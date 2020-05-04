Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль. ВIДЕО

В Україні продовжать карантин до 22 травня, хоча й з ослабленням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єр-міністра, українська влада і далі відстежуватиме ситуацію з коронавірусом у світі.

"Важливо правильно завершувати процес карантину. Зараз бачимо, що ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для нас пом’якшення карантину так само не означає його зняття. Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитись, як буде рухатись пандемія у світі…", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на цей момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

