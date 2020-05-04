УКР
Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль. ВIДЕО

В Україні продовжать карантин до 22 травня, хоча й з ослабленням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра, українська влада і далі відстежуватиме ситуацію з коронавірусом у світі.

"Важливо правильно завершувати процес карантину. Зараз бачимо, що ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для нас пом’якшення карантину так само не означає його зняття. Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитись, як буде рухатись пандемія у світі…", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на цей момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

Також читайте: Обмежувальні заходи в Україні триватимуть до 11 травня, вже цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину, - Зеленський

+30
Готовите Голодомор Чуваки?
04.05.2020 13:28 Відповісти
+27
04.05.2020 13:30 Відповісти
+26
Пам'ятай, та не переплутай - COVID чатує усюди - на ріці, у лісі, в парку і на дачі! Єдине безпечне місце - це натовп в Епіцентрі та в АТБ. Туди уряд його не впустив!
04.05.2020 13:41 Відповісти
Готовите Голодомор Чуваки?
04.05.2020 13:28 Відповісти
04.05.2020 13:30 Відповісти
жодних "смягчєній", поки не запущено громадські транспортні потоки
04.05.2020 15:08 Відповісти
Кто козлов стригет?
04.05.2020 13:30 Відповісти
Чоколадних?
04.05.2020 13:33 Відповісти
Баранов зебильных в правительсте. Если не дошло до зебила.
04.05.2020 13:36 Відповісти
бараны-то как раз мы, а зелёное "правительство" стрижёт бабосики
04.05.2020 13:44 Відповісти
Это и так ясно, хотя я чисто про стрижку волос)
04.05.2020 14:10 Відповісти
Работорговцу шмыгалю понравилось гнобить граждан, поэтому и продлевает кайф от издевательства над людьми
04.05.2020 13:31 Відповісти
Ахметов приказал Шмыгаль границы на замке держать,что бы бесплатные рабы не разбирались
04.05.2020 13:36 Відповісти
Tы вообще откуда взялся ? Разве ты участвовал в выборах ? От какой партии ?
04.05.2020 13:32 Відповісти
да вы задолбали. скоро будут парикмахерские и кафешки штурмом брать
04.05.2020 13:32 Відповісти
Стригу на дому.Тайну гарантирую. Расчёт через закладки. Зебилам тройной тариф. В подарок маска. Клиентам с тату - "ЗЕ!", в подарок настойка бояры.
04.05.2020 15:00 Відповісти
Походу, шест, на котором висит морковка, для ослов, раздвижной...
04.05.2020 13:32 Відповісти
по научному - телескопический )))))
04.05.2020 13:44 Відповісти
https://censor.net/user/371210 У меня МД на таком Написал попроще и понятнее.
04.05.2020 14:26 Відповісти
Та вводите уже пожизненный, че постоянно мусолить эту тему.
04.05.2020 13:33 Відповісти
Аааа-ха-ха-ха-ха!!! потерпите ещё немного. года 4. (с) Минздрав
04.05.2020 13:33 Відповісти
ну всё мля ...вышел на работу
04.05.2020 13:35 Відповісти
Зебилы таки устроят голодомор, в этот раз без помощи их козломордых братушек.
04.05.2020 13:35 Відповісти
С 16 марта по 22 мая??? Больше 2-х месяцев? Вы серьезно? А основания?????
04.05.2020 13:36 Відповісти
чем вам не основание?
04.05.2020 13:41 Відповісти
На каштане вешать не удобно
04.05.2020 15:01 Відповісти
ну.... 40 000 000 трупов нет? значит этих людей спас дурантин. буИтИ возражать?
04.05.2020 13:41 Відповісти
Звідки таке позитивне мислення? Не переболів часом?
04.05.2020 14:12 Відповісти
это не моё. это реконструкция "логики" дурантинщиков. убедительно?
04.05.2020 14:16 Відповісти
04.05.2020 14:25 Відповісти
Нет никаких оснований.Это незаконные юридически и антиконституционные действия зелёного каганата.
04.05.2020 13:56 Відповісти
https://censor.net/user/467358 Так серйозно.Карантин не знімуть 22 травня.Він так чи інакше,буде до кінця літа.
04.05.2020 14:07 Відповісти
Ну а там и осенняя пандемия-2
04.05.2020 14:43 Відповісти
Вже казали про два роки. Якщо хтось доживе.
04.05.2020 15:04 Відповісти
Звісно продовжать,Епіцентр мусить розпродати всі захисні маски , костюми і т.д. все, що МРІЯ привезла, бо послуги експедитора зеленського мабуть не дешеві.
04.05.2020 13:36 Відповісти
осенью объявят вторую волну и то, что не продали сейчас, уйдёт на ура осенью. так шо, они в убытке не останутся. не для того фрахтовали такой дорогущий самолёт.)
04.05.2020 13:47 Відповісти
А чем тебе самолет то не нравится? Десяток других для того же груза обойдутся раз в пять дороже!
04.05.2020 14:11 Відповісти
А кто те маски сейчас покупает? Вон недавно в Новой линии с супругой были. Возле прилавков с масками, респираторами и дезинфекторами ажиотажа не наблюдалось. Ни одного человека.
04.05.2020 15:54 Відповісти
А хіба шобла це розуміє? Їм треба навар і будуть карантинити скільки заманеться.
04.05.2020 19:54 Відповісти
"велика подяка" сталінському патріархату та його їпанутим пріхожанам
04.05.2020 13:38 Відповісти
"Э нет! Торопиться не надо,торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с)
04.05.2020 13:39 Відповісти
Пам'ятай, та не переплутай - COVID чатує усюди - на ріці, у лісі, в парку і на дачі! Єдине безпечне місце - це натовп в Епіцентрі та в АТБ. Туди уряд його не впустив!
04.05.2020 13:41 Відповісти
и церкви мацковского патриархата, тоже
04.05.2020 13:49 Відповісти
а еще тошниловка тищенко ))) там тоже безопасно и совсем не дорого ))))
///

