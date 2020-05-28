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Активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара. ВИДЕО

За Музеем Гончара следят неизвестные лица, которые принимали участие в силовом захвате музея позавчера.

Об этом в стриме сообщает блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас вместе с Алексеем Петровым находимся возле Музея Гончара. Мы увидели, что здесь все те же люди, которые представлялись ГБР, они ходят вокруг музея и непонятно, что они здесь делают. Или они хотят снова устроить провокацию, или они хотят похитить имущество. Это, наверное, "наружка", потому что этих людей мы видели, когда штурмом брал спецназ ГБР, выломали двери Музея имени Гончара", - сообщает общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Герасимов о прорыве спецназа в музей Гончара: "Зеленский опустился до того, что не менее 6 раз звонил в ГБР". ВИДЕО

Александр Погребиский пытался выяснить, по какой причине неизвестный находится неподалеку от музея и что он делает. Ветеран АТО заметил, что человек обут в специальные ботинки, которые были на сотрудниках ГБР позавчера. По словам специалистов, эти ботинки "5.11" стоят не менее 5 тыс. гривен. Неизвестный мужчина не стал объяснять, по какой причине он снова находится вблизи музея, и попытался быстро покинуть место наблюдения.

"Друзья, этот человек был позавчера вместе с ГБР. Он стоит через дорогу, следит за музеем и убегает от нас с Алексеем Петровым, когда мы начали задавать вопрос - что он здесь делает? Он сказал, что он не является сотрудником ГБР. Видите - бегом, бегом, бегом!" - комментирует Александр Погребиский.

Активист также отметил, что неизвестный нарушил правила дорожного движения, пытаясь уйти от этого разговора.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергли информацию о штурме здания музея и пояснили, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Автор: 

музей (723) Порошенко Петр (19599) слежка (190) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+41
26.05.2014 - взятие Донецкого аэропорта
26.05.2020 - взятие музея Гончара
Які президенти , такі і справи
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28.05.2020 15:15
+26
Это не слежка, это старая добрая истина, что: "Преступник всегда возвращается на место преступления"
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28.05.2020 15:14
+19
Ну і не дебіли ці хмирі з дебееру ? 😕
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28.05.2020 15:13
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Правила форума Совет форумчан
Ну і не дебіли ці хмирі з дебееру ? 😕
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28.05.2020 15:13 Ответить
музей Гончара???)))
Та-ну шо вы такое гаварите? Музей? Гончара? ))))) Это малина Пети ПАРАШИ с награбленными картинами!! Музеем эт порохоботская нычка станет тогда, когда украденое отойдёт..вернётся государству!!
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28.05.2020 15:31 Ответить
Основан в 1993 году на базе частной коллекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивана Гончара - художника, скульптора и общественного деятеля. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0 )

