Ворог атакував склади у Прилуках: троє загиблих. ФОТО

Зранку 14 вересня російські загарбники атакували Прилуки Чернігівської області. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

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"Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки





