Профильный комитет ВР обсудит пути стабилизации ситуации на энергорынке. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКХ 12 мая посвятил заседание плану правительства по стабилизации ситуации на энергорынке.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины", первый замглавы комитета Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Будет обсуждаться антикризисный план мероприятий правительства по стабилизации ситуации на энергорынке. Предполагается участие премьер-министра Шмыгаля по видеосвязи", - отметил он.

В повестке дня, опубликованной на сайте комитета, - два вопроса: обсуждение решения Антикризисного энергетического штаба и проекта №3199, предусматривающего изменения закона "О рынке электроэнергии".

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Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

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