УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9697 відвідувачів онлайн
Новини Відео Убивство Гандзюк
6 122 42

"Венедіктова - вбивця справи Гандзюк", - активісти протестували під будинком генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" проводять акцію протесту під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Напис під вікнами Венедіктової пробув менше доби. Вірні слуги генпрокурора все замалювали, щоб правдиві слова на асфальті не дошкуляли подрузі вбивць Гандзюк. Що ж. Ми хочемо зафіксувати це і запрошуємо ЗМІ та небайдужих зробити це разом із нами. Сьогодні о 19:00 ми будемо знову під вікнами будинку Ірини. Вулиця Круглоуніверситетська, 18/2", - повідомили організатори раніше.

За словами кореспондента Цензор.НЕТ, на місці чергує поліція. Вона повідомила, що мешканці будинку проти акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасова слідча комісія Ради звернеться до Зеленського щодо ситуації зі справою Гандзюк, - "слуга народу" Лерос

Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 01
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 02
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 03
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 04

Читайте також: Представники ОГП і СБУ не з'явилися на засідання ТСК щодо Гандзюк: не почуваються в безпеці, - Масі Найєм

Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 05
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 06
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 07
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 08

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Батько Гандзюк звернувся до Зеленського: "Не ховайтеся від правди, вона все одно наздожене", -

Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 09
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 10
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 11
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 12
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 13

Також читайте: ОГП про причини завершення розслідування вбивства Гандзюк: "Достатньо підстав для складання обвинувального акта"

Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 14
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 15
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 16
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 17
Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 18

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Офісом президента відбувається акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. ВIДЕО

Венедіктова - вбивця справи Гандзюк, - активісти протестували під будинком генпрокурора 19
Фото, відео: Олег Богачук

Дивіться також: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку", - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.

27 квітня Офіс генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України при процесуальному керівництві ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня активісти провели акції протесту з вимогою продовжити розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавати справу в такому вигляді до суду - це злочин, - батько Гандзюк

Автор: 

акція (1461) Київ (19688) Богачук Олег (1457) Гандзюк Катерина (549) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Венедиктовій нема коли займатися справою Гандзюк, бо треба пресувати Порошенка🐸
показати весь коментар
29.04.2020 19:47 Відповісти
+17
Нерви в народу здають. Відразу після відміни карантину Вовік поїде в Ростов...
показати весь коментар
29.04.2020 19:48 Відповісти
+11
Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" протестуют под домом Венедиктовой - Цензор.НЕТ 7398
показати весь коментар
29.04.2020 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Венедиктовій нема коли займатися справою Гандзюк, бо треба пресувати Порошенка🐸
показати весь коментар
29.04.2020 19:47 Відповісти
поясните пожалуста , как г прокурор может ( хотя-бы теоретически ) прессовать пороха
сегодня задержали очередного вора в законе , завтра его выпустят ( если уже не выпустили )
у нас воров не могут прессовать ,
показати весь коментар
29.04.2020 20:09 Відповісти
Венедиктова має йти з посади, тому що непрофесіонал! Досить з нас аматорів та аніматорів! Вбивство має бути розслідувано повністю, вбивця Левін-Москал має дати покази по всім своїм злочинам та по всім своїм кримінальним подєльникам! Венедіктова зриває досудове слідство, передаючи недорозслідувану справу в суд, щоб слідчі не встигли примусити Левіна здати всю мафію в Херсонській області! А між тим через цю мафію можна вийти на порошенка, який має свої інтереси в Херсоні і який призначав своїх подельників-херсонських мафіозі на посади Губернатора! Через це розслідування можна вийти на Юлію Тимошенко яка призначала своїх кримінальних подельників на посади голови Херсонської облради - Мангер! Через цю справу можна посадити половину української політичної еліти, тому всі тиснуть на Зеленського щоб він злив цю справу!
показати весь коментар
29.04.2020 20:23 Відповісти
якщо тобі висунуть обвинувачення, ти не маєш давати покази по всім своїм злочинам. ст 63 Конституції України. Вивчай основний закон.
показати весь коментар
29.04.2020 20:37 Відповісти
Так, ти можеш не давати покази слідчому, але твоє перебування в СІЗО стане насиченим пригодами та новим сексуальним досвідом. Тому вкрай важливо щоб слідство було продовжене і серійний вбивця Левін-Москал дав покази по всіх вбивствах і по всіх злочинах і по всіх подєльниках з політичної тусовки! Мафія буде тиснути щоб справу перестали розслідувати бо там швидко вийдуть на перших осіб української політики порошенка та тимошенко! Хто призначив губернатора-вбивцю - порошенко! Чий партієць був головою облради і вбивцею - тимошенко!
показати весь коментар
29.04.2020 20:54 Відповісти
Пороха на нари, бігає з масками ,як ошпарений.
показати весь коментар
29.04.2020 21:06 Відповісти
. Який сексуальний досвід? В тебе якісь збочені фантазії . В кримінальних колах свої розклади і цей "Вася" для них просто "фраєр", якому не повезло. І відноситися до нього навіть на зоні, не кажучи про СІЗО будуть як до "фраєра з підсосом з волі", а не так як тобі нафантазувалось. А підсос, якщо він буде мовчати, буде непоганий, судячи з його зв'язків. І "зразкова поведінка" і УДО також йому світить. Так що можеш фантазувати собі далі
показати весь коментар
30.04.2020 01:30 Відповісти
Москал-Лєвін з батьком серійно вбивали водіїв вагтажівок заради грошей та вбивали на замовлення і за це були засуджені і це вже рецидив бо Москал-Лєвін не полишив замовних вбивств і пісоя відсидки і тут тільки довічне, яке УДО? Москал-Лєвін це концентроване зло яке вбиває за гроші, йому може бути тільки виключна міра покарання і вона буде за нової влади! Під час війни розстріл має бути відновлений!
показати весь коментар
30.04.2020 10:20 Відповісти
Ну можливо для москаленка і не буде УДО. Але при чому тут сексуальний досвід? Він вже в "авторитеті"). Тим більше він хрєн шо розкаже. Зона для нього як "дом родной")
показати весь коментар
30.04.2020 17:40 Відповісти
Для "злодія в законі" це буденна ситуція, а для петьки штампування десятків справ - це моральний прес.
показати весь коментар
30.04.2020 01:32 Відповісти
Ну с бенядиктовой все ясно. Мне не понятно что делал югик? Он тоже пецю пресувал? 😷
показати весь коментар
29.04.2020 20:17 Відповісти
занимался с логопедом, вместе с парубием
показати весь коментар
29.04.2020 23:49 Відповісти
Нерви в народу здають. Відразу після відміни карантину Вовік поїде в Ростов...
показати весь коментар
29.04.2020 19:48 Відповісти
От тільки що мені розповідали люди, що завдяки карантину вони втратили роботу і нема за що жити. Думаю, що скоро буде багато невдоволених.
показати весь коментар
29.04.2020 19:50 Відповісти


