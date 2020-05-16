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Военная и энергетическая агрессия России - это близнецы. Надо сохранить энергонезависимость Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Сейчас в энергетике Украины - кризисный момент. Задача номер один - сохранить энергетическую независимость Украины. Это создание всех условий для того, чтобы отстоять энергетическую независимость страны, добычу собственного газа, собственного угля и нефти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ, это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 15 мая.

Военная и энергетическая агрессия России - это близнецы. Надо сохранить энергонезависимость Украины, - Яценюк 01

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"Российская военная агрессия и российская энергетическая агрессия - это близнецы. Путин убивал и убивает украинцев. Он никогда не пойдет на то, чтобы Украина была независимая, соборная и европейская. Он будет дальше идти по пути, чтобы захватить Украину. И увлечение Украины Путиным - это не просто военная агрессия. И она не началась в 2014-м, она взорвалась в 2014-м", - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что Путин к этому очень долго готовился. В 2005 года президент РФ демонстративно дал указание главе российского "Газпрома" закрутить кран и перекрыть поставки газа Украине: "Он этим хотел продемонстрировать пренебрежение к Украине. Он хотел поставить Украину на колени".

"Очень хорошо запомнил это. Я выждал 10 лет. И таким же краном, только в Словакии, - я открыл реверсный поток газа и закрыл российские поставки газа на территорию Украины", - сказал Яценюк. Тогда вместе с Европой, подчеркнул он, Украина вышла из зависимости от российского "Газпрома".

Военная и энергетическая агрессия России - это близнецы. Надо сохранить энергонезависимость Украины, - Яценюк 02

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"Путин постоянно держал руку возле украинского горла. Чтобы не дать нам дышать. Он хотел контролировать как газ, так и нефть и электроэнергию", - подчеркнул лидер НФ.

Яценюк напомнил, что в 2014 году он как глава правительства перекрыл как поставки газа от "Газпрома", так и импорт электроэнергии из РФ. Из-за этого произошел скандал с тогдашним министром энергетики Демчишиным: "Они хотели затянуть импорт электроэнергии со стороны России на всю территорию Украины. Я тогда провел служебное расследование, мы материалы передали в прокуратуру, - так оно все и "умерло", к большому сожалению. Но хотя бы удалось сделать то, чтобы Украина не была зависима от электроэнергии из России".

Яценюк подчеркнул, что у людей, которые "сдавали украинский энергетический сектор России" есть конкретные фамилии - председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса от "Слуги народа" Герус, бывший министр энергетики Оржель: "Только после того, как поднялся крик на всю страну, они начали прятаться и уже говорят: мы временно приостановим импорт электрической энергии".

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Военная и энергетическая агрессия России - это близнецы. Надо сохранить энергонезависимость Украины, - Яценюк 03

"Эти должностные лица уничтожают экономику страны, уничтожают энергетику и рабочие места. Они работают на иностранное государство и ничем не отличаются от тех, которые изменили присяге и сдали воинские части. Ничем не отличаются от тех так называемых генералов СБУ, которые фактически были арестованы за измену украинскому государству. Только эти еще подлее. Они еще пытаются красиво говорить и ходят со значками депутатов Верховной Рады Украины, пытаются продемонстрировать, что они якобы патриоты. Они патриоты, только не украинского государства, а России", - подчеркнул Яценюк.

"А кто ответит за 5 млрд гривен? Их отправляли в долларах на российскую энергетическую компанию. Которые отправили туда, прокормили российский бюджет, российских работников, еще и прокормили армию. И создали кризис неплатежей в Украине", - отметил он.

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Лидер НФ напомнил, что задолженность перед "Энергоатомом" именно 5 млрд грн: "Да этих 5 млрд отправили в Россию".

Он также считает, что необходимо урегулировать тариф на зеленую энергетику, за которой будущее, ведь это новые технологии, экология и инвестиции: "Тариф надо урегулировать, и его можно урегулировать. Надо, чтобы инвесторы, которые вкладывают деньги, например, в зеленую энергетику, получали кредиты не под 10% и не на 5 лет, а так же, как в Германии - на 30 лет и под 2%. Или так же, как сделала Германия, которая сейчас компенсирует 50% стоимости электрической энергии. Надо думать о завтрашнем дне, придет время, когда зеленая энергия будет самой дешевой. Завтра придет время, когда мы будем независимы и по атомной энергетике, и по возобновляемой энергетике".

"Необходимы энергетическая независимость страны, новые технологии, отказ от российской газовой и электроэнергетической петли и профессионализм. Профессионализм власти, которая должна действовать во всем - начиная от коронавируса и заканчивая энергетикой и экономикой", - сказал Яценюк.

Автор: 

энергетика (2560) Яценюк Арсений (8006) Энергорынок (24)


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Топ комментарии
+14
Завдання номер один - це, щоб такі "діячі" як Арсеній Петрович, більше ніколи не з'являлися в заголовках новин
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16.05.2020 12:37
+14
Сеня, где газ для населения по $50?
Путен украл?
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16.05.2020 12:38
+13
це не близнюки, це складові однієї агресії
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16.05.2020 12:34
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Мабуть Яценюк знову в ролі оплачуваної опозиції.
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16.05.2020 13:10 Ответить
Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1461
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16.05.2020 13:13 Ответить
Этот политический труп с козлиной бородкой надо похоронить и осиный кол в его задницу вбить, уж сколько он кровушки с народа выпил никому и не снилось
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16.05.2020 13:36 Ответить
зря от ты, сеня, тогда в 94м в Ичкерии не был и не мочил кацапню.
одно из тех кацобвиняловок, которыми можно годится всю жизнь.
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16.05.2020 13:15 Ответить
Кроль ,держи от Гудка медаль . за то что мелькать начал чаще .
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16.05.2020 13:16 Ответить
кролик з петрушкою - збиті льотчики
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16.05.2020 13:16 Ответить
веселее кацапня зеленая, шо та вы слабенько
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16.05.2020 13:17 Ответить
Птица-говорун.

