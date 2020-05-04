Відділення для прийому пацієнтів з COVID-19 завантажені на 12%, - Ляшко. ВIДЕО
Завантаженість відділень лікарень, визначених для прийому пацієнтів з COVID-19, досягла 12 відсотків.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завантаженість ліжок для хворих на коронавірус - 12 %, кількість апаратів штучної вентиляції легень - теж до 10% завантаженості. Таким чином, проведений аналіз вказує на відносно стабільне протікання процесу без вираженої тенденції до його зниження", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні уряду 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 числа, але з 11 травня вводяться пом’якшення.
Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.
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Вам, пан Ляшко, спущен план от Хозяев - больных должно быть как в Италии.
Не выполняете приказов Хозяев, а это чревато ! Помните чем закончил мэр Гданьска ?
Никакой пандемии нет.
Если не преодолён эпидемический порог зараженных в 5% от всего населения.
И наплыва зараженных никакого нет, поэтому больницы и не загружены и стоят полупустые.
Короновирус это простой штам гриппа, который большинство заболевших переносят в лёгкой форме и даже без видимых признаков. Поэтому мало, кто обращается в больницы.
Даже, если всё население земли заболеет этим короновирусом в одночасье, то 80% не почувствуют его на себе.
В Швеции за неделю столько умирает от других болезней и старости. А вы хотите сказать, что за два месяца 2800 это много?
Например, согласно статистике, только на 09 апреля, из 793 смертей, вызванных Ковид-19 в Швеции, 697 человек - пожилые люди.
Такими темпами из карантина выйдем лет через 5.
не будет вместе Италия, Испания и США.