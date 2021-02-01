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Новости Политика Украины
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У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, на этой неделе передаст в Верховную Раду указ о введении санкций против Никарагуа, который парламент должен утвердить своим постановлением.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе согласительного совета заявил вице-спикер Руслан Стефанчук.

"У президента на подписи находится указ о введении санкций против Никарагуа – это решение Совета национальной безопасности и обороны, и поэтому в случае подписания президентом этого указа надо будет обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов", - отметил Стефанчук.

Согласно закону "О санкциях", решение о применении, отмене и внесении изменений санкций в отношении иностранного государства принимается Советом национальной безопасности и обороны, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня подписания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления и является обязательным к исполнению.

Читайте также: Макрон может посетить Украину к концу первого полугодия: в этом есть необходимость, - посол Франции де Понсен

Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.

Читайте: Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
На самам дєлє у міня к Байдену накопілась целая кучя вапросав:

- чому ми досі не в G7?

- чому наші вчителі не отримують $4000?

- чому доріг немає, а дурні лишилися?

- чому молода сім'я ніяк не може визначитися - обрати квартиру в місті чи заміський будинок?

- чому досі є оголошення «Робота в Польщі»?

- чому замість гідної пенсії бабця отримує пораду продати собаку?

- чому при призначенні на посаду виявляється, що розум, освіта, талант і совість є насамперед у моїх друзів з «Кварталу» і шоу-бізнесу?

- чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

- чому добровольці і патріоти опинились в тюрмах?

- чому прибічники Януковича не тільки не покарані, а влаштувалися на роботу в моєму офісі, уряді, прокуратурі?

- чому корупціонери замість реальних строків отримують реальні посади, а проти їх викривачів порушують справи?

- чому ніхто не сидить за Перл-Гарбор?

Єслі хатітє чтота дабавіть - пішитє в коммєнтах! Всє вапроси задам, кагда Байден наканєцта пазвоніт паздравіть міня с Дньом раждєнья!
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9567
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01.02.2021 11:53
+18
Оригинально, вводим санкции против папуасов, а у агрессора покупаем энергоресурсы
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01.02.2021 11:53
+11
цэ пэрэмога
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01.02.2021 11:52
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цэ пэрэмога
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01.02.2021 11:52 Ответить
Цэ повный пісец!
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01.02.2021 12:09 Ответить
А гондурас?
А чо? - надувать щеки, так по полной
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01.02.2021 12:12 Ответить
Гондурас это слишком сильное государство для нашего МИДа. В Буркина-Фасо телегу накатать, думаю по силам.
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01.02.2021 12:42 Ответить
Якщо бути коректним, то в ООН Гондурас завжди по кримських і українських питаннях голосував за нас, на відміну від Нікарагуа, яка всюди голосувала проти.
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01.02.2021 17:49 Ответить
И еще против Науру! Обязательно против Науру...
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01.02.2021 15:28 Ответить
Это не достаточно круто...нужно еще Гандурас добавить... У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7499
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01.02.2021 11:52 Ответить
Гондурас нельзя - там снежок забористый...
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01.02.2021 12:07 Ответить
Гондурас оказался не таким уж и гандурасом по сравнению с Никарагуа У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 322
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01.02.2021 12:08 Ответить
Гондурас не можна, там баба Юлья послицею..
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01.02.2021 12:10 Ответить
Оригинально, вводим санкции против папуасов, а у агрессора покупаем энергоресурсы
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01.02.2021 11:53 Ответить
Нічого не поробиш, Віслюк в заблуждении в Омані.
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01.02.2021 12:11 Ответить
На самам дєлє у міня к Байдену накопілась целая кучя вапросав:

- чому ми досі не в G7?

- чому наші вчителі не отримують $4000?

- чому доріг немає, а дурні лишилися?

- чому молода сім'я ніяк не може визначитися - обрати квартиру в місті чи заміський будинок?

- чому досі є оголошення «Робота в Польщі»?

- чому замість гідної пенсії бабця отримує пораду продати собаку?

- чому при призначенні на посаду виявляється, що розум, освіта, талант і совість є насамперед у моїх друзів з «Кварталу» і шоу-бізнесу?

- чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

- чому добровольці і патріоти опинились в тюрмах?

- чому прибічники Януковича не тільки не покарані, а влаштувалися на роботу в моєму офісі, уряді, прокуратурі?

- чому корупціонери замість реальних строків отримують реальні посади, а проти їх викривачів порушують справи?

- чому ніхто не сидить за Перл-Гарбор?

