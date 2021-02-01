У Зеленського на підписі указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, - Стефанчук
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Президент України Володимир Зеленський, можливо, цього тижня передасть до Верховної Ради указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа, який парламент має затвердити своєю постановою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на погоджувальній раді заявив віцеспікер Руслан Стефанчук.
"У президента на підписі перебуває указ про запровадження санкцій проти Нікарагуа - це рішення Ради національної безпеки і оборони, і тому в разі підписання президентом цього указу треба буде забезпечити вимоги закону про внесення його на розгляд Верховної Ради протягом 48 годин", - зазначив Стефанчук.
Відповідно до закону "Про санкції", рішення про застосування, скасування та внесення змін санкцій щодо іноземної держави ухвалюється Радою національної безпеки і оборони, вводиться в дію указом президента і затверджується протягом 48 годин з дня підписання указу постановою Верховної Ради. Відповідне рішення набуває чинності з моменту ухвалення постанови і є обов'язковим до виконання.
Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.
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А чо? - надувать щеки, так по полной
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А шо таке «бідон» та ЧЕ-нить?