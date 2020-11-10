Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму
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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом посла Республіки Нікарагуа в Російській Федерації пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим для вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м.Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
У МЗС наголосили, що це є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна", 73/194 та 74/17 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів".
"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", - зазначили в міністерстві.
"Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства України і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - наголосили в МЗС України.
Раніше посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб взяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва"
Нагадаємо, в серпні 2020 року Україна відправила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
"У 2019 Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева на 13 років за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Белавенцев був одним із активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення його на посаду почесного консула є особливо кричущим і нахабним кроком", - пояснив тоді глава МЗС Дмитро Кулеба.
Пізніше Кабмін запропонував РНБО ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
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или что улучшение отношений с никарагуа будет стоить ресурсов затраченных на улучшение?
"ми бачимо" это кого Вы имеете ввиду ? я пока только вижу "лошадиные предъявы" которые автор толком и обосновать не может
Никарагуа в 2014 году заняло первое место по объему благотворительной помощи товарами, получаемой из России. В 2014 году Никарагуа получила из России в качестве благотворительной помощи товаров на 15,1 млн долларов (в том числе на 6,5 млн долларов гуманитарной и на 8,6 млн долларов технической)
У нас навіть немає диппредставництва у цій країні.
Армия Никарагуа 3 сентября отметит 37-летие традиционным военным парадом, на котором планируется показать танки Т-72 из России. Как сообщает IHS Jane, двадцать бронемашин отправились из Владивостока в порт Никарагуа Коринто в мае. Отмечается, что танки сейчас, вероятно, размещены в мотострелковой бригаде генерала Аугусто Сандино в Мотастепе к западу от Манагуа.
«Мы надеемся, что скоро у нашей армии появится Т-72. Я думаю, что мы можем говорить о покупке», - сказал тогда Арайя, подчеркнув широкое сотрудничество двух стран в военно-технической сфере.
Весной 2016 года в СМИ стали появляться сообщения о начале поставок танков Т-72 из России в Никарагуа. РИА «Новости» писало, что по контракту Манагуа получит от Москвы 50 модернизированных танков Т-72Б1
Геніальна думка 😎
а ихнее посольство в Киеве показательно спалить !
Ну-ну...
Все бананы,которые я наблюдаю в магазинах их Эквадора и Венесуэлы
Всегда обращаю внимание на маркировку
Сало? Так польское дешевле...
Там свньи гончие
Откуда у них сало?
Развесить во всех магазинах призывы "Не покупайте никарагуанские товары".