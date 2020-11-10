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Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом посла Республіки Нікарагуа в Російській Федерації пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим для вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м.Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У МЗС наголосили, що це є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України", 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна", 73/194 та 74/17 "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів".

"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", - зазначили в міністерстві.

"Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства України і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - наголосили в МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни змусять Пашиняна зіграти роль Януковича. І дати РФ довести до кінця свою партію, - Романенко

Раніше посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб взяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва"

Нагадаємо, в серпні 2020 року Україна відправила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

"У 2019 Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева на 13 років за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Белавенцев був одним із активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення його на посаду почесного консула є особливо кричущим і нахабним кроком", - пояснив тоді глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пізніше Кабмін запропонував РНБО ввести секторальні санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Нікарагуа в РФ Торрес прибула в окупований Крим, щоб узяти участь у відкритті "першого зарубіжного представництва"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Нищие открыли консульство у голодных.
Ну-ну...
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10.11.2020 13:39
+7
Какая может быть дипломатия с умалишенными? Тут нужно или врачам работать или усыплять больного.
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10.11.2020 13:51
+3
Це провал української дипломатії, Кулебу потрібно знімати!
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10.11.2020 13:38
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Це провал української дипломатії, Кулебу потрібно знімати!
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10.11.2020 13:38 Відповісти
Какая может быть дипломатия с умалишенными? Тут нужно или врачам работать или усыплять больного.
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10.11.2020 13:51 Відповісти
Я ж кажу Кулебу потрібно знімати. Дипломатія може бути навіть з дикунами, головне щоб дипломати були фахові.
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10.11.2020 13:58 Відповісти
а в чем непрофесоинальность кулебы ?
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10.11.2020 14:10 Відповісти
В тім що не знайдені можливості для покращення відносин з Нікарагуа, щоб унеможливити голосування Нікарагуа в ООН сінхронно з росією і тим більше щоб не допустити недружніх дій Нікарагуа по відношенню до України! Потрібно активно працювати дипломатам, налагоджувати особисті зв'язку з нікарагуанськими колегами, десь давати хабарі, щоб нівелювати російський вплив на офіційну позицію Нікарагуа. Це і є дипломатія, а не тільки сидіти в міністерстві і робити заяви! Ось ми бачимо результат нікчемної роботи міністра МЗС - повний провал на дипломатичному фронті.
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10.11.2020 14:32 Відповісти
почему Вам кажется, что их принципиально можно найти ?
или что улучшение отношений с никарагуа будет стоить ресурсов затраченных на улучшение?

