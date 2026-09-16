Удары РФ по 6 областям: есть погибшие, десятки пострадавших. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей. В результате атак есть погибшие, десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Николаевском районе в результате атаки ранения получил 46-летний мужчина, сообщил и.о. начальника Георгий Решетилов. Ему оказали медицинскую помощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно. Также повреждена сельскохозяйственная техника.

Херсонская область: есть погибший и раненые

В Херсонской области российские войска атаковали регион ударными БПЛА типа Shahed, а также дронами, сообщили в ОГА.

В Камышанах в больницу обратились 48-летняя женщина и 57-летний мужчина, которые накануне днем пострадали в результате российского обстрела. Они находились во дворе во время удара и получили взрывные травмы и контузии. После оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Около 07:00 российский дрон атаковал 68-летнего мужчину в Корабельном районе Херсона. Он получил смертельные ранения.

Примерно в 09:20 в центре Херсона российский беспилотник атаковал 56-летнюю женщину. Ее госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями ног.

Еще одна 57-летняя женщина пострадала около 04:00 в результате удара Shahed по Зимовнику. У нее диагностировали взрывную травму и контузию.

Около 09:00 россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на трассе в Камышанах. Пострадал 19-летний парень. Он получил взрывную травму, контузию, острую стрессовую реакцию и осколочные ранения руки. После оказания медицинской помощи его также отпустили на амбулаторное лечение.

Сумская область: четверо человек получили травмы

За прошедшие сутки российские войска атаковали 19 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. Для нанесения ударов применялись управляемые авиабомбы, минометы, артиллерия и ударные БПЛА различных типов, сообщили в полиции области.

В Сумской громаде в результате атаки беспилотника получила травмы 43-летняя женщина. Повреждены три частных дома, три автомобиля и хозяйственное сооружение.

В Новослободской громаде в результате удара БПЛА получили травмы двое мужчин в возрасте 59 и 36 лет и 54-летняя женщина. Поврежден частный дом.

В Середино-Будской громаде FPV-дрон повредил многоквартирный и частный дома. В Глуховской громаде в результате атаки FPV-дрона повреждено нежилое здание.

Запорожье и район: двое погибших

В Запорожской области за сутки российские войска нанесли 1095 ударов по 51 населенному пункту, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

По данным областных властей, оккупанты нанесли 22 авиаудара, задействовали 825 БПЛА различных модификаций, шесть обстрелов из РСЗО и 242 артиллерийских удара.

В результате атак погибли два человека, еще один получил ранения.

Донецкая область: под обстрелом 8 населенных пунктов

За 15 сентября полиция зафиксировала 1104 обстрела по линии фронта и жилому сектору Донецкой области, сообщили в полиции области

Под обстрелом находились Краматорск, Славянск, Беленкое, Красноторка, Новодонецкое, Золотые Пруды, Иверское и Крестище. Всего повреждено 65 гражданских объектов, из них 56 жилых домов.

В Славянске российские войска убили двух мирных жителей, еще один человек получил ранения. Повреждены пять многоквартирных домов и два хозяйственных постройки.

По Краматорску россияне наносили удары с помощью FPV-дронов — повреждены многоквартирный дом и гражданский автомобиль.

По Новодонецкому российские войска сбросили шесть КАБ-250. В результате удара повреждены 24 многоквартирных дома, учебное заведение и два автомобиля.

В Беленьком повреждено 13 частных домов, в Красноторце — объект инфраструктуры, в Золотых Прудах — учебное заведение. В Иверском ударом КАБ повреждено 13 частных домов.

Харьковская область: 12 человек пострадали

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Богодуховского районов. Для атак по гражданской инфраструктуре и населению применяли БПЛА и управляемую авиацию, сообщили в полиции области

Утром российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Изюму. В результате обстрела пострадали 11 человек. Повреждены административное здание, многоквартирные и частные дома, автомобили.

В Богодуховском районе в результате атаки БПЛА ранение получил 17-летний житель села Корбини Ивани. Повреждены помещения магазина и больницы, а в Богодухове — электросети.

На территории Дергачевской громады в результате российского обстрела разрушен дом в поселке Слатыно.

Всего, по данным правоохранительных органов, в Харьковской области пострадали 12 человек.

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