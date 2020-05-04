РУС
25 892 200

"Особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелНовости", свою позицию президент Беларуси аргументировал на совещании, которое провел 3 мая во Дворце Независимости.

По словам белорусского лидера, обстановка с пневмониями даже важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом.

"Но вот что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. От ковида — 97. Вот и считайте... Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", – сделал заявление Лукашенко.

Он пояснил, что чем больше мы тестируем людей, тем больше получаем зараженных. От общего количества проведенных тестов мы получаем 9 % инфицированных.

"Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация", – отметил президент Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Беларуси карантин не нужен. Да меня люди на вилы поднимут!". ВИДЕО

Он также добавил, что обращать внимание нужно на пневмонии. Ведь в Беларуси наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года – на 40-50 человек за 4 месяца.

По словам Лукашенко, такой показатель это "мизер" для белорусской системы здравоохранения.

Напомним, согласно последним данным, в Беларуси выявлено 16 705 случаев заражения COVID-19, летальных исходов – 99.

Беларусь (8020) карантин (16729) Лукашенко Александр (3647) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+18
Украина не скрывает убыль населения, не манипулирует диагнозами, не использует "мертвые души" на выборах.
И мне в конце-концов ближе позиция, когда в приоритете государства жизни и здоровье граждан. Какой президент цивилизованной страны позволил бы себе заявить "я не парюсь..."?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:14 Ответить
+17
Коммуняки через 70 лет признали 50 млн убыль населения с 1941 по 1945 вместо 20 млн. Путиноиды тупо засекретили потери ихтамнетов. Да и вообще - кто может сказать наверняка, каково население РФ? Запросто на 20 - 30 млн меньше заявленного. Так что стоит Лукашенко скрыть несколько (десяток) тысяч умерших от короновируса?
Удивляют некоторые форумчане - на цифрах "лукашенковской статистики" делающих выводы. Я думал такие дебилы вымерли давно...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:05 Ответить
+16
1) Це під час карантину. Без нього будуть в десятки, а то і в сотні раз більше захворілих, як і важких, потребуючих госпіталізації.
2) А скільки інфекційних відділень? Набагато більше 200? Отож. Наприклад №1 м.Чернівців має лише 50місць, і станом на 14 квітня - 47 було зайнято. А крім коронавіруса є і інші інфекції.
Так що не маніпулюйте. Не думайте, що тут дураки сидять, і ваші комменти за копійчину не вплинуть на здоровий глузд людей.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:46 Ответить
В принципе он прав. Ему ещё просто везёт, что на бедные страны вирус нападает не так сильно. Так как движуха людей между странами не такая большая. Надо просто переболеть, не сильно перегружая медицинскую систему.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:51 Ответить
Не підходить, у нас із за кордону вернулось мйже 10 % населення, це як для росії 14 млн.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:54 Ответить
Перед Новым годом Владимир Путин сделал неожиданное заявление: в России проживают 160 млн человек!
...многие исследователи утверждают, что реальная численность населения России составляет 52 миллиона человек, а видимость большей народонаселенности достигается за счет мигрантов из мусульманских стран, которых в России по неофициальным данным насчитывается около 20 миллионов человек.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:03 Ответить
Віриш офіційній білоруській статистиці?
показать весь комментарий
04.05.2020 10:55 Ответить
Ее ВОЗ постоянно контролирует и подтверждает.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:02 Ответить
В начале апреля издание https://belsat.eu/ru/news/katastrofa-my-sidim-kak-na-porohovoj-bochke-doktor-o-vspyshke-koronavirusa-v-minske/ belsat.eu писало, что официальные цифры Министерства здравоохранения Беларуси по количеству зараженных отличаются от реальных минимум в четыре раза. - Навряд, що ВОЗ власноруч перепровіряє кожний поставлений діагноз.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:08 Ответить
Это только личное мнение одного врача в начале апреля, а ВОЗ уже после этого несколько раз контролировала. Имеет значение не количество зараженных, а количество заболевших, особенно находящихся в больницах, и летальность. Видимо этот параметр и проверяет ВОЗ.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:30 Ответить
Ее ВОЗ постоянно контролирует и подтверждает.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:40 Ответить
Бацька положил большой "пареный огурец" на свой охлос и не парится.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:55 Ответить
Он правильно положил большой "пареный огурец" на раздувателей всемирного ковид лохотрона и паники вокруг него.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:06 Ответить
Може й лохотрон, а може й ні.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:10 Ответить
Абсолютной истины, естественно, вообще не существует - все в мире оносительно.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:37 Ответить
КНДР тоже ложит на всех в мире. Космонавтов на солнце отправляют. ЧМ по футболу выигрывают. Живут не тужат вообщем.)
показать весь комментарий
04.05.2020 11:10 Ответить
И "мир" не только ничего не может с ней сделать, но и общается (штаты в пример).
показать весь комментарий
04.05.2020 11:20 Ответить
баяцца?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:25 Ответить
смеюцца...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:23 Ответить
Местному населению,жующему круглосуточно траву и бамбук очень радостно от этого.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:06 Ответить
Вы из местного населения, что так хорошо это знаете?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:39 Ответить
В отличие от вас я не живу в мире иллюзий.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:46 Ответить
Понятно, что живете в мире заезженных штампов.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:55 Ответить
Каких? Что Беларусь-самая передовая страна в мире потому что делает всё в пику? Этого штампа нет в моём наборе.)
показать весь комментарий
04.05.2020 14:59 Ответить
Спамят только умственно ущербные. Повторяю. Он правильно положил большой "пареный огурец" на раздувателей всемирного ковид лохотрона и паники вокруг него.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:16 Ответить
Умственно ущербные обращаются не по адресу. Повторять мантры можно сколько угодно-интеллекта это всё равно не добавит.
показать весь комментарий
05.05.2020 01:24 Ответить
Коммуняки через 70 лет признали 50 млн убыль населения с 1941 по 1945 вместо 20 млн. Путиноиды тупо засекретили потери ихтамнетов. Да и вообще - кто может сказать наверняка, каково население РФ? Запросто на 20 - 30 млн меньше заявленного. Так что стоит Лукашенко скрыть несколько (десяток) тысяч умерших от короновируса?
Удивляют некоторые форумчане - на цифрах "лукашенковской статистики" делающих выводы. Я думал такие дебилы вымерли давно...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:05 Ответить
А ты как думаешь с 52 миллионов в 1991 году в Украине сколько осталось?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:07 Ответить
Останній перепис 2001 року - За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:11 Ответить
Украина не скрывает убыль населения, не манипулирует диагнозами, не использует "мертвые души" на выборах.
И мне в конце-концов ближе позиция, когда в приоритете государства жизни и здоровье граждан. Какой президент цивилизованной страны позволил бы себе заявить "я не парюсь..."?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:14 Ответить
Щас набежит толпа оголтелых украинцев и расскажет вам насколько в Беларуси круче чем в Украине
показать весь комментарий
04.05.2020 14:42 Ответить
Вы это подразумеваете под "лукашенковской статистикой"?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/
показать весь комментарий
04.05.2020 11:13 Ответить
Ні , на жаль не вимерли . Ці що постійно хвалять цього придурка , вибрали в нас зе , який нічого не обіцяв крім того , що буде садити . Невиліковні совки-полудурки !
показать весь комментарий
04.05.2020 12:18 Ответить
Меня удивляет ваша "совковость". Почему у вас, стремящихся в Европу, она зашкаливает?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:27 Ответить
Аби щось "перднуть" - або саме нічого не зрозуміло , або сказати немає чого , а рило всунути треба .
показать весь комментарий
04.05.2020 20:05 Ответить
Скажи что не будь по факту, а не "перднуть"...
показать весь комментарий
05.05.2020 16:12 Ответить
Ладно, скажу так- по факту, вы совки.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:13 Ответить
на рфии около 80-85млн осталось со 165млн от совка доставшихся. Потому свои паспорта просто так раздают...
показать весь комментарий
04.05.2020 14:40 Ответить
Мышь утонула в стакане воды,ей по#бать да и мне до п##ды.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:10 Ответить
Та і то вірно,чого там паритись.Баби,як всім відомо, ще нарожаюють. Усе на парад,таварищі сябри!
показать весь комментарий
04.05.2020 11:13 Ответить
Осеменителем баб подрабатываете?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:15 Ответить
Аби що небудь пи#донуть...
показать весь комментарий
04.05.2020 11:24 Ответить
и что интересно, карантина нет, но нет никакой массовой смертности и переполненных больниц. кто-то где-то врет, или весь мир или бацька.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:19 Ответить
Судя по последним статистическим исследованиям - мир.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:22 Ответить
Больницы переполнены, а тестов нет: первая смерть от коронавируса в Беларуси

