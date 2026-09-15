Продавали БАДы и обещали миллионные выплаты пенсионерам: троим киевлянам сообщили о подозрении в мошенничестве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Трём жителям Киева предъявили подозрение в мошенничестве, жертвами которого стали не менее 32 человек в различных регионах Украины. По данным следствия, с августа 2024 года по май 2026 года они выманили у потерпевших более 3,4 млн грн, преимущественно у пожилых людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Ошукали пенсионеров, предлагая БАДы

Трем жителям Киева сообщено о подозрении в мошенничестве, жертвами которого стали не менее 32 человек в разных регионах Украины.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора установлено, что подозреваемые почти два года выманивали деньги у пожилых людей под предлогом "лечения" и получения страховых выплат.



По данным следствия, они звонили гражданам и, в зависимости от ситуации, представлялись врачами-кардиологами, волонтерами военного госпиталя или пасторами.



Расспросив о состоянии здоровья, предлагали "лечение" — биологически активные добавки и настойки. Потерпевших убеждали, что эта продукция обладает накопительным эффектом и со временем позволит отказаться от других препаратов.

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Также им рассказывали о якобы зарубежном происхождении продукции и "швейцарском фонде". По этой версии, деньги за посылки якобы зачислялись как вклад и должны были вернуться с процентами.

Требовали страховку

Отдельным потерпевшим, среди которых пенсионеры и люди с инвалидностью, сообщали о якобы начисленных страховых выплатах — от 180 тыс. до 3,8 млн грн. Для их получения необходимо было уплатить "страховку", "налог" и "военный сбор".



Деньги потерпевшие передавали при получении посылок в отделениях почтового оператора. При этом фактическая стоимость их содержимого составляла около 200–300 грн, а платили за них от 9 тыс. грн и более.



На данный момент установлено 32 потерпевших в различных регионах Украины. В период с августа 2024 года по май 2026 года им нанесен ущерб в размере более 3,4 млн грн.

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Больше всего потеряла жительница Ивано-Франковской области — более 2 млн грн. Другая потерпевшая, пенсионерка, отдала все сбережения и одалживала деньги, чтобы оплатить очередную посылку.





Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 5 и ч. 3 ст. 190 УК Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и повторно. Им избраны меры пресечения.







