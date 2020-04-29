РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Видео Убийство Гандзюк
6 122 42

"Венедиктова - вбивця справи Гандзюк", - активисты протестовали под домом генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" проводят акцию протеста под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Надпись под окнами Венедиктов пробыл менее суток. Верные слуги генпрокурора все зарисовали, чтобы правдивые слова на асфальте не донимали подругу убийц Гандзюк. Что же. Мы хотим зафиксировать это и приглашаем СМИ и неравнодушных сделать это вместе с нами. Сегодня в 19:00 мы будем снова под окнами дома Ирины. Улица Круглоуниверситетская, 18/2", - сообщили организаторы ранее.

По словам корреспондента Цензор.НЕТ, на месте дежурит полиция. Она сообщила, что жильцы дома против акции.

Также читайте: Временная следственная комиссия Рады обратится к Зеленскому относительно ситуации с делом Гандзюк, - "слуга народа" Лерос

Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 01
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 02
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 03
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 04

Читайте также: Заседание ВСК по Гандзюк перенесли на четверг, депутаты зовут Венедиктову, Баканова и Трепака

Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 05
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 06
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 07
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 08

Читайте также: Отец Гандзюк обратился к Зеленскому: "Не прячьтесь от правды, она все равно догонит"

Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 09
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 10
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 11
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 12
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 13

Также читайте: ОГП о причинах завершения расследования убийства Гандзюк: "Достаточно оснований для составления обвинительного акта"

Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 14
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 15
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 16
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 17
Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 18

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента проходит акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. ВИДЕО

Венедиктова - вбивця справи Гандзюк, - активисты протестовали под домом генпрокурора 19
Фото, видео: Олег Богачук

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Это слив производства, - Рябошапка о завершении дела Гандзюк. ВИДЕО

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

Читайте: Убийство Гандзюк: Защита Левина отказалась от апелляции на арест

21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день активисты провели акции протеста с требованием продолжить расследование. 

Автор: 

акция (2425) Киев (25707) Богачук Олег (1462) Гандзюк Екатерина (549) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Венедиктовій нема коли займатися справою Гандзюк, бо треба пресувати Порошенка🐸
показать весь комментарий
29.04.2020 19:47 Ответить
+17
Нерви в народу здають. Відразу після відміни карантину Вовік поїде в Ростов...
показать весь комментарий
29.04.2020 19:48 Ответить
+11
Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" протестуют под домом Венедиктовой - Цензор.НЕТ 7398
показать весь комментарий
29.04.2020 19:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Венедиктовій нема коли займатися справою Гандзюк, бо треба пресувати Порошенка🐸
показать весь комментарий
29.04.2020 19:47 Ответить
поясните пожалуста , как г прокурор может ( хотя-бы теоретически ) прессовать пороха
сегодня задержали очередного вора в законе , завтра его выпустят ( если уже не выпустили )
у нас воров не могут прессовать ,
показать весь комментарий
29.04.2020 20:09 Ответить
Венедиктова має йти з посади, тому що непрофесіонал! Досить з нас аматорів та аніматорів! Вбивство має бути розслідувано повністю, вбивця Левін-Москал має дати покази по всім своїм злочинам та по всім своїм кримінальним подєльникам! Венедіктова зриває досудове слідство, передаючи недорозслідувану справу в суд, щоб слідчі не встигли примусити Левіна здати всю мафію в Херсонській області! А між тим через цю мафію можна вийти на порошенка, який має свої інтереси в Херсоні і який призначав своїх подельників-херсонських мафіозі на посади Губернатора! Через це розслідування можна вийти на Юлію Тимошенко яка призначала своїх кримінальних подельників на посади голови Херсонської облради - Мангер! Через цю справу можна посадити половину української політичної еліти, тому всі тиснуть на Зеленського щоб він злив цю справу!
показать весь комментарий
29.04.2020 20:23 Ответить
якщо тобі висунуть обвинувачення, ти не маєш давати покази по всім своїм злочинам. ст 63 Конституції України. Вивчай основний закон.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:37 Ответить
Так, ти можеш не давати покази слідчому, але твоє перебування в СІЗО стане насиченим пригодами та новим сексуальним досвідом. Тому вкрай важливо щоб слідство було продовжене і серійний вбивця Левін-Москал дав покази по всіх вбивствах і по всіх злочинах і по всіх подєльниках з політичної тусовки! Мафія буде тиснути щоб справу перестали розслідувати бо там швидко вийдуть на перших осіб української політики порошенка та тимошенко! Хто призначив губернатора-вбивцю - порошенко! Чий партієць був головою облради і вбивцею - тимошенко!
показать весь комментарий
29.04.2020 20:54 Ответить
Пороха на нари, бігає з масками ,як ошпарений.
показать весь комментарий
29.04.2020 21:06 Ответить
. Який сексуальний досвід? В тебе якісь збочені фантазії . В кримінальних колах свої розклади і цей "Вася" для них просто "фраєр", якому не повезло. І відноситися до нього навіть на зоні, не кажучи про СІЗО будуть як до "фраєра з підсосом з волі", а не так як тобі нафантазувалось. А підсос, якщо він буде мовчати, буде непоганий, судячи з його зв'язків. І "зразкова поведінка" і УДО також йому світить. Так що можеш фантазувати собі далі
показать весь комментарий
30.04.2020 01:30 Ответить
Москал-Лєвін з батьком серійно вбивали водіїв вагтажівок заради грошей та вбивали на замовлення і за це були засуджені і це вже рецидив бо Москал-Лєвін не полишив замовних вбивств і пісоя відсидки і тут тільки довічне, яке УДО? Москал-Лєвін це концентроване зло яке вбиває за гроші, йому може бути тільки виключна міра покарання і вона буде за нової влади! Під час війни розстріл має бути відновлений!
показать весь комментарий
30.04.2020 10:20 Ответить
Ну можливо для москаленка і не буде УДО. Але при чому тут сексуальний досвід? Він вже в "авторитеті"). Тим більше він хрєн шо розкаже. Зона для нього як "дом родной")
показать весь комментарий
30.04.2020 17:40 Ответить
Для "злодія в законі" це буденна ситуція, а для петьки штампування десятків справ - це моральний прес.
показать весь комментарий
30.04.2020 01:32 Ответить
Ну с бенядиктовой все ясно. Мне не понятно что делал югик? Он тоже пецю пресувал? 😷
показать весь комментарий
29.04.2020 20:17 Ответить
занимался с логопедом, вместе с парубием
показать весь комментарий
29.04.2020 23:49 Ответить
Нерви в народу здають. Відразу після відміни карантину Вовік поїде в Ростов...
показать весь комментарий
29.04.2020 19:48 Ответить
От тільки що мені розповідали люди, що завдяки карантину вони втратили роботу і нема за що жити. Думаю, що скоро буде багато невдоволених.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:50 Ответить


