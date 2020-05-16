Военная и энергетическая агрессия России - это близнецы. Надо сохранить энергонезависимость Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Сейчас в энергетике Украины - кризисный момент. Задача номер один - сохранить энергетическую независимость Украины. Это создание всех условий для того, чтобы отстоять энергетическую независимость страны, добычу собственного газа, собственного угля и нефти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ, это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 15 мая.

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"Российская военная агрессия и российская энергетическая агрессия - это близнецы. Путин убивал и убивает украинцев. Он никогда не пойдет на то, чтобы Украина была независимая, соборная и европейская. Он будет дальше идти по пути, чтобы захватить Украину. И увлечение Украины Путиным - это не просто военная агрессия. И она не началась в 2014-м, она взорвалась в 2014-м", - отметил он.

Яценюк подчеркнул, что Путин к этому очень долго готовился. В 2005 года президент РФ демонстративно дал указание главе российского "Газпрома" закрутить кран и перекрыть поставки газа Украине: "Он этим хотел продемонстрировать пренебрежение к Украине. Он хотел поставить Украину на колени".

"Очень хорошо запомнил это. Я выждал 10 лет. И таким же краном, только в Словакии, - я открыл реверсный поток газа и закрыл российские поставки газа на территорию Украины", - сказал Яценюк. Тогда вместе с Европой, подчеркнул он, Украина вышла из зависимости от российского "Газпрома".

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"Путин постоянно держал руку возле украинского горла. Чтобы не дать нам дышать. Он хотел контролировать как газ, так и нефть и электроэнергию", - подчеркнул лидер НФ.

Яценюк напомнил, что в 2014 году он как глава правительства перекрыл как поставки газа от "Газпрома", так и импорт электроэнергии из РФ. Из-за этого произошел скандал с тогдашним министром энергетики Демчишиным: "Они хотели затянуть импорт электроэнергии со стороны России на всю территорию Украины. Я тогда провел служебное расследование, мы материалы передали в прокуратуру, - так оно все и "умерло", к большому сожалению. Но хотя бы удалось сделать то, чтобы Украина не была зависима от электроэнергии из России".

Яценюк подчеркнул, что у людей, которые "сдавали украинский энергетический сектор России" есть конкретные фамилии - председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса от "Слуги народа" Герус, бывший министр энергетики Оржель: "Только после того, как поднялся крик на всю страну, они начали прятаться и уже говорят: мы временно приостановим импорт электрической энергии".

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"Эти должностные лица уничтожают экономику страны, уничтожают энергетику и рабочие места. Они работают на иностранное государство и ничем не отличаются от тех, которые изменили присяге и сдали воинские части. Ничем не отличаются от тех так называемых генералов СБУ, которые фактически были арестованы за измену украинскому государству. Только эти еще подлее. Они еще пытаются красиво говорить и ходят со значками депутатов Верховной Рады Украины, пытаются продемонстрировать, что они якобы патриоты. Они патриоты, только не украинского государства, а России", - подчеркнул Яценюк.

"А кто ответит за 5 млрд гривен? Их отправляли в долларах на российскую энергетическую компанию. Которые отправили туда, прокормили российский бюджет, российских работников, еще и прокормили армию. И создали кризис неплатежей в Украине", - отметил он.

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Лидер НФ напомнил, что задолженность перед "Энергоатомом" именно 5 млрд грн: "Да этих 5 млрд отправили в Россию".

Он также считает, что необходимо урегулировать тариф на зеленую энергетику, за которой будущее, ведь это новые технологии, экология и инвестиции: "Тариф надо урегулировать, и его можно урегулировать. Надо, чтобы инвесторы, которые вкладывают деньги, например, в зеленую энергетику, получали кредиты не под 10% и не на 5 лет, а так же, как в Германии - на 30 лет и под 2%. Или так же, как сделала Германия, которая сейчас компенсирует 50% стоимости электрической энергии. Надо думать о завтрашнем дне, придет время, когда зеленая энергия будет самой дешевой. Завтра придет время, когда мы будем независимы и по атомной энергетике, и по возобновляемой энергетике".

"Необходимы энергетическая независимость страны, новые технологии, отказ от российской газовой и электроэнергетической петли и профессионализм. Профессионализм власти, которая должна действовать во всем - начиная от коронавируса и заканчивая энергетикой и экономикой", - сказал Яценюк.