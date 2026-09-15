18-річному рівнянину загрожує до 10 років за підпал авто військового: за "роботу" очікував від замовників $1500. ФОТО

У Рівному 18-річного місцевого жителя підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця за обіцяні 1500 доларів. Хлопець виконав знайдене в Telegram замовлення, але винагороди, за даними слідства, так і не отримав. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, 11 вересня до поліції звернулася 40-річна жителька Рівного. Вона повідомила про підпал автомобіля Suzuki, який належить її чоловікові-військовослужбовцю та був припаркований біля багатоповерхівки на вулиці Соборній.

Унаслідок пожежі було пошкоджено передню частину автомобіля. На місці правоохоронці вилучили змиви, недопалки та інші речові докази.

За даними слідства, поліцейські встановили ймовірного виконавця підпалу – 18-річного жителя Рівного. Правоохоронці стверджують, що в одному з Telegram-каналів він знайшов пропозицію заробити на підпалі автомобіля військового.

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Після цього хлопець нібито отримав детальні інструкції, підготував легкозаймисту речовину та підпалив машину. За виконання завдання йому обіцяли 1500 доларів, однак грошей він не отримав.

18-річного рівнянина затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Суд відправив підозрюваного під варту на 60 діб із можливістю внесення 266 240 грн застави.

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