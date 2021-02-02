Рада ввела санкции против Никарагуа. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала решение СНБО о применении санкций против Республики Никарагуа из-за "почетного консула" в оккупированном Крыму.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за постановление проголосовали 322 народных депутата.
Документом предлагается принять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по Республике Никарагуа", введенное в действие Указом Президента Украины.
Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.
1 февраля 2021 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа.
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Никарагуа
Этнический состав: метисы 69 %
белые 12 %
чернокожие, мулаты и самбо 14 %
индейцы 5 %
Но на фоне покупки е/е с раши вспоминается трусы и крестик.
А порохоботи - ПРОТИ.
Ще не розібрались.
Санкции ввели из-за назначения парашей "почётного консула" Никарагуа в Крыму.
Але важко не погодитись, що в самій ситуації є елемент ґабсурди...
Без методички не разобрались.
И запомни - порохоботы живут своим умом и ни в каких методичках не нуждаются.
Зачем Никарагуа Крым (у них и так тепло и бананы) - тут я х/з.
Я была пионеркой - в Никарагуа был ортега, мне на пенсию пора - а там все "ортега" .
Заплатили соседи никарагуанцам по-соседски (связи то все старые) - те и открыли консульство в Крыму, а соседи и рады: Крым в составе РФ никарагунаские коммуняки признали!
(те кого хошь где хошь за деньги признают, хоть Крым на Марсе, если марсиане заплатят)
щитай КАЛIКА.
Пусть введут санкции в отношении Мьянмы и не покупают в Раде ихние рубины!
Формальность, которую необходимо выполнить.
У Никарагуа репутация потеряна так давно и так надёжно, что её опять потерять нельзя. А деньгами рашка их кормит так же давно и надежно, что мы им ничем навредить не сможем.
(Даже если бы у никарагуанцев были на всё это деньги)
Это дискриминация - убогих обижать нельзя.
Никарагуанский посол по чётным теперь будет опускать статус Крыма,
а по нечётным развлекать украинцев с чувством юмора.