Ну ти і мрійник!
показати весь коментар
29.04.2020 19:53 Відповісти
Такі вологі соєві мрії!)))
показати весь коментар
29.04.2020 20:06 Відповісти
Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" протестуют под домом Венедиктовой - Цензор.НЕТ 7398
показати весь коментар
29.04.2020 19:59 Відповісти
Прокладка портновская ,курва Московская
показати весь коментар
29.04.2020 20:22 Відповісти
Не так надо проводить акции протеста. Это просто дружественный шарж на Венедиктову.
показати весь коментар
29.04.2020 19:53 Відповісти
А потом Стерненко будет громче всех орать, что его посадка это политическая расправа)))
показати весь коментар
29.04.2020 20:07 Відповісти
То есть надо было себя убить? Да?😮
показати весь коментар
29.04.2020 20:16 Відповісти
Вот к чему приводят расследования Схем .Люди начинают испражняться под окнами коренных киевлян и в песочницах.
показати весь коментар
29.04.2020 20:19 Відповісти
На каких коренных намекаешь?
Эта вся мразь понаехавшая.
Коренной у них только ресторатор.
показати весь коментар
29.04.2020 20:48 Відповісти
Завтра харьковская любительница дорогих часов будет опять плакаться, что активисты распугали всех пенсов в ее дворе.
показати весь коментар
29.04.2020 20:20 Відповісти
Дело Катерины Гандзюк умело использовали для политических дивидендов, а в реальности плевать они хотели на судьбу обычного человека.
показати весь коментар
29.04.2020 20:25 Відповісти
Напомню, что ГПУ просто отказалась дальше собирать доказательства против Мангера, проводить следственные действия, отказалась от возможности получить показания Левина и Павловского, что является сливом производства, поскольку повторно восстановить это производство будет невозможно, а неполная и некачественно собранная доказательная база, даёт возможность развалить дело в суде.
Перед внезапным завершением следствия, Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк. 21 апреля департамент, в составе которого работали прокуроры, ликвидировали.
показати весь коментар
29.04.2020 20:26 Відповісти
Опять нарушение карантина. Ждите миллион больных через неделю.
показати весь коментар
29.04.2020 20:31 Відповісти
Ой, а що вже не Порох? Да шо ж такоє? Щось не чути її батька. Чи при бубочці так голосно кричати не получається?
показати весь коментар
29.04.2020 20:43 Відповісти
,отца оставим в покое , но гнида зельцман действительно на стадионе пиарился на этой трагедии
показати весь коментар
29.04.2020 21:30 Відповісти
Напоїть зеленкою цю лярву.
показати весь коментар
29.04.2020 23:38 Відповісти
Венедиковщина!
показати весь коментар
30.04.2020 19:16 Відповісти
 
 