Неушкоджене житло, фальшиві акти і 25 млн грн: на Київщині викрили схему з "єВідновленням". ФОТОрепортаж

На Київщині 14 людей отримали підозри у справі про незаконне отримання майже 25 млн грн компенсацій за програмою "єВідновлення". За даними слідства, у Бородянській громаді неушкоджені або пошкоджені будинки оформлювали як повністю знищені, після чого заявникам призначали виплати з бюджету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської обласної прокуратури.

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Як працювала схема

На Київщині викрито схему незаконного отримання майже 25 млн грн державних компенсацій за програмою "єВідновлення".



За даними слідства, будинки, які не були знищені внаслідок російської агресії, а в окремих випадках взагалі не мали пошкоджень, у документах оформлювали як зруйновані.



За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури про підозру повідомлено 14 особам.

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Фальшиві акти та звіти стали підставою для виплат

За даними слідства, схема діяла у Бородянській громаді упродовж 2022–2025 років. Її організували окремі посадовці. До схеми залучали місцевих мешканців, які подавали документи на компенсацію.



Щоб створити підстави для виплат, до актів комісійного обстеження та звітів фахівців у будівельній галузі, за даними слідства, вносили неправдиві відомості про характер і ступінь пошкодження будинків — аж до їх нібито повного знищення.



На підставі цих документів заявникам призначали компенсації, а отримані з бюджету кошти надалі розподіляли між учасниками схеми.



За попередніми оцінками, державному бюджету завдано збитків на майже 25 млн грн.









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Серед 14 підозрюваних: організатор та двоє виконавців організованої групи, пособник, семеро власників житла та троє фахівців у будівельній галузі.



Залежно від ролі та дій кожного їх дії кваліфіковано, зокрема, за фактами заволодіння бюджетними коштами, замаху на їх заволодіння, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією та службового підроблення (ч. 4, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358; ч. 2, ч. 4 ст. 358; ч. 1 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Один із підозрюваних відшкодував понад 3 млн грн і переказав ще 3 млн ЗСУ

Під час досудового розслідування один із підозрюваних добровільно відшкодував понад 3 млн грн завданих збитків та перерахував ще 3 млн грн на потреби Збройних Сил України.



Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини кримінальних правопорушень та інші особи, які можуть бути причетними до схеми.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Бучанського РУП ГУНП у Київській області, оперативний супровід — ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

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