https://ru.krymr.com/a/koronavirus-vitebsk-pervaya-smert-v-belarusi/30523916.html
показать весь комментарий
04.05.2020 11:24 Ответить
Это Витебская статья месячной давности. С тех пор много воды уже утекло...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:05 Ответить
верно, на Православное Георгиевское кладбище, на окружную дорогу, за пос.Руба!! В цинкарях!!
показать весь комментарий
04.05.2020 15:19 Ответить
Документально подтвердить можете?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:19 Ответить
может мне сразу выдать всех своих знакомых, друзей, кто работает на правительство или работал, что бы их лишили того несчастного куска хлеба который они имеют!! Они и так терпят всю ту хрень из последних сил ибо их считают дармоедами и бездельниками, вечно потыкают белАруским рублём и постоянно грозятся выгнать под знамёна "профсоюзов", что бы они искали дальше работу под лозунг луки, "по 500"
показать весь комментарий
04.05.2020 16:40 Ответить
Понятно, земля слухами полна.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:33 Ответить
Александро, зайдите на Хартию97 и сами все увидите:Врач из Светлогорска Наталья Костур: В больнице каждый день от короновируса умирает по 15-17 человек
https://charter97.org/ru/news/2020/5/2/375004/
Фельдшер из Ушачей: Ситуация не такая, как по телевизору говорят

https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375272/
Ситуация с COVID-19 в Барановичах критическая
https://charter97.org/ru/news/2020/5/4/375195/
По коронавирусу Беларусь вышла на сценарий хуже итальянского
https://charter97.org/ru/news/2020/5/2/374995/
Белорусских медиков бросают на передовую, как пушечное мясо
https://charter97.org/ru/news/2020/4/30/374763/
Люди в Столбцах клянут Лукашенко

