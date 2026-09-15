Один із найбільших цементних заводів РФ атакували дрони у Волгоградській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 15 вересня у місті Михайловка Волгоградської області РФ пролунали вибухи на території заводу "Себряковцемент" – одного з найбільших виробників цементу в Росії. Після цього на підприємстві зафіксували сильне задимлення.

Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ. Українські моніторингові пабліки також публікують фото та відео з місцевих російських груп, на яких зафіксовані спалахи та сильне задимлення в районі підприємства.

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Як зазначається, перед вибухами у Волгоградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракет і безпілотників. У регіоні також неодноразово повідомляли про групи БпЛА.

За даними OSINT-аналітиків, вибухи пролунали в районі цементної печі №5 – однієї з ключових технологічних ліній підприємства. На оприлюднених у мережі кадрах видно значне задимлення на території заводу.







У російських пабліках також стверджують про загибель двох людей, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Місцева влада наслідки атаки не коментувала. Міноборони РФ у своєму ранковому зведенні Волгоградську область серед регіонів, які нібито атакували безпілотники, не згадало.

"Себряковцемент" має потужності для виробництва понад 4 млн тонн цементу та 3 млн тонн клінкеру на рік. На підприємстві працюють понад 1,5 тис. людей. Завод забезпечує близько 6% виробництва цементу в Росії.

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