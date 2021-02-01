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Новини Політика України
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ВР (11730) Зеленський (17428) Крим (12755) Нікарагуа (14) санкції (6841)

Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду ввести санкції проти Нікарагуа через "почесного консула" в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, Зеленський вніс до парламенту постанову №4689.

Глава держави просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки та оборони від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа".

Документ було зареєстровано в парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - обробляється в комітеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя: в цьому є потреба, - посол Франції де Понсен

Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.

Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.

Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба. ВIДЕО
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Топ коментарі
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вот это торкнуло !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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01.02.2021 17:14
+15
Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 881
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01.02.2021 17:16
+15
Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 1339 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 1339 "Будим бамбить! Всех!"
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01.02.2021 17:20
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вот это торкнуло !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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01.02.2021 17:14 Відповісти
Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 1339 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 1339 "Будим бамбить! Всех!"
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Красава
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01.02.2021 23:32 Відповісти
причем не по-детски так, его просто рвет сегодня на части ))))
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01.02.2021 17:31 Відповісти
баатюшки ты мои, страхи господни
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01.02.2021 17:15 Відповісти
А чем мы с ними торгуем кто-то знает? А то я уже занервничал не знаю чего купить про запас Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 3123
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01.02.2021 17:16 Відповісти
Банани і кава.
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01.02.2021 19:19 Відповісти
Порошок белого цвета. Шмаркля его очень *********.
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01.02.2021 19:33 Відповісти
Он так смел, потому что мы с Никарагуа никак не пересекаемся.
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01.02.2021 17:16 Відповісти
это смотря сколько нюхнуть.

у опытных дорожников Никарагуа как раз узловая станция
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01.02.2021 17:37 Відповісти
Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 881
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01.02.2021 17:16 Відповісти
Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 4150
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01.02.2021 18:14 Відповісти
Пустозвон, блд... Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 9987
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01.02.2021 17:18 Відповісти
Нє,ну а що тут можна сказати,хіба що процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл,***...
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01.02.2021 17:19 Відповісти
бачу , з огляду на джерело для цитати , безперечно .
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01.02.2021 17:22 Відповісти
Гондурас занервничал Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 5331 гундосрас разошелся
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01.02.2021 17:19 Відповісти
Якщо Зеленський проти іноземних представництв на окупованих територіях , то боти Порошенка - проти Зеленського .
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01.02.2021 17:20 Відповісти
Що цим Ви хотіли сказати?
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01.02.2021 17:31 Відповісти
Ай, какой поступок! Почти как заява о том, что в Крыму бы он нас всех положил, Главковерх сраный!

А пока что- вот такое: во всем Мире спад производства, а в Китае-вот так:

Китай увеличил выплавку стали по итогам 2020 года на 5,2% - до 1,05 млрд тонн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA). Производство чугуна выросло на 4,3% и достигло 887,52 млн тонн. В том числе в декабре выплавка стали в стране выросла на 7,7% в годовом выражении - до 91,25 млн тонн. Таким образом, среднесуточное производство составляло 2,94 млн тонн. Выпуск чугуна повысился на 5,4% и составил 74,22 млн тонн.
http://www.fixygen.ua/news/20210201/kitaj-uvelichil.htmlТак что, Вовик, продолжишь мускулами играть, по поводу "Мотор Сичи"? Давай-давай... Играй-играй. Ты уже- заигрался, Вовик.
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01.02.2021 17:21 Відповісти
При Мао Цзедуне, Китай тоже был впереди планеты всей по добыче чугуна... -- его там в каждом колхозе выплавляли -- допотопными методами.

Культурная Революция была...*)
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01.02.2021 17:26 Відповісти
Ну, сейчас всё несколько иначе, это тебе говорит Андрюха, который напрямую, уже 4 года, отгружает китайцам миллионы тонн в год магнезитовой руды, из Ганы. И с каждым годом- количество миллионов- увеличивается. В прошлом году, несмотря на барановирус- увеличили китайцы норму с 3 миллионов тонн- до 4,5 миллионов. А в этом году- им нужны 6(шесть) миллионов тонн!
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01.02.2021 17:29 Відповісти
Если так дальше, так - полный привет
- Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет.

