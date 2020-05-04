"Особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", - Лукашенко. ВИДЕО
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в государстве.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелНовости", свою позицию президент Беларуси аргументировал на совещании, которое провел 3 мая во Дворце Независимости.
По словам белорусского лидера, обстановка с пневмониями даже важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом.
"Но вот что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. От ковида — 97. Вот и считайте... Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", – сделал заявление Лукашенко.
Он пояснил, что чем больше мы тестируем людей, тем больше получаем зараженных. От общего количества проведенных тестов мы получаем 9 % инфицированных.
"Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация", – отметил президент Беларуси.
Он также добавил, что обращать внимание нужно на пневмонии. Ведь в Беларуси наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года – на 40-50 человек за 4 месяца.
По словам Лукашенко, такой показатель это "мизер" для белорусской системы здравоохранения.
Напомним, согласно последним данным, в Беларуси выявлено 16 705 случаев заражения COVID-19, летальных исходов – 99.
И мне в конце-концов ближе позиция, когда в приоритете государства жизни и здоровье граждан. Какой президент цивилизованной страны позволил бы себе заявить "я не парюсь..."?
Там очень легко сначала в три раза занизить цифру а потом собрать всех "оставшихся" "коронованных" и мёртвых и живых и поделить их на остальные существующие болезни..Кто это может проверить реально? Никто.. Те кто непосредственно соприкасается с фактами - обосранные рабы диктатора. Усрались - рот на замок и написали то что скажут. Неужели это не понятно? В таких гетто даже хорошая часть населения вымрет - и будет тишина. Чему удивляться? Это как у нас в Николаевской области "не было случаев" и как до сих пор" нет случаев" в корее кым Ын свЫн.
при большем числе зараженных
больше чем в два раза ниже смертность
/может уровень медобслуживания немножко выше /
и падение экономики ниже
уровень 85% населения выше чем в Украине в два раза
https://www.youtube.com/watch?v=f5uqMPuKYkU&feature=youtu.be&t=1672 про це
Більшість сябров все ж гине лиш по п"яні.
А щоб розважить повних безнадій,
Зігра Лука на зеліка роялі.
В Беларуси самое большое количество больничных коек на 100000 в Европе , с учетом резерва Беларусь может выдержать одновременно 20000 больных . Двухсотых больше все го в странах где количество коек в три раза меньше чем в Беларуси .
Уровень Здрвооранения сравнение РБ и РФ можно посмотреть тут
https://www.youtube.com/watch?v=DmteGKH3GPc&t=14s конфликт РФ и РБ
http://president.gov.by/ru/zdravoohranenie_ru/
-Мой сосед 103 летний каждый день жену трахает...
-Так и вы говорите...
https://ont.by/news/kolichestvo-apparatov-ivl-v-belarusi-nazval-minzdrav
Хоч і комуняка але інфа в нього реалістична - захворівших і померших від "короновірусу" не більше ніж від свинячого і пташиного грипу поодинці
ПАНІКА, ПАНІКа і ще раз ПАНІКА, а влада тепер людей як рабів то не посилає, то посилає в ЄС на сільхозпрацю Тепер ставлення до життя громадян в Україні як до рабів - міністру щось вирішили без Конституційного суду, а люди як раби повинні виконувати і нікуди не виїджати, вилітати.
Ласкаво просимо до Нового Світового Устрою де з людини зробили раба під виглядом піклування про його здоровля
В Иране какой-то чувак из минздрава тоже умничал, что корона фигня, умер через 9 дней)
