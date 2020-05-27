Задержание киллеров, стрелявших в гражданина Черногории в Киеве. Оперативное ВИДЕО
Сотрудники Нацполиции задержали группу киллеров, которые совершили покушение на гражданина Черногории 26 мая в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, МВД опубликовало фрагменты оперативного видео на котором зафиксированы и моменты задержания преступников.
Как сообщалось, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.
Проавоохранители задержали четверых иностранных киллеров в Одессе, они оказали сопротивление и пытались скрыться.
Топ комментарии
+16 Василий Филон
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+14 Roman Podyu #221750
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+8 Никонор Босой
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пущай побегают..
эти же киллеры просто наемники, заказчик как и водится в тени.
и целый эпичный ряд беспесдуы,рекламы корда(да,сколько в нем беркутят?)
Эти граждане давно работают на итальянскую гомору обычными торпедами...
А вот аваков сосед по улице в италии с босами гоморы...
Хто знает??))
вимагаємо Вiзовий режим та закритий кордон з рашею-паРашею та Центральною Азією !
А в остальном отличная операция.