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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Ворог атакував склади у Прилуках: троє загиблих. ФОТО

Зранку 14 вересня російські загарбники атакували Прилуки Чернігівської області. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

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"Сьогодні вдень росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про трьох загиблих та сімох поранених", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки

Атака РФ на Прилуки: троє людей загинули, семеро поранені
Атака РФ на Прилуки: троє людей загинули, семеро поранені
Атака РФ на Прилуки: троє людей загинули, семеро поранені

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обстріл (36729) Прилуки (63) Чернігівська область (1448) Прилуцький район (56)
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