Ну ти і мрійник!
показать весь комментарий
29.04.2020 19:53 Ответить
Такі вологі соєві мрії!)))
показать весь комментарий
29.04.2020 20:06 Ответить
Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" протестуют под домом Венедиктовой - Цензор.НЕТ 7398
показать весь комментарий
29.04.2020 19:59 Ответить
Прокладка портновская ,курва Московская
показать весь комментарий
29.04.2020 20:22 Ответить
Не так надо проводить акции протеста. Это просто дружественный шарж на Венедиктову.
показать весь комментарий
29.04.2020 19:53 Ответить
А потом Стерненко будет громче всех орать, что его посадка это политическая расправа)))
показать весь комментарий
29.04.2020 20:07 Ответить
То есть надо было себя убить? Да?😮
показать весь комментарий
29.04.2020 20:16 Ответить
Вот к чему приводят расследования Схем .Люди начинают испражняться под окнами коренных киевлян и в песочницах.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:19 Ответить
На каких коренных намекаешь?
Эта вся мразь понаехавшая.
Коренной у них только ресторатор.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:48 Ответить
Завтра харьковская любительница дорогих часов будет опять плакаться, что активисты распугали всех пенсов в ее дворе.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:20 Ответить
Дело Катерины Гандзюк умело использовали для политических дивидендов, а в реальности плевать они хотели на судьбу обычного человека.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:25 Ответить
Напомню, что ГПУ просто отказалась дальше собирать доказательства против Мангера, проводить следственные действия, отказалась от возможности получить показания Левина и Павловского, что является сливом производства, поскольку повторно восстановить это производство будет невозможно, а неполная и некачественно собранная доказательная база, даёт возможность развалить дело в суде.
Перед внезапным завершением следствия, Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк. 21 апреля департамент, в составе которого работали прокуроры, ликвидировали.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:26 Ответить
Опять нарушение карантина. Ждите миллион больных через неделю.
показать весь комментарий
29.04.2020 20:31 Ответить
Ой, а що вже не Порох? Да шо ж такоє? Щось не чути її батька. Чи при бубочці так голосно кричати не получається?
показать весь комментарий
29.04.2020 20:43 Ответить
,отца оставим в покое , но гнида зельцман действительно на стадионе пиарился на этой трагедии
показать весь комментарий
29.04.2020 21:30 Ответить
Напоїть зеленкою цю лярву.
показать весь комментарий
29.04.2020 23:38 Ответить
Венедиковщина!
показать весь комментарий
30.04.2020 19:16 Ответить
 
 