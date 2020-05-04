Отделения для приема пациентов с COVID-19 загружены на 12%, - Ляшко. ВИДЕО

Загруженность отделений больниц, определенных для приема пациентов с COVID-19, достигла 12 процентов.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Загруженность коек для больных коронавирусом - 12%, количество аппаратов искусственной вентиляции легких - тоже до 10% загруженности. Таким образом, проведенный анализ указывает на относительно стабильное протекание процесса без выраженной тенденции к его снижению", - сказал Ляшко.

Напомним, на внеочередном заседании 4 мая Кабинет Министров продлил карантин в Украине до 22 числа, но с 11-го вводятся смягчения.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.