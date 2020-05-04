РУС
2 379 34

Отделения для приема пациентов с COVID-19 загружены на 12%, - Ляшко. ВИДЕО

Загруженность отделений больниц, определенных для приема пациентов с COVID-19, достигла 12 процентов.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Загруженность коек для больных коронавирусом - 12%, количество аппаратов искусственной вентиляции легких - тоже до 10% загруженности. Таким образом, проведенный анализ указывает на относительно стабильное протекание процесса без выраженной тенденции к его снижению", - сказал Ляшко.

Напомним, на внеочередном заседании 4 мая Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 22 числа, но с 11-го вводятся смягчения.

С завтрашнего дня в клиниках будут разрешены плановые операции, - Степанов. ВИДЕО

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

больница (1452) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+7
Что и требовалось доказать.
Никакой пандемии нет.
Если не преодолён эпидемический порог зараженных в 5% от всего населения.
И наплыва зараженных никакого нет, поэтому больницы и не загружены и стоят полупустые.
04.05.2020 16:36 Ответить
+6
А кричали что врачи перегружены и отменять карантин нельзя, сейчас прирост около 400-500 в день и большая часть в легкой форме лечатся дома. Так что никакого коллапса не ожидается даже при некотором росте числа заболевших.
04.05.2020 16:36 Ответить
+5
Безобразие.
Вам, пан Ляшко, спущен план от Хозяев - больных должно быть как в Италии.
Не выполняете приказов Хозяев, а это чревато ! Помните чем закончил мэр Гданьска ?
04.05.2020 16:34 Ответить
Отделения для приема пациентов с COVID-19 загружены на 12%, - Ляшко
04.05.2020 16:33 Ответить
К чему и стремятся. Уже внедряется электронная форма ошейника.
04.05.2020 17:25 Ответить
"Дія"?
04.05.2020 18:22 Ответить
Мародеры, где 1 миллион тестов???
04.05.2020 16:34 Ответить
Дело не в тестах а в том что лаборатории не успевают, тесты то можно хоть сотню тысяч в день делать но толку от них не будет.
04.05.2020 16:39 Ответить
Мародеры, ал-лё! Где лаборатории????
04.05.2020 17:41 Ответить
У нас одна, без которой ковид не поставят, хоть тыщу тестов себе сделай в своем городе.
04.05.2020 19:24 Ответить
Ну это как бы в условиях карантина. Если бы его не было было бы намного хуже.
04.05.2020 16:44 Ответить
сказки... В Швеции нет никакого карантина, и больницы там не перегружены, хотя заразившихся больше чем в Украине.
Короновирус это простой штам гриппа, который большинство заболевших переносят в лёгкой форме и даже без видимых признаков. Поэтому мало, кто обращается в больницы.
Даже, если всё население земли заболеет этим короновирусом в одночасье, то 80% не почувствуют его на себе.
04.05.2020 16:48 Ответить
ну как бы там уже 2800 умерло. Не мало
04.05.2020 16:49 Ответить
и что, хотите сказать, что это много?
В Швеции за неделю столько умирает от других болезней и старости. А вы хотите сказать, что за два месяца 2800 это много?
04.05.2020 16:53 Ответить
Причем эту цифру дали старики под 80, заразившиеся и умершие в домах престарелых.
Например, согласно статистике, только на 09 апреля, из 793 смертей, вызванных Ковид-19 в Швеции, 697 человек - пожилые люди.
04.05.2020 17:06 Ответить
Сейчас тебя могут заклеймить позором, дескать а пожилые разве не люди.Но когда стоит вопрос загнать ли все население, и молодое и старое ,под экономическую шконку или позволить некоторым пожилым людям,возможно, умереть чуть раньше то решение должно быть выверенным и отнюдь не сентиментальным.
04.05.2020 17:15 Ответить
Это просто статистика, без всякой дискриминационной подоплеки. И в Италии основную смертность также дали именно старики за 70 с букетом хронических болезней и тоже в домах престарелых.
04.05.2020 17:23 Ответить
где карантин? все как всегда только в намордниках, иногда в перчатках.
04.05.2020 16:49 Ответить
Да, а тех, по одному человеку на отделение, кого просили не выписываться, что бы получать надбавки уже отпустили?
04.05.2020 16:38 Ответить
А если бы не карантин, то загруженность была бы не 12 процентов, а целых 13.
04.05.2020 17:03 Ответить
Зачем тогда карантин?
04.05.2020 17:16 Ответить
12% ??
Такими темпами из карантина выйдем лет через 5.
04.05.2020 17:25 Ответить
Мечта власти.
04.05.2020 17:28 Ответить
Трохи раніше - як раз перед проведенням наступних президентських виборів 2024 року
04.05.2020 18:24 Ответить
всё верно, карантин работает. без него будет испания.
04.05.2020 17:45 Ответить
Мелко оцениваете - будет вместе Италия, Испания и США.
04.05.2020 18:10 Ответить
не мелко, нормально оцениваю.
не будет вместе Италия, Испания и США.
04.05.2020 18:37 Ответить
Где работает?
04.05.2020 19:29 Ответить
везде.
04.05.2020 23:15 Ответить
Сиди дома с биркой в ухе.
04.05.2020 23:36 Ответить
Не я, а ты сиди дома с биркой в ухе.
04.05.2020 23:49 Ответить
Не сижу и не собираюсь.
04.05.2020 23:54 Ответить
сидишь дома с биркой в ухе и ещё собираешься.
05.05.2020 00:30 Ответить
 
 