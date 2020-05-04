Відділення для прийому пацієнтів з COVID-19 завантажені на 12%, - Ляшко. ВIДЕО

Завантаженість відділень лікарень, визначених для прийому пацієнтів з COVID-19, досягла 12 відсотків.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завантаженість ліжок для хворих на коронавірус - 12 %, кількість апаратів штучної вентиляції легень - теж до 10% завантаженості. Таким чином, проведений аналіз вказує на відносно стабільне протікання процесу без вираженої тенденції до його зниження", - сказав Ляшко.

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Нагадаємо, на позачерговому засіданні уряду 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 числа, але з 11 травня вводяться пом’якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.