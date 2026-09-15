18-летнему жителю Ривно грозит до 10 лет за поджог автомобиля военного: за "работу" он ожидал от заказчиков $1500. ФОТО

В Ровно 18-летнего местного жителя подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего за обещанные 1500 долларов. Парень выполнил заказ, найденный в Telegram, но вознаграждения, по данным следствия, так и не получил. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, 11 сентября в полицию обратилась 40-летняя жительница Ривно. Она сообщила о поджоге автомобиля Suzuki, который принадлежит ее мужу-военнослужащему и был припаркован возле многоэтажного дома на улице Соборной.

В результате пожара была повреждена передняя часть автомобиля. На месте правоохранители изъяли отпечатки, окурки и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, полицейские установили вероятного исполнителя поджога – 18-летнего жителя Ривно. Правоохранители утверждают, что в одном из Telegram-каналов он нашел предложение заработать на поджоге автомобиля военного.

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После этого парень якобы получил подробные инструкции, подготовил легковоспламеняющееся вещество и поджог машину. За выполнение задания ему обещали 1500 долларов, однако денег он не получил.

18-летнего жителя Ровно задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Суд поместил подозреваемого под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240 грн.

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