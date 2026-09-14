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Враг атаковал склады в Прилуках: трое погибших. ФОТО
Утром 14 сентября российские захватчики атаковали Прилуки в Черниговской области. Есть погибшие и раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.
"Сегодня днем россияне атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки. Предварительно известно о трех погибших и семи раненых", — говорится в сообщении.
Последствия атаки
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