https://charter97.org/ru/news/2020/4/29/374646/
показать весь комментарий
04.05.2020 20:29 Ответить
Повторяю, мнение отдельных людей сугубо индивидуальное и не подтверждено документально. А любая оппозиция в любой стране всегда гипертрофирует отдельные факты, но тоже часто без документального подтверждения. Сказанное мною, не говорит о том, что я защищаю власть Беларуси, просто призываю пользоваться документальными материалами, а не эмоциями.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:04 Ответить
ну если он уже забил санатории заболевшими, то о чём там можно говорить, в принципе в этом видео он дал чёткий ответ, ему пох!! Он совсем мог дать в статистику, что никто не умер в стране БССР
показать весь комментарий
04.05.2020 11:41 Ответить
Не надо фигню тиражировать. Минздав Беларуси официально заявил, что в стране имеется 60 000 больничных коек и, при необходимости, они могут выделить из них под больных коронавирусом 30 000.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:45 Ответить
если ві не в теме, то их больничные койки вам совсем ни к чему!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 15:17 Ответить
Больничные койки для больных, а санатории, как и у нас, могут использоваться только для обсервации здоровых подозреваемых в заражении. В этом разница.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:45 Ответить
Ми гаварім Лукашенка, падразумєваєм - Сталін.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:21 Ответить
Да все ясно с лукой-идиот и шизофреник.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:26 Ответить
Советую в зеркало посмотреть, узнаете кого описали.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:06 Ответить
А когда болезни придет в твой дом - ты тоже не будешь париться? Или это только для простых белорусов?
показать весь комментарий
04.05.2020 11:37 Ответить
Он подразумевал, видимо, что нет проблем для медсистемы страны.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:09 Ответить
"Президент Беларуси Александр Лука Источник: https://censor.net/v3193125" -- правильно, к*й на них!!! очуманел в конец!!
показать весь комментарий
04.05.2020 11:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f5uqMPuKYkU&feature=youtu.be&t=1813 та нєту в Бєларусі каранавіруса.... нєєєтуу
показать весь комментарий
04.05.2020 11:58 Ответить
Что объединяет *********** **********, БССР, таджикскую ССР и Кым Ын СВЫН корею ?
Там очень легко сначала в три раза занизить цифру а потом собрать всех "оставшихся" "коронованных" и мёртвых и живых и поделить их на остальные существующие болезни..Кто это может проверить реально? Никто.. Те кто непосредственно соприкасается с фактами - обосранные рабы диктатора. Усрались - рот на замок и написали то что скажут. Неужели это не понятно? В таких гетто даже хорошая часть населения вымрет - и будет тишина. Чему удивляться? Это как у нас в Николаевской области "не было случаев" и как до сих пор" нет случаев" в корее кым Ын свЫн.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:09 Ответить
Про "гетто" поподробнее, пожалуйста. Пока карантинное гетто у нас.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:11 Ответить
Гетто политическое. Образно. Диктатор -вор и бесправное нищее рабьё абсолютно зависимое и панически боящееся ГБ. При чем этому рабью по кацапской технологии втирают что оно ещё очень богатое и если диктатора не будет " все умрут" . Это - сраное ********** гетто имени СЭРЭ с воровскими старыми ********** у власти.. и сцыкливым рабским тупым как двери запуганным насмерть населением. Или это "свобода"?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:17 Ответить
Раз это большинство простых беларусов устраивает, значит это для них приемлемый уровень политической свободы.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
А когда параша начнёт дохнуть после пандемии экономически и следом за ней Беларусская область *********** ********** - тоже всех устроит? Когда с военных баз кацапов в БССР придут возьмут ваших детей и попрут убивать в Украину а мы здесь им бошки и яйца будем резать вместе с кацапской падалью пришедшей с ними в виде заград.отрядов НКВД- большинство дебилов БССР это тоже устроит?Тогда эти дебилы что будут орать? "Бандеровцы фошизды"?Что значит устраивает? У вас есть ум понять что вы *********** своё будущее или вы ещё в СССР застряли? Или вы до сих пор не отбиваете дупля в каком мире живёте и что живёте за счет параши и пока она вам даёт почти нашару энергоносители с которых ворует ваш колхозник и пока у неё они ещё есть и пока она есть сама и не развалилась ещё..? Скоро не будет. Дальше что? Бунт и беларусский Майдан? Или вы воздухом питаетесь ? Вашего СХ на всех не хватит без топлива. Устраивает такой сценарий? Или вы думаете ваши националисты "Живе Беларусь!" такие же тупые как ваш этот красножопый старопердунский вор имени 25- го съезда КПСС и колхозный баран? Ему вообще насрать! Оно своё украло и прожирает а ваши дети что будут жрать? Что выпросят у Запада? Кацапии ****** скоро...А подачкам в Беларусь ****** настанет ещё раньше чем кацапия завернётся. А гриву поднимете - придёт вооружённое быдло с баз кацапов которые ваш колхозник оставил после учений обосравшись ***** и вам расскажет как себя вести. Кто вас защитит ? Ваша ни на *** не способная армия из 5 человек обосранных с кацапским металлоломом проданным вам по суперцене? Дальше что? Если это вас устроит - то вы того заслуживаете.. У вас Майдан должен был быть примерно во время нашего что бы сейчас можно было говорить о каком то шансе .Вы его ******** потому что обосранцы и потому что "вас устраивает". Ну ешьте..
