Отделения для приема пациентов с COVID-19 загружены на 12%, - Ляшко. ВИДЕО
Загруженность отделений больниц, определенных для приема пациентов с COVID-19, достигла 12 процентов.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Загруженность коек для больных коронавирусом - 12%, количество аппаратов искусственной вентиляции легких - тоже до 10% загруженности. Таким образом, проведенный анализ указывает на относительно стабильное протекание процесса без выраженной тенденции к его снижению", - сказал Ляшко.
Напомним, на внеочередном заседании 4 мая Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 22 числа, но с 11-го вводятся смягчения.
По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.
Вам, пан Ляшко, спущен план от Хозяев - больных должно быть как в Италии.
Не выполняете приказов Хозяев, а это чревато ! Помните чем закончил мэр Гданьска ?
Никакой пандемии нет.
Если не преодолён эпидемический порог зараженных в 5% от всего населения.
И наплыва зараженных никакого нет, поэтому больницы и не загружены и стоят полупустые.
Короновирус это простой штам гриппа, который большинство заболевших переносят в лёгкой форме и даже без видимых признаков. Поэтому мало, кто обращается в больницы.
Даже, если всё население земли заболеет этим короновирусом в одночасье, то 80% не почувствуют его на себе.
В Швеции за неделю столько умирает от других болезней и старости. А вы хотите сказать, что за два месяца 2800 это много?
Например, согласно статистике, только на 09 апреля, из 793 смертей, вызванных Ковид-19 в Швеции, 697 человек - пожилые люди.
Такими темпами из карантина выйдем лет через 5.
не будет вместе Италия, Испания и США.