламентами і державами", – наголосив Стефанчук.
Це перший візит Ейсуке Морі до України.
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