"ми бачимо" это кого Вы имеете ввиду ? я пока только вижу "лошадиные предъявы" которые автор толком и обосновать не может
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10.11.2020 14:36 Відповісти
Нікарагуа жербацька країна, там все можна вирішити за 20-30 млн. доларів гуманітарної допомоги.
Никарагуа в 2014 году заняло первое место по объему благотворительной помощи товарами, получаемой из России. В 2014 году Никарагуа получила из России в качестве благотворительной помощи товаров на 15,1 млн долларов (в том числе на 6,5 млн долларов гуманитарной и на 8,6 млн долларов технической)
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10.11.2020 15:14 Відповісти
Дас иш фантастиш)). Нікарагуа зараз є сателітарною державою Венесуели (під опікою орди, бо в Венесуелі великі проблеми). Їх навіть штати не купили).
У нас навіть немає диппредставництва у цій країні.
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10.11.2020 15:01 Відповісти
20-30 млн. доларів гуманітарної та військової допомоги можуть повністю змінити зовнішньополітичний вектор Нікарагуа. А до того ж Нікарагуа ще і ринок озброєння де ми можемо заробити гроші.
Армия Никарагуа 3 сентября отметит 37-летие традиционным военным парадом, на котором планируется показать танки Т-72 из России. Как сообщает IHS Jane, двадцать бронемашин отправились из Владивостока в порт Никарагуа Коринто в мае. Отмечается, что танки сейчас, вероятно, размещены в мотострелковой бригаде генерала Аугусто Сандино в Мотастепе к западу от Манагуа.
«Мы надеемся, что скоро у нашей армии появится Т-72. Я думаю, что мы можем говорить о покупке», - сказал тогда Арайя, подчеркнув широкое сотрудничество двух стран в военно-технической сфере.
Весной 2016 года в СМИ стали появляться сообщения о начале поставок танков Т-72 из России в Никарагуа. РИА «Новости» писало, что по контракту Манагуа получит от Москвы 50 модернизированных танков Т-72Б1
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10.11.2020 15:17 Відповісти
их даже амеры перекупить не могут - давайте без фантазий
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10.11.2020 15:30 Відповісти
Американці підтримують опозицію в Нікарагуа і не дають грошей діючій владі. А ми можемо домовитись з діючою владою Нікарагуа про добрі відносини й унеможливити недружні кроки влади Нікарагуа по відношенню до України. росіяни активно відновлюють дружні зв'язки з Нікарагуа, але ж ті самі дружні зв'язки може відновити й Україна, бо і в Україні є люди як мають зв'язки в цій далекій країні. А якщо підкріпити ці старі зв'язки невеличкою гуманітарною допомогою, то можна посунути росіян в Нікарагуа на радість американцям.
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10.11.2020 15:45 Відповісти
а нам потрібна ота Нікарагуа ?
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10.11.2020 15:47 Відповісти
Нікарагуа це один голос який голосує сінхронно з росією в ООН проти України. І таких голосів в ООН дуже багато, тому Україна має системно працювати зі всіма країнами які голосують проти України! Друзів України в ООН має бути більше ніж ворогів. росія не має отримувати підтримку коли голосуються в ООН питання Криму чи ОРДЛО, це питання національної безпеки!
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10.11.2020 15:49 Відповісти
Тобто пропонується піти на конфлікт з своїм основним союзником та фінансовим донором штатами🤔
Геніальна думка 😎
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10.11.2020 23:10 Відповісти
Побудова нормальних стосунків з Нікарагуа не зашкодить інтересам США а навпаки США через Україну зможе підтримувати та фінансувати опозицію.
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11.11.2020 09:00 Відповісти
разорвать дипотношения с этой банановой республикой, чтоб другим не повадно было ! Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3048

а ихнее посольство в Киеве показательно спалить !
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10.11.2020 15:45 Відповісти
Нет в Киеве посольства Никарагуа, так что палить нечего!
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10.11.2020 17:35 Відповісти
Нищие открыли консульство у голодных.
Ну-ну...
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10.11.2020 13:39 Відповісти
Сцук, судорожно пытаюсь вспомнить: а что я видел никарагуанского в своей жизни, кроме даниеля ортеги?
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10.11.2020 13:42 Відповісти
Бананы. Почти все бананы из Эквадора и Никарагуа.
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10.11.2020 15:06 Відповісти
Не видел ни разу
Все бананы,которые я наблюдаю в магазинах их Эквадора и Венесуэлы
Всегда обращаю внимание на маркировку
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10.11.2020 15:07 Відповісти
Cамоса.
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10.11.2020 20:39 Відповісти
А когда то з Никарагуой мы дружили,и негры были нашими братьями.
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10.11.2020 13:51 Відповісти
Ага, чергові №ні "мышебратья". Збави мене, Боже, від таких друзів! А від ворогів я і сам якось позбавлюсь.
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10.11.2020 14:44 Відповісти
а что Никарагуа у нас покупает что бы мы могли санкционировать?
Сало? Так польское дешевле...
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10.11.2020 14:03 Відповісти
Сало в никарагуа?
Там свньи гончие
Откуда у них сало? Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4379
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10.11.2020 14:52 Відповісти
Санкции.
Развесить во всех магазинах призывы "Не покупайте никарагуанские товары".
Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа через консульства в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 119
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10.11.2020 14:04 Відповісти
Треба Нікарагуа давити санкціями не лише України , а й ЄС та США
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10.11.2020 15:13 Відповісти
 
 