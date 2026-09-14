Враг атаковал склады в Прилуках: трое погибших. ФОТО

Утром 14 сентября российские захватчики атаковали Прилуки в Черниговской области. Есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

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"Сегодня днем россияне атаковали складские помещения сельхозпредприятия в городе Прилуки. Предварительно известно о трех погибших и семи раненых", — говорится в сообщении.

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Последствия атаки





