"Венедиктова - вбивця справи Гандзюк", - активисты протестовали под домом генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" проводят акцию протеста под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Надпись под окнами Венедиктов пробыл менее суток. Верные слуги генпрокурора все зарисовали, чтобы правдивые слова на асфальте не донимали подругу убийц Гандзюк. Что же. Мы хотим зафиксировать это и приглашаем СМИ и неравнодушных сделать это вместе с нами. Сегодня в 19:00 мы будем снова под окнами дома Ирины. Улица Круглоуниверситетская, 18/2", - сообщили организаторы ранее.

По словам корреспондента Цензор.НЕТ, на месте дежурит полиция. Она сообщила, что жильцы дома против акции.

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Фото, видео: Олег Богачук

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день активисты провели акции протеста с требованием продолжить расследование.