Удари РФ по 6 областях: загинули люди, десятки постраждалих. ФОТО

Російські війська протягом минулої доби завдавали ударів по населених пунктах Херсонської, Сумської, Запорізької, Донецької та Харківської областей. Унаслідок атак є загиблі, десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Миколаївському районі внаслідок атаки поранення дістав 46-річний чоловік, повідомив т.в.о начальника Георгій Решетілов. Йому надали медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Херсонщина: є загиблий та поранені

На Херсонщині російські війська атакували область ударними БпЛА типу Shahed, а також дронами, повідомили в ОВА.

У Комишанах до лікарні звернулися 48-річна жінка та 57-річний чоловік, які напередодні вдень постраждали внаслідок російського обстрілу. Вони перебували на подвір'ї під час удару та отримали вибухові травми й контузії. Після надання допомоги потерпілих відпустили на амбулаторне лікування.

Близько 07:00 російський дрон атакував 68-річного чоловіка у Корабельному районі Херсона. Він дістав смертельні поранення.

Орієнтовно о 09:20 у середмісті Херсона російський безпілотник атакував 56-річну жінку. Її госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг.

Ще одна 57-річна жінка постраждала близько 04:00 через удар Shahed по Зимівнику. У неї діагностували вибухову травму та контузію.

Близько 09:00 росіяни атакували дроном цивільну автівку на трасі у Комишанах. Постраждав 19-річний хлопець. Він отримав вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та уламкові поранення руки. Після медичної допомоги його також відпустили на амбулаторне лікування.

Сумщина: четверо людей травмовані

Минулої доби російські війська атакували 19 населених пунктів у чотирьох районах Сумської області. Для ударів застосовували керовані авіабомби, міномети, артилерію та ударні БпЛА різних типів, повідомили у поліції області.

У Сумській громаді внаслідок атаки безпілотника травмувалася 43-річна жінка. Пошкоджено три приватні будинки, три автомобілі та господарську споруду.

У Новослобідській громаді через удар БпЛА травмувалися двоє чоловіків віком 59 та 36 років і 54-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.

У Середино-Будській громаді FPV-дрон пошкодив багатоквартирний та приватний будинки. У Глухівській громаді внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено нежитлову будівлю.

Запоріжжя та район: двоє загиблих

У Запорізькій області протягом доби російські війська завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

За даними обласної влади, окупанти застосували 22 авіаційні удари, 825 БпЛА різних модифікацій, шість обстрілів із РСЗВ та 242 артилерійські удари.

Унаслідок атак загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.

Донеччина: під вогнем 8 населених пунктів

За 15 вересня поліція зафіксувала 1104 обстріли по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомили у поліції області

Під вогнем перебували Краматорськ, Слов'янськ, Біленьке, Красноторка, Новодонецьке, Золоті Пруди, Іверське та Хрестище. Загалом пошкоджено 65 цивільних об'єктів, з них 56 житлових будинків.

У Слов'янську російські війська вбили двох цивільних людей, ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків та дві господарські споруди.

По Краматорську росіяни били FPV-дронами - пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль.

По Новодонецькому російські війська скинули шість КАБ-250. Внаслідок удару пошкоджено 24 багатоквартирні будинки, заклад освіти та два автомобілі.

У Біленькому пошкоджено 13 приватних будинків, у Красноторці — об'єкт інфраструктури, у Золотих Прудах — заклад освіти. В Іверському ударом КАБу пошкоджено 13 приватних будинків.

Харківщина: 12 людей постраждали

Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Богодухівського районів. Для атак по цивільній інфраструктурі та населенню застосовували БпЛА та керовану авіацію, повідомили у поліції області

Вранці російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму. Унаслідок обстрілу травмувалися 11 людей. Пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

У Богодухівському районі внаслідок атаки БпЛА поранення отримав 17-річний житель села Корбині Івани. Пошкоджено приміщення магазину та лікарні, а в Богодухові - електромережі.

На території Дергачівської громади внаслідок російського обстрілу зруйновано будинок у селищі Слатине.

Загалом, за даними правоохоронців, на Харківщині постраждали 12 людей.

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