"Венедіктова - вбивця справи Гандзюк", - активісти протестували під будинком генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" проводять акцію протесту під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Напис під вікнами Венедіктової пробув менше доби. Вірні слуги генпрокурора все замалювали, щоб правдиві слова на асфальті не дошкуляли подрузі вбивць Гандзюк. Що ж. Ми хочемо зафіксувати це і запрошуємо ЗМІ та небайдужих зробити це разом із нами. Сьогодні о 19:00 ми будемо знову під вікнами будинку Ірини. Вулиця Круглоуніверситетська, 18/2", - повідомили організатори раніше.

За словами кореспондента Цензор.НЕТ, на місці чергує поліція. Вона повідомила, що мешканці будинку проти акції.

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Фото, відео: Олег Богачук

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

У кінці лютого Павловському оголосили ще одну підозру, яка стосується незаконного заволодіння транспортними засобами близько 5 млн гривень у складі організованої злочинної группи.

27 квітня Офіс генпрокурора оголосив, що Служба безпеки України при процесуальному керівництві ОГПУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з Левіним організував заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які привели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня активісти провели акції протесту з вимогою продовжити розслідування.

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