Один из крупнейших цементных заводов РФ подвергся атаке дронов в Волгоградской области. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 15 сентября в городе Михайловка Волгоградской области РФ прогремели взрывы на территории завода "Себряковцемент" — одного из крупнейших производителей цемента в России. После этого на предприятии зафиксировали сильное задымление.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ. Украинские мониторинговые паблики также публикуют фото и видео из местных российских групп, на которых запечатлены вспышки и сильное задымление в районе предприятия.
Как отмечается, перед взрывами в Волгоградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракет и беспилотников. В регионе также неоднократно сообщали о группах БПЛА.
По данным OSINT-аналитиков, взрывы прогремели в районе цементной печи №5 — одной из ключевых технологических линий предприятия. На опубликованных в сети кадрах видно значительное задымление на территории завода.
В российских пабликах также утверждают о гибели двух человек, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Местные власти последствия атаки не комментировали. Минобороны РФ в своём утреннем сводке Волгоградскую область среди регионов, которые якобы атаковали беспилотники, не упомянуло.
"Себряковцемент" располагает мощностями для производства более 4 млн тонн цемента и 3 млн тонн клинкера в год. На предприятии работают более 1,5 тыс. человек. Завод обеспечивает около 6% производства цемента в России.
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