РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11709 посетителей онлайн
Новости Фото Поджоги авто военных
701 11

18-летнему жителю Ривно грозит до 10 лет за поджог автомобиля военного: за "работу" он ожидал от заказчиков $1500. ФОТО

В Ровно 18-летнего местного жителя подозревают в поджоге автомобиля военнослужащего за обещанные 1500 долларов. Парень выполнил заказ, найденный в Telegram, но вознаграждения, по данным следствия, так и не получил. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, 11 сентября в полицию обратилась 40-летняя жительница Ривно. Она сообщила о поджоге автомобиля Suzuki, который принадлежит ее мужу-военнослужащему и был припаркован возле многоэтажного дома на улице Соборной.

В результате пожара была повреждена передняя часть автомобиля. На месте правоохранители изъяли отпечатки, окурки и другие вещественные доказательства.

По данным следствия, полицейские установили вероятного исполнителя поджога – 18-летнего жителя Ривно. Правоохранители утверждают, что в одном из Telegram-каналов он нашел предложение заработать на поджоге автомобиля военного.

На изображении может быть: джип, автомобиль и текст

На изображении может быть: джип и текст

На изображении может быть: текст

Читайте также: 10 лет тюрьмы получил агент РФ, совершавший поджоги в Одесской области в 2024 году, - СБУ

После этого парень якобы получил подробные инструкции, подготовил легковоспламеняющееся вещество и поджог машину. За выполнение задания ему обещали 1500 долларов, однако денег он не получил.

18-летнего жителя Ровно задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Суд поместил подозреваемого под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 266 240 грн.

На изображении может быть: текст

Описания фотографии нет.

На изображении может быть: измерительная линейка и текст

На изображении могут быть: измерительная линейка и текст

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $1,5 тыс. заложила взрывчатку под автомобиль военного в Киеве: женщину приговорили к 9 годам за теракт по заказу РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (4364) поджог (1205) Ровно (581) Ровенская область (1435) Ровенский район (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
За 1 500 готовий на десятку сісти. Ну я зрозумів би ше, якби йому 100 000 пропонували, чи 50 000.
показать весь комментарий
15.09.2026 16:59 Ответить
+2
Малолітнії виродків на мило...
Або на каторгу
показать весь комментарий
15.09.2026 17:02 Ответить
+2
І що за 50-100 тисяч можна працювати на ворога?,та поки цю погань не почнуть по справжньому карати мінімум на розмінування ,вони не переведутся,саме держава нічого не робить для патріотичного виховання під час війни ,чому на росії такого нема ?
показать весь комментарий
15.09.2026 17:07 Ответить

Загрузка...

 
 