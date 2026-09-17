Неповрежденное жилье, поддельные акты и 25 млн грн: в Киевской области раскрыли схему с "єВідновленням". ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киевской области 14 человек получили уведомления о подозрении по делу о незаконном получении почти 25 млн грн компенсаций в рамках программы "єВідновлення". По данным следствия, в Бородянской общине неповрежденные или поврежденные дома оформляли как полностью уничтоженные, после чего заявителям назначали выплаты из бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской областной прокуратуры.

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Как работала схема

В Киевской области раскрыта схема незаконного получения почти 25 млн грн государственных компенсаций по программе "єВідновлення".



По данным следствия, дома, которые не были уничтожены в результате российской агрессии, а в отдельных случаях вообще не имели повреждений, в документах оформляли как разрушенные.



Под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры о подозрении сообщено 14 лицам.

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Поддельные акты и отчеты стали основанием для выплат

По данным следствия, схема действовала в Бородянской громаде в течение 2022–2025 годов. Ее организовали отдельные должностные лица. К схеме привлекали местных жителей, которые подавали документы на компенсацию.



Чтобы создать основания для выплат, в акты комиссионного обследования и отчеты специалистов в строительной отрасли, по данным следствия, вносили ложные сведения о характере и степени повреждения домов — вплоть до их якобы полного уничтожения.



На основании этих документов заявителям назначали компенсации, а полученные из бюджета средства в дальнейшем распределяли между участниками схемы.



По предварительным оценкам, государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 25 млн грн.









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Среди 14 подозреваемых: организатор и двое исполнителей организованной группы, пособник, семеро владельцев жилья и трое специалистов в строительной отрасли.



В зависимости от роли и действий каждого из них, их действия квалифицированы, в частности, по фактам завладения бюджетными средствами, покушения на их завладение, легализации имущества, полученного преступным путем, подделки документов, несанкционированных действий с информацией и служебного подлога (ч. 4, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358; ч. 2, ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Один из подозреваемых возместил более 3 млн грн и перечислил ещё 3 млн грн ВСУ

В ходе досудебного расследования один из подозреваемых добровольно возместил более 3 млн грн причиненного ущерба и перечислил еще 3 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства уголовных правонарушений и другие лица, которые могут быть причастны к схеме.



Досудебное расследование проводят следователи Бучанского РУП ГУНП в Киевской области, оперативное сопровождение - ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

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