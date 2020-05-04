Карантин в Україні буде продовжено до 22 травня, - Шмигаль. ВIДЕО
В Україні продовжать карантин до 22 травня, хоча й з ослабленням.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За словами прем'єр-міністра, українська влада і далі відстежуватиме ситуацію з коронавірусом у світі.
"Важливо правильно завершувати процес карантину. Зараз бачимо, що ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для нас пом’якшення карантину так само не означає його зняття. Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитись, як буде рухатись пандемія у світі…", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на цей момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.
Ковід в твоей мечте, в каждом счастливом дне. Ковід в тебе і во мне!
Это так он "заботится" о здоровье людей, что держит народ без зарплаты, в социальном вакууме "сидите дома". Учеба побоку. Люди некоторые сидят дома уже без копейки и одолжить не у кого - они первыми будут магазины и склады штурмовать.
Психбольницы закрыли, туберкулезные тоже не финансируют. Ждет социального взрыва? Он его получит.
Легендарная группа Queen и певец Адам Ламберт выпустили клип на кавер песни We Are The Champions, он посвящен всем медикам мира, которые борются с пандемией COVID-19.
В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале группы Queen, показаны улицы и площади опустевших городов мира, среди которых и Майдан Незалежности в Киеве.
В текст песни музыканты внесли небольшие изменения - она превратилась из We Are The Champions в You Are the Champions (Вы чемпионы). ///
https://youtu.be/7LcLqIHzNkY
бандиты и морадеры
Чи далі " ми бєлиє і пушистиє?"
Чи вам хіба би обсирати всіх і вся?
Сидіть на карантині і радійте що живі-здорові!
П.с. вивчайте томос, вчіть мову і вірте..
За це пєтюня дасть вам цюкерочку))
І смертей в тисячі раз більше..
То погано карантин чи ні?
Вам " лохам" без приставки " нє" спати ще не набридло?
Не буде пєтюнівже, не буде..навіть через 5 років виберуть іншого "не лоза" а не вашого злопамятного баригу.
Порошкоподібні гавкають, а караван іде
.
І карантин у них був більш жорсткішим і смертей в тисячі раз більше..-ну ось бачиш яку дурню несеш?.Життя не в Петюнях ,порошках, лозах і т,д ,а в мозгах , лише тоді і український караван піде ,коли почне іти разом із світовим караваном,котрий починає іти...
Звичайно що ні. Тому що за таке пєтро 5 ( разом з тим же аваковим) гроші би не давали..
Бесовская тяга ограничивать и разрешать.
а главное, отсутствие плана
- может быть в первых числах....
так первые числа уже отпраздновали
Просто интересно. Все как-то стараются одеть ее аккуратно, а у этого никак не получается.