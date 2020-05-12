Профильный комитет ВР обсудит пути стабилизации ситуации на энергорынке. ВИДЕО
Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКХ 12 мая посвятил заседание плану правительства по стабилизации ситуации на энергорынке.
Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины", первый замглавы комитета Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Будет обсуждаться антикризисный план мероприятий правительства по стабилизации ситуации на энергорынке. Предполагается участие премьер-министра Шмыгаля по видеосвязи", - отметил он.
В повестке дня, опубликованной на сайте комитета, - два вопроса: обсуждение решения Антикризисного энергетического штаба и проекта №3199, предусматривающего изменения закона "О рынке электроэнергии".
Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.
29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.
6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.
7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что мы имеем на сегодняшний день в сфере энергетики?
Долги перед шахтёрами больше 2 млрд грн, 95% шахт остановлены, половина ТЭС выведены из активного использования, облэнерго грозятся веерными отключениями (уровень оплат упал под плинтус), Энергоатом не в состоянии платить зарплаты и покупать топливо.
Кто виноват и что делать?
В силу искусственного занижения цен сверхприбыли получают основные промышленные потребители электроэнергии - как-то ферросплавные/электрометаллургические заводы Коломойского и Пинчука.
За счёт чего? За счёт убытков энергетических компаний (70% из которых - государственные «Энергоатом», «Центрэнерго", «Укргидроэнерго»). Виновники всё те же - Герус, Коломойский.
Но дело даже не в этом. Переговорив со специалистами, я понял, что происходит значительный перекос соотношения разных видов генераций в энергосистеме. Доля маневренной угольной (обеспечивающей функцию резерва и балансировки энергосистемы) снизилась до критических значений, а атомной (которая должна вырабатываться ровным трафиком) осталась на прежнем уровне, что привело к фактическому увеличению загрузки атомных станций в балансе до очень сверхнормативных 70-80%.
"Укрэнерго" в качестве диспетчера вынужден резко нагружать/разгружать блоки АЭС, а смена нагрузок, как известно, очень опасна для ядерных реакторов. То есть, мало того, что загружают блоки до недопустимо высокого уровня, так еще и резкой сменой нагрузки балуются. Оба действия - приямая дорога к авариям на АЭС.
ОК, поздновато, но Минэнерго пересмотрело энергобаланс на этот год и гармонизировало доли атомной и маневренных генераций. Что началось! Предприятия Коломойского и Пинчука, которые могут получать сверхприбыли только за счёт сверхдешёвой энергии от атомных станций, через Г+Г и парламентское лобби стали выносить мозг с упором на максимальные обороты АЭС, что в условиях низкого спроса возможно только путем маневрирования атомными блоками.
Нам мало горящих лесов? Мало Чернобыля? Игорь Валерьевич завтра будет в американской тюрьме или на израильском курорте - ему нужны деньги, а нам на этой земле растить детей.
Но, *****, Герус (именно он организовал импорт электроэнергии из России, а потом переключился на наши АЭС), Дубинский (почти румынский гражданин, шестой номер Коломойского, покупатель скоростных машин и элитной недвижимости для своей мамы) собрали (подкупили?) 97 подписей депутатов под обращением к Шмыгалю не допустить уменьшения доли атома в общей структуре отечественной энергетики. И это на фоне того, что, по заявлению Минэнерго, цены на электричество до конца года для населения повышаться не будут.
Главное, сама НАЭК «Энергоатом» ОФИЦИАЛЬНО поддерживает изменение энергобаланса и ограничение избыточной работы атомных блоков. Потому что понимает - если что, убежать успеют не все.
Крайне интересно, что, в связи с этой историей, количество депутатов Коломойского в Раде на поверку оказалось гораздо больше, чем я думал. Если, по моим подсчётам, их должно было быть не более 35, то реальных оказалось около 100. Это количество - значительная сила, которую ИВК прикармливал очень давно - ещё со времени начала своего проекта "Слуга народа". И держал "на холостом ходу". Как только его детище, в лице киношного героя, начало проявлять, не скажем - заботу о стране, но хотя бы о самосохранении, этот легион и был активирован нажатием одной кнопки. Да-да, я сделал пять ошибок в слове "баксы"...
К истерике присоединились Рабинович с Медведчуком. А откуда растут ноги у этой парочки, объяснять не надо. Им главное впарить нам российский газ, российскую нефть и российскую электроэнергию. И не только для того, чтобы держать Киев на энергетическом крючке, но и для того, чтобы хоть частично вернуть России один из крупнейших в Европе энергорынков.
С лёгкой руки потерпевшего, сейчас модным стал термин "хитросделанные". Я вас очень прошу думать не только телевизором, но и тем богатством, на которое наиболее покушаются эти хитросделанные - вашим мозгом.
Брезгливые ёжики сворачиваются клубочком не до конца. Я тоже так делаю, когда испытываю брезгливость к информации, которую мне пытаются впарить БЕНЕфициары нашей сегодняшней жизни. А энергетика - не только её нерв и её безопасность, но и наша независимость. Думай-те.