Військова й енергетична агресія Росії - це близнюки. Треба зберегти енергонезалежність України, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5657
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16.05.2020 13:18 Ответить
Он думает, что козлиная бородка придает ему солидности. Конченый тип...
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16.05.2020 13:38 Ответить
Надо Ахметова и всех его холуёв СРОЧНО паковать и на НАРЫ пока они не угробили Украину окончательно !!!
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16.05.2020 13:19 Ответить
Не будет ахметки - будет другой. Сама система управления в Украине неправильная
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16.05.2020 13:40 Ответить
Облэнерго у нас принадлежат, внезапно, папе ДНР Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго.

Какая такая энергетическая безопасность? В банановой республике? Квитанции оплачивайте, в РФ и в ДНР деньги пригодятся.
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16.05.2020 13:21 Ответить
А лохи вперто вірять в казки і хорошого начальника )
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16.05.2020 13:27 Ответить
Ахметов - тупой и решил уменьшить своё состояние, создав ДНР?
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16.05.2020 13:30 Ответить
Надо просто понимать, что флагами ДНР в Донецке махали задолго до 2013-2014 года. Ринат про это не знал? Ой ли.
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16.05.2020 13:37 Ответить
Надо понимать, что это дело СБУ, а не вешать на него это, изобразив "аргументом"...
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16.05.2020 13:38 Ответить
Бывший полковник СБУ пасечник сейчас глава ЛНР, что дальше?
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16.05.2020 13:46 Ответить
Дальше за языком - мозги, воспользуйся теперь ими и расскажи - почему именно Ахметов создал ДНР?
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16.05.2020 13:49 Ответить
Надо понимать, что СБУ - это кроты и крышеватели, самая мерзопаскостная и предательская в мире спецслужба. Лучшие из СБУ стали президентами ЛНР и командирами "Востока". Каждого СБУшника надо на цепи держать, что бы в Рашку не свалил.
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16.05.2020 13:47 Ответить
Уже начались доказательства утверждения, что Ахметов - создатель "ДНР" или мне подождать ещё постов штук 50 - 200?
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16.05.2020 13:55 Ответить
Все кто проталкивал лозунг Донбасс кормит Украину, поощряя региональный национализм, не думали, что это обернется такими убытками и что РФ их кинет. Это сейчас они прикидываются патриотами, а тогда население Донбасса наускивали на Украину, а типа Юли подливали масла в огонь заявлениями Надо Донбасс огородить колючей проволокой. С желаниями надо быть очень осторожным - иногда они сбываются.
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16.05.2020 13:44 Ответить
Когда Ахметов проталкивал такой лозунг, поощряя "региональный национализм"?
Если есть региональный национализм, то действительно есть две нации - Лугандийцы и Донбабвийцы?
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16.05.2020 13:52 Ответить
Яценюк говорит о Оржеле и Герусе, которые на самом деле просто фунты на зарплате у Бородатой Бабушки. А сама Бабушка позволяет себе все, что пожелает, пользуясь безбрежным "доверием" господина Зе.
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16.05.2020 13:25 Ответить
Хорошо стелит
Вот только слова и дела у порохоботов расходятся в противоположные стороны
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16.05.2020 13:35 Ответить
Вытянули проветрить, ну шоб не так сильно вонял нафталином.....
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16.05.2020 13:37 Ответить
Он не нафталином воняет, а экстрементами. Те кто ему дал сейчас много бабла на раскрутку выбросили их на ветер - Сеня Кролик случайно попал в большую политику на гребне майдана, но больше он не поднимется, это абсолютно неприемлемая личность, токсичная и будут отторгнуты все, кто будет рядом с ним. Только глядя на него и ещё на Медведчука возникает антипатия.
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16.05.2020 13:51 Ответить
А вот ***** твоё чем воняет?
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16.05.2020 14:30 Ответить
😂👍
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16.05.2020 13:41 Ответить
Это фото Сени 94-го года из Ичкерии.
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16.05.2020 13:53 Ответить
"Он этим хотел продемонстрировать пренебрежение к Украине. Он хотел поставить Украину на колени"...добав сюди і прізвище ахмєткі...
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16.05.2020 13:55 Ответить
Повернення зловiсних полiтичних мертвякiв. Серiя 1267.
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16.05.2020 14:01 Ответить
якби ти . кролику. був патріотом. то закінчив би кар"єру як Зінченко...а так - ні те ні се...
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16.05.2020 14:20 Ответить
головне,щоб ахметов заробляв
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16.05.2020 14:37 Ответить
Сеня, ты ноль. Выкинули тебя из власти, как ребёнка отправили спать.
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16.05.2020 14:45 Ответить
Бедный гудок. Уже кролик ходит собирает бабло для него😮
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16.05.2020 17:09 Ответить
Падло,уничтожившее экономику Украины,глист рассказывающий про экономику. Со своими схемами( каждая тварь на своей "теме") приходят к консенсусу только на" сходняках", когда принимали бюджет где было распределено КТО ,СКОЛЬКО из государственного кармана должен УКРАСТЬ. Эта ГНИДА рассказывает про экономику?
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17.05.2020 06:55 Ответить
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