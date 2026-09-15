Продавали БАДи й обіцяли мільйонні виплати пенсіонерам: трьом киянам повідомили про підозру у шахрайстві. ФОТОрепортаж

Трьом жителям Києва повідомили про підозру у шахрайстві, жертвами якого стали щонайменше 32 людини в різних регіонах України. За даними слідства, з серпня 2024 року до травня 2026 року вони виманили у потерпілих понад 3,4 млн грн, переважно у людей похилого віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Ошукали пенсіонерів, пропонуючи БАДи

Трьом жителям Києва повідомлено про підозру у шахрайстві, жертвами якого стали щонайменше 32 людини в різних регіонах України.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено, що підозрювані майже два роки виманювали гроші у людей похилого віку під приводом "лікування" та отримання страхових виплат.



За даними слідства, вони телефонували громадянам та, залежно від ситуації, представлялися лікарями-кардіологами, волонтерами військового госпіталю або пасторами.



Розпитавши про стан здоров’я, пропонували "лікування" - біологічно активні добавки та настоянки. Потерпілих переконували, що ця продукція має накопичувальний ефект і згодом дозволить відмовитися від інших препаратів.

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Також їм розповідали про нібито закордонне походження продукції та "Швейцарський фонд". За цією версією, гроші за посилки начебто зараховувалися як вклад і мали повернутися з відсотками.

Вимагали страховку

Окремим потерпілим, серед яких пенсіонери та люди з інвалідністю, повідомляли про нібито нараховані страхові виплати - від 180 тис. до 3,8 млн грн. Для їх отримання необхідно було сплатити "страховку", "податок" та "військовий збір".



Гроші потерпілі передавали під час отримання посилок у відділеннях поштового оператора. При цьому фактична вартість їхнього вмісту становила близько 200-300 грн, а платили за них від 9 тис. грн і більше.



Наразі встановлено 32 потерпілих у різних регіонах України. У період із серпня 2024 року до травня 2026 року їм завдано понад 3,4 млн грн збитків.

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Найбільше втратила жителька Івано-Франківщини - понад 2 млн грн. Інша потерпіла, пенсіонерка, віддала всі заощадження та позичала гроші, щоб оплатити чергову посилку.





Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 та ч. 3 ст. 190 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та повторно. Їм обрано запобіжні заходи.







