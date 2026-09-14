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Ворог атакував склади у Прилуках: троє загиблих. ФОТО
Зранку 14 вересня російські загарбники атакували Прилуки Чернігівської області. Є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.
"Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених", - йдеться в повідомленні.
Наслідки атаки
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