"Особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелНовости", свою позицию президент Беларуси аргументировал на совещании, которое провел 3 мая во Дворце Независимости.

По словам белорусского лидера, обстановка с пневмониями даже важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом.

"Но вот что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. От ковида — 97. Вот и считайте... Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", – сделал заявление Лукашенко.

Он пояснил, что чем больше мы тестируем людей, тем больше получаем зараженных. От общего количества проведенных тестов мы получаем 9 % инфицированных.

"Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация", – отметил президент Беларуси.

Он также добавил, что обращать внимание нужно на пневмонии. Ведь в Беларуси наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года – на 40-50 человек за 4 месяца.

По словам Лукашенко, такой показатель это "мизер" для белорусской системы здравоохранения.

Напомним, согласно последним данным, в Беларуси выявлено 16 705 случаев заражения COVID-19, летальных исходов – 99.