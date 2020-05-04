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Відділення для прийому пацієнтів з COVID-19 завантажені на 12%, - Ляшко. ВIДЕО

Завантаженість відділень лікарень, визначених для прийому пацієнтів з COVID-19, досягла 12 відсотків.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завантаженість ліжок для хворих на коронавірус - 12 %, кількість апаратів штучної вентиляції легень - теж до 10% завантаженості. Таким чином, проведений аналіз вказує на відносно стабільне протікання процесу без вираженої тенденції до його зниження", - сказав Ляшко.

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Нагадаємо, на позачерговому засіданні уряду 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 числа, але з 11 травня вводяться пом’якшення.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Автор: 

лікарня (1367) карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Что и требовалось доказать.
Никакой пандемии нет.
Если не преодолён эпидемический порог зараженных в 5% от всего населения.
И наплыва зараженных никакого нет, поэтому больницы и не загружены и стоят полупустые.
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04.05.2020 16:36 Відповісти
+6
А кричали что врачи перегружены и отменять карантин нельзя, сейчас прирост около 400-500 в день и большая часть в легкой форме лечатся дома. Так что никакого коллапса не ожидается даже при некотором росте числа заболевших.
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04.05.2020 16:36 Відповісти
+5
Безобразие.
Вам, пан Ляшко, спущен план от Хозяев - больных должно быть как в Италии.
Не выполняете приказов Хозяев, а это чревато ! Помните чем закончил мэр Гданьска ?
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04.05.2020 16:34 Відповісти
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Отделения для приема пациентов с COVID-19 загружены на 12%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1574
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04.05.2020 16:33 Відповісти
К чему и стремятся. Уже внедряется электронная форма ошейника.
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04.05.2020 17:25 Відповісти
"Дія"?
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04.05.2020 18:22 Відповісти
Безобразие.
Вам, пан Ляшко, спущен план от Хозяев - больных должно быть как в Италии.
Не выполняете приказов Хозяев, а это чревато ! Помните чем закончил мэр Гданьска ?
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04.05.2020 16:34 Відповісти
Мародеры, где 1 миллион тестов???
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04.05.2020 16:34 Відповісти
Дело не в тестах а в том что лаборатории не успевают, тесты то можно хоть сотню тысяч в день делать но толку от них не будет.
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04.05.2020 16:39 Відповісти
Мародеры, ал-лё! Где лаборатории????
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04.05.2020 17:41 Відповісти
У нас одна, без которой ковид не поставят, хоть тыщу тестов себе сделай в своем городе.
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04.05.2020 19:24 Відповісти
А кричали что врачи перегружены и отменять карантин нельзя, сейчас прирост около 400-500 в день и большая часть в легкой форме лечатся дома. Так что никакого коллапса не ожидается даже при некотором росте числа заболевших.
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04.05.2020 16:36 Відповісти
Что и требовалось доказать.
Никакой пандемии нет.
Если не преодолён эпидемический порог зараженных в 5% от всего населения.
И наплыва зараженных никакого нет, поэтому больницы и не загружены и стоят полупустые.
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04.05.2020 16:36 Відповісти
Ну это как бы в условиях карантина. Если бы его не было было бы намного хуже.
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04.05.2020 16:44 Відповісти
сказки... В Швеции нет никакого карантина, и больницы там не перегружены, хотя заразившихся больше чем в Украине.
Короновирус это простой штам гриппа, который большинство заболевших переносят в лёгкой форме и даже без видимых признаков. Поэтому мало, кто обращается в больницы.
Даже, если всё население земли заболеет этим короновирусом в одночасье, то 80% не почувствуют его на себе.
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04.05.2020 16:48 Відповісти
ну как бы там уже 2800 умерло. Не мало
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04.05.2020 16:49 Відповісти
и что, хотите сказать, что это много?
В Швеции за неделю столько умирает от других болезней и старости. А вы хотите сказать, что за два месяца 2800 это много?
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04.05.2020 16:53 Відповісти
Причем эту цифру дали старики под 80, заразившиеся и умершие в домах престарелых.
Например, согласно статистике, только на 09 апреля, из 793 смертей, вызванных Ковид-19 в Швеции, 697 человек - пожилые люди.
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04.05.2020 17:06 Відповісти
Сейчас тебя могут заклеймить позором, дескать а пожилые разве не люди.Но когда стоит вопрос загнать ли все население, и молодое и старое ,под экономическую шконку или позволить некоторым пожилым людям,возможно, умереть чуть раньше то решение должно быть выверенным и отнюдь не сентиментальным.
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04.05.2020 17:15 Відповісти
Это просто статистика, без всякой дискриминационной подоплеки. И в Италии основную смертность также дали именно старики за 70 с букетом хронических болезней и тоже в домах престарелых.
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04.05.2020 17:23 Відповісти
где карантин? все как всегда только в намордниках, иногда в перчатках.
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04.05.2020 16:49 Відповісти
Да, а тех, по одному человеку на отделение, кого просили не выписываться, что бы получать надбавки уже отпустили?
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04.05.2020 16:38 Відповісти
А если бы не карантин, то загруженность была бы не 12 процентов, а целых 13.
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04.05.2020 17:03 Відповісти
Зачем тогда карантин?
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04.05.2020 17:16 Відповісти
12% ??
Такими темпами из карантина выйдем лет через 5.
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04.05.2020 17:25 Відповісти
Мечта власти.
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04.05.2020 17:28 Відповісти
Трохи раніше - як раз перед проведенням наступних президентських виборів 2024 року
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04.05.2020 18:24 Відповісти
всё верно, карантин работает. без него будет испания.
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04.05.2020 17:45 Відповісти
Мелко оцениваете - будет вместе Италия, Испания и США.
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04.05.2020 18:10 Відповісти
не мелко, нормально оцениваю.
не будет вместе Италия, Испания и США.
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04.05.2020 18:37 Відповісти
Где работает?
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04.05.2020 19:29 Відповісти
везде.
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04.05.2020 23:15 Відповісти
Сиди дома с биркой в ухе.
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04.05.2020 23:36 Відповісти
Не я, а ты сиди дома с биркой в ухе.
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04.05.2020 23:49 Відповісти
Не сижу и не собираюсь.
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04.05.2020 23:54 Відповісти
сидишь дома с биркой в ухе и ещё собираешься.
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05.05.2020 00:30 Відповісти
 
 