Из мясных блюд:
Цена филе "Рибай" - 710 гривен за 100 граммов,Филе "Миньон" - 970 гривен за 100 граммов. Котлеты на пару из индейки - 137 гривен за маленькую порцию и 267 гривен за большую.
Самое дорогое блюдо "Велюра""Утка по-пекински" - ее стоимость составляет 3 тысячи 787 гривен (правда, утки немало - 1,3 килограмма).
Салат из омара с - 3 тысячи 757 гривен,Тартар из омара - 3 тысячи 775 гривен,Филе чилийского сибаса - 3 тысячи 188 гривен, Икра белуги за 4 тысячи 998 гривен.
Но можно заказать и демократичную пиццу - из морепродуктов за 2 тысячи 190 гривен.
И цены на блюда украинской кухни - Деруны за 356 грн, Вареники с вишнями за 352 грн, Шкварки с луком за 174 грн, Борщи (постные) от 160 до 210 грн, Сало с чесноком (60 грамм) - 97 грн.

и конечно... ЧАЙ (с лимоном за 595 грн)))))
04.05.2020 13:54 Відповісти
Ковід всегда живой, Ковід всегда с тобой -- в горе, надежде і радости
Ковід в твоей мечте, в каждом счастливом дне. Ковід в тебе і во мне!
04.05.2020 15:19 Відповісти
Потім ще будуть продовжувати.
04.05.2020 13:42 Відповісти
Чего разорались, большую часть ограничительных мер снимут уже 11 мая, вам что так трудно до 22 походить в маске и соблюдать дистанцию.
04.05.2020 13:44 Відповісти
а там, пару месячишек и можно объявлять "вторую волну", которая продлится до следующего лета. гениально!
04.05.2020 13:46 Відповісти
Всі терміново емігрують у Черкаси!)
04.05.2020 13:48 Відповісти
Шмыгля ведет страну к массовым протестам.
Это так он "заботится" о здоровье людей, что держит народ без зарплаты, в социальном вакууме "сидите дома". Учеба побоку. Люди некоторые сидят дома уже без копейки и одолжить не у кого - они первыми будут магазины и склады штурмовать.
Психбольницы закрыли, туберкулезные тоже не финансируют. Ждет социального взрыва? Он его получит.
04.05.2020 13:48 Відповісти
на то и расчёт. хаос, обнищание и дефолт, это просто палочка-выручалочка для них.
04.05.2020 13:50 Відповісти
правильно.
04.05.2020 13:49 Відповісти
А вот с какого ляду надо выпустить впереди себя зеидиота с 11маем? У меня стойкое впечатление, что какая то зараза прямо издевается над нами с помощью бубочки, причем во всем...
04.05.2020 13:49 Відповісти
"Пом"якшення не означає повне зняття". Отже, все-таки пом"якшують.
04.05.2020 13:51 Відповісти
А що цього року дати "пабєдобєсія" і "коронабєсія" не співпадають?
04.05.2020 13:52 Відповісти
Когда начинали вводить карантин ( 12 марта) я как то сразу для себя определил дату ( минимальную) выхода это 12 июня . Т.е. три месяца ( кстати это не только по медицинским понятиям, но и экономическим и морально - психологическим. Больше трех месяцев страна и люди карантин не выдержат. )Ну а дальше приспосабливаться к жизни без карантина ( жесткого) но все равно к новой форме жизни ( постоянный масочный режим, дистанция 1,5 м, дезинфекция и отсутствие массовых мероприятий., самоконтроль) до появления вакцины или самоослабления самого вируса и это года на два. Кто то думает по другому ( каждый волен в своих суждениях) я только высказываю свое, чисто субъективное мнение. Как говорится поживем ( доживем ) увидим. Еще правда остается опасность что с началом осени , ( сентябрь ) и до мая 2021 может вирус пойти в наступление №2,, вот этого бы страшно не хотелось бы.. но он нас не спросит. А тогда вновь карантин... Не хотелось бы.
04.05.2020 13:54 Відповісти
Да всем пихой,как начали гулять в парках, так и будут.Сами будут открываться и болт ложили на вислюуов оманских.Сегодня уже видел в маркете людей без масок.
04.05.2020 13:55 Відповісти
///
Легендарная группа Queen и певец Адам Ламберт выпустили клип на кавер песни We Are The Champions, он посвящен всем медикам мира, которые борются с пандемией COVID-19.
В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале группы Queen, показаны улицы и площади опустевших городов мира, среди которых и Майдан Незалежности в Киеве.
В текст песни музыканты внесли небольшие изменения - она превратилась из We Are The Champions в You Are the Champions (Вы чемпионы). ///
https://youtu.be/7LcLqIHzNkY
