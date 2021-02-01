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Новини Політика України
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Зеленський (17420) Нікарагуа (14) санкції (6840) Стефанчук Руслан (654)

У Зеленського на підписі указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Зеленського на підписі указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський, можливо, цього тижня передасть до Верховної Ради указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, який парламент має затвердити своєю постановою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на погоджувальній раді заявив віцеспікер Руслан Стефанчук.

"У президента на підписі перебуває указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа - це рішення Ради національної безпеки і оборони, і тому в разі підписання президентом цього указу треба буде забезпечити вимоги закону про внесення його на розгляд Верховної Ради протягом 48 годин", - зазначив Стефанчук.

Відповідно до закону "Про санкції", рішення про застосування, скасування та внесення змін санкцій щодо іноземної держави ухвалюється Радою національної безпеки і оборони, вводиться в дію указом президента і затверджується протягом 48 годин з дня підписання указу постановою Верховної Ради. Відповідне рішення набуває чинності з моменту ухвалення постанови і є обов'язковим до виконання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя: в цьому є потреба, - посол Франції де Понсен

Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
На самам дєлє у міня к Байдену накопілась целая кучя вапросав:

- чому ми досі не в G7?

- чому наші вчителі не отримують $4000?

- чому доріг немає, а дурні лишилися?

- чому молода сім'я ніяк не може визначитися - обрати квартиру в місті чи заміський будинок?

- чому досі є оголошення «Робота в Польщі»?

- чому замість гідної пенсії бабця отримує пораду продати собаку?

- чому при призначенні на посаду виявляється, що розум, освіта, талант і совість є насамперед у моїх друзів з «Кварталу» і шоу-бізнесу?

- чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

- чому добровольці і патріоти опинились в тюрмах?

- чому прибічники Януковича не тільки не покарані, а влаштувалися на роботу в моєму офісі, уряді, прокуратурі?

- чому корупціонери замість реальних строків отримують реальні посади, а проти їх викривачів порушують справи?

- чому ніхто не сидить за Перл-Гарбор?

Єслі хатітє чтота дабавіть - пішитє в коммєнтах! Всє вапроси задам, кагда Байден наканєцта пазвоніт паздравіть міня с Дньом раждєнья!
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9567
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01.02.2021 11:53
+18
Оригинально, вводим санкции против папуасов, а у агрессора покупаем энергоресурсы
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01.02.2021 11:53
+11
цэ пэрэмога
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01.02.2021 11:52
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цэ пэрэмога
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01.02.2021 11:52 Відповісти
Цэ повный пісец!
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01.02.2021 12:09 Відповісти
А гондурас?
А чо? - надувать щеки, так по полной
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01.02.2021 12:12 Відповісти
Гондурас это слишком сильное государство для нашего МИДа. В Буркина-Фасо телегу накатать, думаю по силам.
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01.02.2021 12:42 Відповісти
Якщо бути коректним, то в ООН Гондурас завжди по кримських і українських питаннях голосував за нас, на відміну від Нікарагуа, яка всюди голосувала проти.
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01.02.2021 17:49 Відповісти
И еще против Науру! Обязательно против Науру...
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01.02.2021 15:28 Відповісти
Это не достаточно круто...нужно еще Гандурас добавить... У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7499
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01.02.2021 11:52 Відповісти
Гондурас нельзя - там снежок забористый...
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01.02.2021 12:07 Відповісти
Гондурас оказался не таким уж и гандурасом по сравнению с Никарагуа У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 322
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01.02.2021 12:08 Відповісти
Гондурас не можна, там баба Юлья послицею..
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01.02.2021 12:10 Відповісти
Оригинально, вводим санкции против папуасов, а у агрессора покупаем энергоресурсы
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01.02.2021 11:53 Відповісти
Нічого не поробиш, Віслюк в заблуждении в Омані.
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01.02.2021 12:11 Відповісти
На самам дєлє у міня к Байдену накопілась целая кучя вапросав:

- чому ми досі не в G7?

- чому наші вчителі не отримують $4000?

- чому доріг немає, а дурні лишилися?

- чому молода сім'я ніяк не може визначитися - обрати квартиру в місті чи заміський будинок?

- чому досі є оголошення «Робота в Польщі»?

- чому замість гідної пенсії бабця отримує пораду продати собаку?

- чому при призначенні на посаду виявляється, що розум, освіта, талант і совість є насамперед у моїх друзів з «Кварталу» і шоу-бізнесу?

- чому через 7 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

- чому добровольці і патріоти опинились в тюрмах?

- чому прибічники Януковича не тільки не покарані, а влаштувалися на роботу в моєму офісі, уряді, прокуратурі?

- чому корупціонери замість реальних строків отримують реальні посади, а проти їх викривачів порушують справи?

- чому ніхто не сидить за Перл-Гарбор?

