Зеленський вніс у Раду постанову про введення санкцій проти Нікарагуа
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Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду ввести санкції проти Нікарагуа через "почесного консула" в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, Зеленський вніс до парламенту постанову №4689.
Глава держави просить нардепів затвердити рішення Ради національної безпеки та оборони від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа".
Документ було зареєстровано в парламенті 1 лютого. Останній етап його проходження - обробляється в комітеті.
Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.
Будь ласка, зачекайте...
у опытных дорожников Никарагуа как раз узловая станция
А пока что- вот такое: во всем Мире спад производства, а в Китае-вот так:
Китай увеличил выплавку стали по итогам 2020 года на 5,2% - до 1,05 млрд тонн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA). Производство чугуна выросло на 4,3% и достигло 887,52 млн тонн. В том числе в декабре выплавка стали в стране выросла на 7,7% в годовом выражении - до 91,25 млн тонн. Таким образом, среднесуточное производство составляло 2,94 млн тонн. Выпуск чугуна повысился на 5,4% и составил 74,22 млн тонн.
http://www.fixygen.ua/news/20210201/kitaj-uvelichil.htmlТак что, Вовик, продолжишь мускулами играть, по поводу "Мотор Сичи"? Давай-давай... Играй-играй. Ты уже- заигрался, Вовик.
Культурная Революция была...*)
- Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет.
Землю лишат атмосферы! (с)
Тоже, что-то стало в облом тяжко пахать.
Буду школьников на бусике два раза в день возить -- и на велике кататься -- второй электромотор на него поставил, вторую барею на 1000 кв. На 300км должно хватать.
Пора заняться профессиональным отдыхом...*)
П.С.: хренуль себе, у тебя батарея! Даже не представляю себе.
8 кг. весит вместе с коммутатором. Где-то 40см. в длину и 10х10 -- шир. выс.
Тебе тоже -- приятных праздников и лёгких будней по жизни! *)
Есть на земле предостаточно рас...
Есть на земле предостаточно рас -
Просто цветная палитра,-
Воздуха каждый вдыхает за раз
Два с половиною литра!
Если так дальше, так - полный привет -
Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет
Землю лишат атмосферы!
Сон мне тут снился неделю подряд -
Сон с пробужденьем кошмарным:
Будто - я в дом, а на кухне сидят
Мао Цзедун с Ли Сын Маном!
И что разделился наш маленький шар
На три огромные части,
Нас - миллиард, их - миллиард,
А остальное - китайцы.
И что подают мне какой-то листок:
На, мол, подписывай - ну же,-
Очень нам нужен ваш Дальний Восток -
Ах, как ужасно нам нужен!..
Только об этом я сне вспоминал,
Только о нем я и думал,-
Я сослуживца недавно назвал
Мао - простите - Цзедуном!
Но вскорости мы на Луну полетим,-
И что нам с Америкой драться:
Левую - нам, правую - им,
А остальное - китайцам.
1965 г.
Яснопонятно.
ООО рыгоанальные.
Где Украина покупает???
В 2017-м туда что то продали...резиновое...на цельных 30 тысяч долларов...и все..
Туризма нет...
Эти все санкции от осла...что они есть что их нет...
А вот электроэнергию в паРаше мы покупаем.....хотя своей немерянно...
Читать научись.
С Никарагуа у Украины нет ни каких точек соприкосновения... эти санкции чисто номинальные... припарка к жопе твоего оманского осла...
Совсем плохой стал.
...
Зелений гондурас проти Нікарагуа, ліл )))0))0)))
Нагадалося.
Із виступу голови колгоспу (рік десь так 1982-й, місце - десь на 1/6 частині земного суходолу): "На порядку денному два важливих питання. Перше - підтримка мітингуючих трудящих у Франції. Друге - чи є життя на Марсі...".
Синячат два алкаша, закусывают с газеты. Один, что-то с неё прочитав про заваруху между Гондурасом и Никарагуа, говорит:
- Че-то беспокоит меня Гондурас.
Второй в ответ:
- Ну так почеши его...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Подуріли люди, аби лайном один одного ****** - все задоволення. Нікарагуа гавном обливайте - воно того заслуговує. Хай на долар будуть санкції, але це краще, ніж нічого.