04.05.2020 14:06 Відповісти
Карантин буде до кінця літа.Ви це побачите самі.Його просто послаблять.
04.05.2020 14:08 Відповісти
А потом до следующей весны?
04.05.2020 15:50 Відповісти
Польща убивает карантин разрешениями на работу,шмыгали убивают нищенские крохи украинских зарплат продлением карантина...
04.05.2020 14:14 Відповісти
поэтому и продлевают, что бы с заробитчан состричь откупные - дать им уехать на заработки, но не бесплатно, когда большя часть уедет тогда можно будет и границы открыть.
бандиты и морадеры
04.05.2020 14:21 Відповісти
Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9479 https://censor.net/user/441732 Все логично: после продажи земли, как и было предсказано, не единожды, начинается продажа крепостных.
04.05.2020 14:32 Відповісти
Так ваш пєтро 5 не голосував за ринки землі?
Чи далі " ми бєлиє і пушистиє?"
04.05.2020 14:33 Відповісти
Рваншистам "залізний занавіс", як безпечна маска.
04.05.2020 15:36 Відповісти
ЄСануті, ви не бачите які заходи були в цілому по Європі і до чого може привести цей вірус?
Чи вам хіба би обсирати всіх і вся?
Сидіть на карантині і радійте що живі-здорові!
П.с. вивчайте томос, вчіть мову і вірте..
За це пєтюня дасть вам цюкерочку))
04.05.2020 14:23 Відповісти
дивись "квартал в масці " вдома ,як Європа,Америка і весь світ починає працювати,співай "зелені оди і мантри " в мікрофон з балкону, аж до Нового пришестя Ісуса ,за це від "зе" отримаєш нагороду "не -лох" але без "не" Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6386До чого привів вірус Польщу,Швецію,Францію,Німеччину,Китай,і т,д ? Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6386
04.05.2020 14:36 Відповісти
Європа та світ тільки сьогодні, легенько починають та щось і запускати..і карантин у них був більш жорсткішим , а не "шашлик на пріродє"..
І смертей в тисячі раз більше..
То погано карантин чи ні?
Вам " лохам" без приставки " нє" спати ще не набридло?
Не буде пєтюнівже, не буде..навіть через 5 років виберуть іншого "не лоза" а не вашого злопамятного баригу.
Порошкоподібні гавкають, а караван іде
.
04.05.2020 14:47 Відповісти
український "шашлик на пріродє".. і смертей значно менше , як в Європі без "шашлика на пріродє"
І карантин у них був більш жорсткішим і смертей в тисячі раз більше..-ну ось бачиш яку дурню несеш?.Життя не в Петюнях ,порошках, лозах і т,д ,а в мозгах , лише тоді і український караван піде ,коли почне іти разом із світовим караваном,котрий починає іти...
04.05.2020 14:54 Відповісти
Интересно значит если люди умрут от голода потому что деньги кончились и занять не у кого а на работу нечем добраться так как пригородний транспорт не ходит это лучше?А насчет заразиться если соблюдать меры предосторожности то не факт что заболеешь а вот без средств существования загнешься точно это правильно по вашему?
04.05.2020 14:59 Відповісти
Цікаво, чи ті 23 % порошкоподібних так пищали би за "кавою і фаст-фудом" при своєму " п'ятому і лєгітімному"?
Звичайно що ні. Тому що за таке пєтро 5 ( разом з тим же аваковим) гроші би не давали..
04.05.2020 14:29 Відповісти
Утырки, украинцы прут через минский аэропорт, скоро и кишиневский откроют. Продолжаем поддерживать транспорт соседних государств... Давайте уже добьем нашу страну окончательно.
04.05.2020 14:30 Відповісти
Якось же треба рятувати Україну, хоча б тих адекватних 25%.
04.05.2020 15:45 Відповісти
Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9401
04.05.2020 15:02 Відповісти
Хватит Шмыгать, -

Бесовская тяга ограничивать и разрешать.

а главное, отсутствие плана
- может быть в первых числах....
так первые числа уже отпраздновали
04.05.2020 15:43 Відповісти
"Чловєк планує, а Бог керує", говорять поляки.
04.05.2020 15:50 Відповісти
Неужели будет уже с вазелином?
04.05.2020 16:51 Відповісти
Почему у Шмыгаля все время маска перекошена?
Просто интересно. Все как-то стараются одеть ее аккуратно, а у этого никак не получается.
04.05.2020 17:41 Відповісти
Я так понял, что если еще какой-то мэр выступит за смягчение карантина, то продлят до 32 мая.
04.05.2020 19:57 Відповісти
 
 