Єслі хатітє чтота дабавіть - пішитє в коммєнтах! Всє вапроси задам, кагда Байден наканєцта пазвоніт паздравіть міня с Дньом раждєнья!
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9567
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01.02.2021 11:53 Відповісти
Все верно - теперь спросить можно только у Байдена. Себе такие вопросы задавать как-то сцыкотно
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01.02.2021 12:14 Відповісти
У Зеленського на підписі указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1470
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01.02.2021 12:18 Відповісти
Все правильно, всех подкацапников в санкционный список.
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01.02.2021 11:53 Відповісти
может лучше и дальше только в пианино вводить ?
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01.02.2021 11:54 Відповісти
Бл., ну сколько его ?! Гундорас разошелся.
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01.02.2021 11:54 Відповісти
які санкції?!! Проти Нікарагуа?!!!
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2972
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01.02.2021 11:55 Відповісти
А Нікарагуа за що? 😟 Хлопці виживають, як можуть. Та й далеко вони від наших кордонів. А кацапам, їхнім хахяям санкції оголосити не можна? Чи бізнес на франшизах не дозволяє?
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01.02.2021 11:56 Відповісти
А у "бацьки" тим часом будемо закуповувати електроенергію, бензин з солярою, трактори, МАЗи (вантажівки, автобуси, тролейбуси) та всяку іншу %уєту! (Він же майже наш: сусіда! Еге ж?) У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7643
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01.02.2021 11:56 Відповісти
все магазины завалены товаром made in russia. а эти черти чешут о каких то санкциях.
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01.02.2021 12:01 Відповісти
Чебурашка, ты бредишь в алко-наркоманском угаре...
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01.02.2021 13:46 Відповісти
Вова,на нас РОССИЯ-напала! У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2103
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01.02.2021 12:02 Відповісти
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8520
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01.02.2021 12:03 Відповісти
Бляха,зеленый. а как насчет санкций против Гондураса, Гватемалы, Сальвадора? Слабо?
Тварь тупая, хоть карту изучи и политические отношения. Идиот. Классический. Неперевоспитуемый.
Угу, привет сандинистам. Привет Д. Ортеге передавать ушлепок.
73% радуйтесь. Между прочим, никто не признается, что голосовал за дау..... недалекого человека.
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01.02.2021 12:05 Відповісти
У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5202
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01.02.2021 12:06 Відповісти
Ух ты!!!! Давай еще и против мьянмы и папуа-новой гвинеи и будет праздник в преидентской шобле!!!!
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01.02.2021 12:07 Відповісти
А между прочим скепсис по поводу украинских санкций против Никарагуа очень даже напрасен - украинские санкции могут привести к масштабной экологической катастрофе в Никарагуа - санкции спровоцируют среди никарагуанцев массовую "ржачку до всрачки" и Никарагуа захлестнут потоки гавнища.
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01.02.2021 12:09 Відповісти
Зеленский в интервью НВО наговорил столько тупого бреда, что я понял, что пределам его тупости таки нет границ. Мне стыдно за Украину...
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01.02.2021 12:09 Відповісти
Хотелось бы узнать объём товарооборота с этими сандинистами У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1253
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01.02.2021 12:09 Відповісти
Фарабундомартинистами!
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01.02.2021 13:35 Відповісти
Просто цікаво,а він хоч приблизно знає,де розташована ця країна?
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01.02.2021 12:11 Відповісти
Недалеко від Кривого Рогу.
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01.02.2021 12:15 Відповісти
Войну им обьяви. У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4275
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01.02.2021 12:13 Відповісти
Чудовий вибір...Коли Зєля спитав,проти кого ми можемо,граючи мускулами,ввести санкціі йому сказали прямо - Нікарагуа...Єдина країна,яка про ті санкціі ніколи не дізнається...
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01.02.2021 12:16 Відповісти
Ватный длбб, а заСраха тоже не знает, что Украина против нее ввела санкции и причем не одну фрикцию?
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01.02.2021 14:25 Відповісти
Ну трендец какой важный вопрос . А можно уточнить какой у нас товарооборот с Никарагуа , там штук сто хоть есть или меньше . Просто у Осла за консульство в Крыму хотят показать хоть какую то бурную деятельность. По тому что в более важных вопросах они превращают в говно все к чему прикасаются . Такой вот антиМидас криворожского разлива.
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01.02.2021 12:21 Відповісти
Як відношення має Нікарагу до України - у нас Дніпро у них ріо Коко. А от РФ і її електроенегія під боком і без санкцій, як дипвідносини, торгівля, транспорт. Якась шизофренія.
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01.02.2021 12:31 Відповісти
Блиииин.... как же так... я вот только сегодня хотел туда путевку ... а оно, оказывается, низзя...
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01.02.2021 12:39 Відповісти
Хай спочатку на мапі покаже де це.
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01.02.2021 12:42 Відповісти
даешь санкции против антарктиды, а если не побояться в штаны накласть, то можно и супротив бидона че-нить замутить, смелость, она города берет
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01.02.2021 13:23 Відповісти
Лапоть! Ти у запої був, а лише сьогодні вийшов? Проти Байдена довбоЗЕби вже давно замутили. А зараз сміливо сидять штани сушать.
А шо таке «бідон» та ЧЕ-нить?
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01.02.2021 13:36 Відповісти
Першого лютого Янелох нарешті згадав про роботу та почав демонструвати бурхливу діяльність. Мабуть втомився цілий місяць відпочивати.
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01.02.2021 13:39 Відповісти
Цирк!
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01.02.2021 13:59 Відповісти
ну да в пальмах и кокосах))
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01.02.2021 15:35 Відповісти
запретна ввоз бананов ну ок..вызов принят на наши обрикоски))
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01.02.2021 15:35 Відповісти
А не замахнуться ли нам на Шекспира....
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01.02.2021 15:41 Відповісти
 
 