показать весь комментарий
04.05.2020 13:18 Ответить
вы мечете бисер перед совковыми последователями петра и луки
показать весь комментарий
04.05.2020 14:30 Ответить
Наконец то идиотизм Бацьки идет во благо экономике Беларуси.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:23 Ответить
не юродствуйте
при большем числе зараженных
больше чем в два раза ниже смертность
/может уровень медобслуживания немножко выше /
и падение экономики ниже
уровень 85% населения выше чем в Украине в два раза
показать весь комментарий
04.05.2020 12:31 Ответить
Бєларусь в ТОП15 по розповсюдженню коронавірусу, а батька десь загубився:
https://www.youtube.com/watch?v=f5uqMPuKYkU&feature=youtu.be&t=1672 про це
показать весь комментарий
04.05.2020 12:44 Ответить
Не по распространению, а по выявлению инфицированных тестами.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:53 Ответить
ну без широкого розповсюдження вірусу не зробити широкого виявлення заражених
показать весь комментарий
05.05.2020 20:34 Ответить
лука буть как бикукле "Особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6000
показать весь комментарий
04.05.2020 12:46 Ответить
"Особливо не парюся з приводу виявлених коронавірусних хворих", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 644
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
А все ли смерти от пневмонии это пневмония? Не увеличится ли они по экспоненте в ближайшее время?
показать весь комментарий
04.05.2020 13:04 Ответить
цікаве питання. Різні покидьки цілком можуть скористатися моментом
показать весь комментарий
05.05.2020 20:31 Ответить
В розгул всесвітніх страшних пандемій,
Більшість сябров все ж гине лиш по п"яні.
А щоб розважить повних безнадій,
Зігра Лука на зеліка роялі.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:23 Ответить
На данный момент, выявлено 17489, выздоровели 3259 , умерли 103.
В Беларуси самое большое количество больничных коек на 100000 в Европе , с учетом резерва Беларусь может выдержать одновременно 20000 больных . Двухсотых больше все го в странах где количество коек в три раза меньше чем в Беларуси .
Уровень Здрвооранения сравнение РБ и РФ можно посмотреть тут
https://www.youtube.com/watch?v=DmteGKH3GPc&t=14s конфликт РФ и РБ
показать весь комментарий
04.05.2020 13:34 Ответить
Нам бы такую систему медицины, как в Беларуси.
http://president.gov.by/ru/zdravoohranenie_ru/
показать весь комментарий
04.05.2020 13:55 Ответить
"Здравоохранение_RU " - ну так чего ты раньше ,лисандро не сказало что ты ФСБшный *******? ***** отсюда худоба ******!
показать весь комментарий
04.05.2020 15:54 Ответить
******, это тот, кто не понимет разницы между информацией по сути и своими дремучими лжепатриотическими взглядами неуча.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:23 Ответить
Ты **** смердячая совковая падаль ********..Старый краснознамённый вонючий пердун Что тебе не понятно из : " пошло ***** тупорылая кацапская вонь" , "запихни свой колхоз себе в очко- красный флаг в руки - и ***** на парад ******** и дебилов". "К ***** мать отсюда - здесь не место ********** холуям и тракторным пидоватышам" ?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:31 Ответить
Не понятно, как тебя, дремучего блатного на эту ветку занесло. Или из камеры строчишь от безделия?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:50 Ответить
Минздав Беларуси официально заявил, что в стране имеется 60 000 больничных коек и, при необходимости, они могут выделить из них под больных коронавирусом 30 000.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:02 Ответить
приходит 100летний дед к сексологу и говорит
-Мой сосед 103 летний каждый день жену трахает...
-Так и вы говорите...
показать весь комментарий
04.05.2020 14:43 Ответить
Ослоумить уже не модно, опровергайте фактами.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:24 Ответить
а аппаратов ингаляции?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:40 Ответить
«У нас более 2200 аппаратов ИВЛ, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов. На сегодняшний момент пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся на аппаратах ИВЛ, всего 57, поэтому запас данных аппаратов достаточный» - замминистра здравоохранения Е. Богдан. При этом, по ее словам, не перестает проводиться работа по установке дополнительных точек подводки кислорода во всех медучреждениях во всех регионах республики.

