Задержание киллеров, стрелявших в гражданина Черногории в Киеве. Оперативное ВИДЕО

Сотрудники Нацполиции задержали группу киллеров, которые совершили покушение на гражданина Черногории 26 мая в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, МВД опубликовало фрагменты оперативного видео на котором зафиксированы и моменты задержания преступников.

Как сообщалось, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

Проавоохранители задержали четверых иностранных киллеров в Одессе, они оказали сопротивление и пытались скрыться.