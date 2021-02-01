Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду ввести санкции против Никарагуа из-за "почетного консула" в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, Зеленский внес в парламент постановление №4689.

Глава государства просит нардепов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".

Документ был зарегистрирован в парламенте 1 февраля. Последний этап его прохождения - обрабатывается в комитете.

Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.

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