Єслі хатітє чтота дабавіть - пішитє в коммєнтах! Всє вапроси задам, кагда Байден наканєцта пазвоніт паздравіть міня с Дньом раждєнья!
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9567
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01.02.2021 11:53 Ответить
Все верно - теперь спросить можно только у Байдена. Себе такие вопросы задавать как-то сцыкотно
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01.02.2021 12:14 Ответить
У Зеленського на підписі указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1470
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01.02.2021 12:18 Ответить
Все правильно, всех подкацапников в санкционный список.
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01.02.2021 11:53 Ответить
может лучше и дальше только в пианино вводить ?
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01.02.2021 11:54 Ответить
Бл., ну сколько его ?! Гундорас разошелся.
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01.02.2021 11:54 Ответить
які санкції?!! Проти Нікарагуа?!!!
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2972
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01.02.2021 11:55 Ответить
А Нікарагуа за що? 😟 Хлопці виживають, як можуть. Та й далеко вони від наших кордонів. А кацапам, їхнім хахяям санкції оголосити не можна? Чи бізнес на франшизах не дозволяє?
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01.02.2021 11:56 Ответить
А у "бацьки" тим часом будемо закуповувати електроенергію, бензин з солярою, трактори, МАЗи (вантажівки, автобуси, тролейбуси) та всяку іншу %уєту! (Він же майже наш: сусіда! Еге ж?) У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7643
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01.02.2021 11:56 Ответить
все магазины завалены товаром made in russia. а эти черти чешут о каких то санкциях.
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01.02.2021 12:01 Ответить
Чебурашка, ты бредишь в алко-наркоманском угаре...
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01.02.2021 13:46 Ответить
Вова,на нас РОССИЯ-напала! У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2103
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01.02.2021 12:02 Ответить
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8520
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01.02.2021 12:03 Ответить
Бляха,зеленый. а как насчет санкций против Гондураса, Гватемалы, Сальвадора? Слабо?
Тварь тупая, хоть карту изучи и политические отношения. Идиот. Классический. Неперевоспитуемый.
Угу, привет сандинистам. Привет Д. Ортеге передавать ушлепок.
73% радуйтесь. Между прочим, никто не признается, что голосовал за дау..... недалекого человека.
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01.02.2021 12:05 Ответить
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5202
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01.02.2021 12:06 Ответить
Ух ты!!!! Давай еще и против мьянмы и папуа-новой гвинеи и будет праздник в преидентской шобле!!!!
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01.02.2021 12:07 Ответить
А между прочим скепсис по поводу украинских санкций против Никарагуа очень даже напрасен - украинские санкции могут привести к масштабной экологической катастрофе в Никарагуа - санкции спровоцируют среди никарагуанцев массовую "ржачку до всрачки" и Никарагуа захлестнут потоки гавнища.
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01.02.2021 12:09 Ответить
Зеленский в интервью НВО наговорил столько тупого бреда, что я понял, что пределам его тупости таки нет границ. Мне стыдно за Украину...
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01.02.2021 12:09 Ответить
Хотелось бы узнать объём товарооборота с этими сандинистами У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1253
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01.02.2021 12:09 Ответить
Фарабундомартинистами!
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01.02.2021 13:35 Ответить
Просто цікаво,а він хоч приблизно знає,де розташована ця країна?
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01.02.2021 12:11 Ответить
Недалеко від Кривого Рогу.
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01.02.2021 12:15 Ответить
Войну им обьяви. У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4275
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01.02.2021 12:13 Ответить
Чудовий вибір...Коли Зєля спитав,проти кого ми можемо,граючи мускулами,ввести санкціі йому сказали прямо - Нікарагуа...Єдина країна,яка про ті санкціі ніколи не дізнається...
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01.02.2021 12:16 Ответить
Ватный длбб, а заСраха тоже не знает, что Украина против нее ввела санкции и причем не одну фрикцию?
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01.02.2021 14:25 Ответить
Ну трендец какой важный вопрос . А можно уточнить какой у нас товарооборот с Никарагуа , там штук сто хоть есть или меньше . Просто у Осла за консульство в Крыму хотят показать хоть какую то бурную деятельность. По тому что в более важных вопросах они превращают в говно все к чему прикасаются . Такой вот антиМидас криворожского разлива.
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01.02.2021 12:21 Ответить
Як відношення має Нікарагу до України - у нас Дніпро у них ріо Коко. А от РФ і її електроенегія під боком і без санкцій, як дипвідносини, торгівля, транспорт. Якась шизофренія.
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01.02.2021 12:31 Ответить
Блиииин.... как же так... я вот только сегодня хотел туда путевку ... а оно, оказывается, низзя...
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01.02.2021 12:39 Ответить
Хай спочатку на мапі покаже де це.
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01.02.2021 12:42 Ответить
даешь санкции против антарктиды, а если не побояться в штаны накласть, то можно и супротив бидона че-нить замутить, смелость, она города берет
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01.02.2021 13:23 Ответить
Лапоть! Ти у запої був, а лише сьогодні вийшов? Проти Байдена довбоЗЕби вже давно замутили. А зараз сміливо сидять штани сушать.
А шо таке «бідон» та ЧЕ-нить?
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01.02.2021 13:36 Ответить
Першого лютого Янелох нарешті згадав про роботу та почав демонструвати бурхливу діяльність. Мабуть втомився цілий місяць відпочивати.
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01.02.2021 13:39 Ответить
Цирк!
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01.02.2021 13:59 Ответить
ну да в пальмах и кокосах))
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01.02.2021 15:35 Ответить
запретна ввоз бананов ну ок..вызов принят на наши обрикоски))
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01.02.2021 15:35 Ответить
А не замахнуться ли нам на Шекспира....
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01.02.2021 15:41 Ответить
 
 