Землю лишат атмосферы! (с)
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01.02.2021 17:34 Відповісти
Не удивлюсь. Я, последний контракт (июль-октябрь) отработал на пределе своих сил. Молотить пришлось серьезно, на уровне самых высоких Мировых стандартов. Что будет сейчас- даже не предполагаю.
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01.02.2021 17:37 Відповісти
На пенсию надо сваливать. Я, наверное уйду раньше времени...
Тоже, что-то стало в облом тяжко пахать.
Буду школьников на бусике два раза в день возить -- и на велике кататься -- второй электромотор на него поставил, вторую барею на 1000 кв. На 300км должно хватать.
Пора заняться профессиональным отдыхом...*)
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01.02.2021 17:43 Відповісти
Молодца! Рад за тебя, честное слово. Ну, а мне тут пенсия не светит, почти никакая, бо у меня только 15 лет стажа, остальное на фирмачей отмолотил. Потому, я ещё чуток поработаю.

П.С.: хренуль себе, у тебя батарея! Даже не представляю себе.
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01.02.2021 17:54 Відповісти
Поставил бы и 1500, но не влазит сверху под рамой -- на нижней трубе родная стоит.
8 кг. весит вместе с коммутатором. Где-то 40см. в длину и 10х10 -- шир. выс.
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01.02.2021 17:58 Відповісти
Классно! Мне- очень нравится. Удачи, на двух колесах. Да и на четырех.
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01.02.2021 18:01 Відповісти
Сфоткаю, когда закончу всю конструкцию вместе с дизайном. Там от велика надо дофига тпиливать, что бы китайца под Бош подогнать. Вчера заднее колесо с мотором впендюрил и настроил наконец...
Тебе тоже -- приятных праздников и лёгких будней по жизни! *)
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01.02.2021 18:05 Відповісти
Владимир Высоцкий
Есть на земле предостаточно рас...