https://ont.by/news/kolichestvo-apparatov-ivl-v-belarusi-nazval-minzdrav
показать весь комментарий
04.05.2020 16:28 Ответить
Рано делать выводы. В Беларуси эта хрень разворачивается позже и медленней потому, что по сравнению с той же Италией, она находится на задворках цивилизации в плане туризма и путешественников. Соответственно меньше заразы перекочевало в страну на ранних этапах. А вот как пойдёт дальше, сумеют ли сдержать - вот это уже вопрос.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:47 Ответить
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в государстве. Источник: https://censor.net/v3193125

Хоч і комуняка але інфа в нього реалістична - захворівших і померших від "короновірусу" не більше ніж від свинячого і пташиного грипу поодинці

ПАНІКА, ПАНІКа і ще раз ПАНІКА, а влада тепер людей як рабів то не посилає, то посилає в ЄС на сільхозпрацю Тепер ставлення до життя громадян в Україні як до рабів - міністру щось вирішили без Конституційного суду, а люди як раби повинні виконувати і нікуди не виїджати, вилітати.
Ласкаво просимо до Нового Світового Устрою де з людини зробили раба під виглядом піклування про його здоровля
показать весь комментарий
04.05.2020 16:04 Ответить
правильно. алко и табак на порядок большее зло.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:49 Ответить
вот было бы прикольно, если б он заразился короной и опал в инфекционку с тяжелой пневмонией!

В Иране какой-то чувак из минздрава тоже умничал, что корона фигня, умер через 9 дней)
показать весь комментарий
04.05.2020 18:25 Ответить
зеленскому и его велюровой шобле срать кирпичами
показать весь комментарий
04.05.2020 19:11 Ответить
чем больше мы тестируем людей, тем больше получаем зараженных.то есть если перестать тестировать на covid-19 то в Беларуси кол-во заражённых резко пойдёт на спад.я правильно понял этого маразматика?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:35 Ответить
Страна солнца - это хорошо, но в мире нет ни одной страны, которая не ограничивает личную свободу своих граждан.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:10 Ответить
прошу удаляйте комментарии
с ненормативной лексикой
пишут так на голову не налазит
показать весь комментарий
05.05.2020 12:04 Ответить
Це гарно що хоть єдиний президент не панікує і не грає в гру "короновірус" який є звичайною єпідемією грипу, дуже жаль що це комуняка
показать весь комментарий
05.05.2020 13:55 Ответить