Есть на земле предостаточно рас -
Просто цветная палитра,-
Воздуха каждый вдыхает за раз
Два с половиною литра!
Если так дальше, так - полный привет -
Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет
Землю лишат атмосферы!
Сон мне тут снился неделю подряд -
Сон с пробужденьем кошмарным:
Будто - я в дом, а на кухне сидят
Мао Цзедун с Ли Сын Маном!
И что разделился наш маленький шар
На три огромные части,
Нас - миллиард, их - миллиард,
А остальное - китайцы.
И что подают мне какой-то листок:
На, мол, подписывай - ну же,-
Очень нам нужен ваш Дальний Восток -
Ах, как ужасно нам нужен!..
Только об этом я сне вспоминал,
Только о нем я и думал,-
Я сослуживца недавно назвал
Мао - простите - Цзедуном!
Но вскорости мы на Луну полетим,-
И что нам с Америкой драться:
Левую - нам, правую - им,
А остальное - китайцам.
1965 г.
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01.02.2021 17:36 Відповісти
Порвем как тузик грелку.
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01.02.2021 17:22 Відповісти
Вова, смелее, Вануату, и берег слоновой кости, под санкции....
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01.02.2021 17:23 Відповісти
Вот какие мы грозные. Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 1868
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01.02.2021 17:25 Відповісти
Ну наконец а то мы думали что Зе вообще ничего не сделает, а тут раз и санкции для Никарагуа. Красота, только накой нам это надо.
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01.02.2021 17:26 Відповісти
Если переставить букву -почти Ну Карга ,можно так их называть.
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01.02.2021 17:28 Відповісти
Зачем ерничать? Это похоже не на комментарии Мужей, а на клоунаду...
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01.02.2021 17:28 Відповісти
Я так понимаю, что соесрань устраивает представительство Никарагуа в Крыму.
Яснопонятно.
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01.02.2021 17:29 Відповісти
А что ты зебил скажешь по поводу покупки электроэнергии в паРаше?? Тебя это судя по всему устраивает...и твоего осла оманского тоже...да??
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01.02.2021 17:35 Відповісти
Кто покупает, пэлошара?
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01.02.2021 17:38 Відповісти
Украина болезный...Украина...благодаря твоему ослу оманскому...и его зеленомсу стаду...
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01.02.2021 17:40 Відповісти
Там написано, что две какие то ООО выиграли тендер у кацапов на покупку электрики кацапский.
ООО рыгоанальные.
Где Украина покупает???
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01.02.2021 17:45 Відповісти
А какая разница...ооо это...или чп..или оао?? Факт есть факт зебилушка....украинские фирмы покупают в паРаше...и тебя скота это устраивает....
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01.02.2021 17:46 Відповісти
Товарооборот с Никарагуа у Украины.... вернее какой товарооборот...его нет совсем...
В 2017-м туда что то продали...резиновое...на цельных 30 тысяч долларов...и все..
Туризма нет...
Эти все санкции от осла...что они есть что их нет...
А вот электроэнергию в паРаше мы покупаем.....хотя своей немерянно...
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01.02.2021 17:40 Відповісти
1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".Источник: https://censor.net/ru/n3245360
Читать научись.
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01.02.2021 17:42 Відповісти
Ты зебил понимать научись прочитанное....
С Никарагуа у Украины нет ни каких точек соприкосновения... эти санкции чисто номинальные... припарка к жопе твоего оманского осла...
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01.02.2021 17:44 Відповісти
Ты хоть лечиться???
Совсем плохой стал.
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01.02.2021 17:46 Відповісти
Обтекай скот зеленый....оманский осел тебе опять в рожу нассал...и на голову насрал...
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01.02.2021 17:47 Відповісти
после того,как некий бородатый няня "зелемойского" высказал кое-какие "квартальные" перлы словесного поноса в сторону США , ртом "зе преза" Украины , не исключено,что клован станет всемирно точсичным д,,,,мом
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01.02.2021 17:38 Відповісти
санкции против Никарагуа приурочены к началу покупки е/е в раше
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01.02.2021 17:39 Відповісти
От мені цікаво,які саме санкції) воно збирається ввести проти сандиністів,га? Чим Україна їм зможе ''насолити''? Інакше все це дійство схоже на ''пердь в калюжу''))) Ну чим і як ми можемо покарати цю бананову недодержаву,скажіть панове.
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01.02.2021 17:40 Відповісти
Отето чинарика сёдня рвёт крым могилой общей обьявил..дяде сему погрозил..нигеров удавил.. Мерзкое Удручёное жертва Аборта.. кем оно себя окружило падалями которые по жизни ничего не создали..Тварь так нас отбросить назад
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01.02.2021 17:46 Відповісти
АЭСы падло вернИ
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01.02.2021 17:47 Відповісти
Які це санкції. Мабуть електроенергію звідти перестали закуповувати і із-за цього переключились на її поставки з Раші.
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01.02.2021 18:07 Відповісти
щас уссусь. Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 5416
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01.02.2021 18:18 Відповісти
Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа
...
Зелений гондурас проти Нікарагуа, ліл )))0))0)))
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01.02.2021 18:57 Відповісти
Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 3399

Нагадалося.
Із виступу голови колгоспу (рік десь так 1982-й, місце - десь на 1/6 частині земного суходолу): "На порядку денному два важливих питання. Перше - підтримка мітингуючих трудящих у Франції. Друге - чи є життя на Марсі...".
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01.02.2021 19:09 Відповісти
Або анекдот приблизно тих самих часів.

Синячат два алкаша, закусывают с газеты. Один, что-то с неё прочитав про заваруху между Гондурасом и Никарагуа, говорит:
- Че-то беспокоит меня Гондурас.
Второй в ответ:
- Ну так почеши его...
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01.02.2021 19:20 Відповісти
В Никарагуа объявлен бессрочный национальный траур.
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01.02.2021 20:01 Відповісти
"Яке desmadre, задушить нас цей hijo de chingada puta Rimma" - сказали нікарагуанці Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 928
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01.02.2021 20:24 Відповісти
Весь час в коментах полощуть Гондурас. Подивіться його характеристики в порівнянні з Україною. Будете неприємно вражені.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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01.02.2021 22:04 Відповісти
Якісь люди неадекватні стали в коментарях. Яким би не був зеленський, і як би далеко не було нікарагуа, то що зробити вигляд, що визнання нікарагуа крима російським це правильно? Ненавидьте собі зеленського, але чого ви так виправдовуєте кацапських шавок з латинської америки? Що, хай назначають консулів в крим, вам по фіг?
Подуріли люди, аби лайном один одного ****** - все задоволення. Нікарагуа гавном обливайте - воно того заслуговує. Хай на долар будуть санкції, але це краще, ніж нічого.
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01.02.2021 22:58 Відповісти
 
 