Якщо не подобається посилання на російськомовну версію статті, то така сама є і мовою. Було б бажання
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28.05.2020 15:40 Ответить
кацап, у тебя украли моСх.. хотя бы ли он там - большой вопрос))
более того, откуда кацапам знать - что Порох ВЫКУПИЛ (абсолютно легально) на Западе картины и ВЕРНУЛ их в Украину..
Это страшное "преступление" - кацапы привыкли что их грабят, и не понимают - как можно ВОЗВРАЩАТЬ за свои деньги - обратно в страну))
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28.05.2020 15:52 Ответить
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28.05.2020 16:03 Ответить
одни активисты у нас ,экономика в упадке ,заводы стоят ,а они ходят митингуют!
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28.05.2020 15:14 Ответить
в стойло!
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28.05.2020 15:15 Ответить
шахтер в отпуске сейчас .сижу читаю и охе...аю
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28.05.2020 15:30 Ответить
ну конечно. первым делом шахтер в отпуске регистрируется на цензоре и пишет. верю. вот тебе верю. шахта твоя где находится?
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28.05.2020 15:31 Ответить
банят постоянно тут уже четыре аккаунта .войти на сайт не возможно .кривой рог шахта октябрьская кжрк
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28.05.2020 15:34 Ответить
это тебе земляк отрыгивается...
тоже криворожанин. с 95 квартала перец.
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28.05.2020 15:37 Ответить
я за него не голосовал ,голосовал в первом туре .второй тур проигнорировал не верю я шутам
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28.05.2020 15:38 Ответить
да без разницы вообще. тем более с такой биполяркой "вначале был за" потом "я ему не поверил".
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28.05.2020 15:40 Ответить
Через рік після виборів признатися в тому, що голосував за Зе - це те саме, що признатися в тому, що грав козу
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28.05.2020 18:18 Ответить
в том то что заводы раздерибанили и порезали на метлом-это тоже активисты виноваты
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28.05.2020 15:16 Ответить
А причем тут ЗЕ???!!!
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28.05.2020 15:20 Ответить
фрезерувальник чи токарь?
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28.05.2020 15:24 Ответить
Иди на завод, работай. Какого хера сидишь тут, комментируешь? И дуболомов из ГБР возьми с собой. Вместо того, чтоб работать на заводе, за музеями следят.
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28.05.2020 15:25 Ответить
они его еще и подпалить могут. дебилам все пофигу.
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28.05.2020 15:14 Ответить
Это не слежка, это старая добрая истина, что: "Преступник всегда возвращается на место преступления"
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28.05.2020 15:14 Ответить
скільки неляканих довбо...бів
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28.05.2020 15:14 Ответить
я бачив кто следит, такий кучерявий и пиНжак у труселя заправленный
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28.05.2020 15:14 Ответить
В твоем воспаленном мозгу...зебилушка ты наш...еще и не такие галеники могут быть...ты бы зеленки попил что ли...зебилам обычно помогает..
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28.05.2020 15:17 Ответить
тебе походу не очень помогло )
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28.05.2020 15:41 Ответить
Я и не пил ее...я ведь не зебил...а тебе надо...
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28.05.2020 15:55 Ответить
понял, ты не зебил, ты просто дебил, пьешь ты не зеленку а йод, ну звиняйте йоду в мене нема....
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28.05.2020 16:24 Ответить
Зебилам типа тебя йод бесполезен...только зеленка помогает...так что пей...не вэрэдуй...
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28.05.2020 16:32 Ответить
26.05.2014 - взятие Донецкого аэропорта
26.05.2020 - взятие музея Гончара
Які президенти , такі і справи
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28.05.2020 15:15 Ответить
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28.05.2020 15:31 Ответить
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 9160
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28.05.2020 20:05 Ответить
а шо так дивує?
не може ж ДБР бути розумнішим за президента!
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28.05.2020 15:18 Ответить
Не, я понимаю, следили бы за Гончаром, а шо за музеем следить?.
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28.05.2020 15:19 Ответить
заразом би й Кобзона послухали
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28.05.2020 15:20 Ответить
Заднепроходового это не спасёт.
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28.05.2020 15:22 Ответить
Заднеуходового.
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28.05.2020 15:28 Ответить
это точно. вкис осел оманский по самые гланды.
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28.05.2020 15:30 Ответить
Да-да. Мальдивский. Влип.
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28.05.2020 15:40 Ответить
не обманывай. бедосик не успел на мальдивы. ну или у ленки-ополченки денег не хватило.
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28.05.2020 15:41 Ответить
Одни получают за слежку музея, другие за их разоблачение, главное не РАБОТАТЬ. Шо те, шо другие - ДАРМОЕДЫ.
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28.05.2020 15:23 Ответить
а ты, небось, прямиком из забоя на цензор телеграфируешь, болезный?
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28.05.2020 15:30 Ответить
Сегодня праздник, так что не из забоя, а из запоя. Во какой я активист. Не то, что другие, все вынюхиваете, что, где, когда. Ваш патриотизм Пэтруха уже показал, рубашка вышиванка, а трюселя флаг Америки.
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28.05.2020 15:38 Ответить
А что по этому поводу скажут ЗЕблевотные боты?
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28.05.2020 15:26 Ответить
ЗЕблевотные боты БЛевотносоевым ботам: "АльЁ, гараж, на шоколадку, полижи"...)
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28.05.2020 15:48 Ответить
Теперь вы не лижите а сосете путина!
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28.05.2020 15:56 Ответить
Все это было бы смешно если бы не делалось за наши деньги!!! Пока мы не научимся спрашивать как и куда тратятся наши деньги будет именно такая хрень!!!
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28.05.2020 15:27 Ответить
"Пинкертоны" увидели слежку, а может это "евробляхеры" бдят?
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28.05.2020 15:29 Ответить
Це месна їхня наружка, слідкують як за музеєм так і за директором, цікавить найменша кількість відвідувачів (свідків), для здійснення дії (питання в тому якої).
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28.05.2020 15:29 Ответить
А по какому праву они спрашивают причину нахождения кого либо на улице, что он нарушал?
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28.05.2020 15:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY Кто поставил агента Зеленского в Украине
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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28.05.2020 15:35 Ответить
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 7103
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28.05.2020 15:35 Ответить
не вийде. будуть таке шукати
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 7756
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28.05.2020 15:45 Ответить
И тут активисты(какого движения?) заметили патриотов Украины и возмутились.
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28.05.2020 15:36 Ответить
73% ось і радянська мрія в дії..далі буде.
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28.05.2020 15:48 Ответить
кстати, а директор музея написал заяву о краже выставочных экземпляров документов неизвестными?
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28.05.2020 15:49 Ответить
А цирк 🎪 оплачивает Народ Украины 🤣
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28.05.2020 15:54 Ответить
"Волшебная сила искусства"(С)

О, как на "бубочку" действует тяга к прекрасному, картины ни есть, ни спать не дают...
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28.05.2020 15:58 Ответить
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 1537
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28.05.2020 16:02 Ответить
Кто-нибудь может объяснить: нахрена нужно вламываться в картинную галерею ?
Просто постучать и вежливо попросить войти, наверное, недостаточно.
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28.05.2020 16:17 Ответить
Вот и ответ "зачем"
Порох вместе с Мариной опять в музее. пригласил искусствоведов и рассказывает и про картины и про дебилов из дбр и прочее и прочее и прочее

ждем когда в деберкуте опять телек посмотрят и приедут в музей.

тролинг продолжается!
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28.05.2020 16:25 Ответить
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28.05.2020 17:09 Ответить
Все просто. Для ДБР клоун поставив задачу №1-переслідування Петра Порошенка.Тобто питання стоїть навіть не в пошуку якихось потенційних злочинів,а саме переслідуванні і стеженні,булінгу.Отакі дяді будуть розставлені в місцях потенційної появи Пороха,його близьких людей ,партнерів і адвокатів.
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28.05.2020 16:58 Ответить
"Сьогодні ця людина була біля пам'ятнику "афганцям" і дуже пильно дивилась у бік музею", - додатково повідомив Олександр Погребиський у прямому ефірі "Прямого".
https://prm.ua/do-muzeyu-gonchara-znovu-priyihali-predstavniki-dbr-aktivist/
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28.05.2020 17:12 Ответить
Сьогодні, 28 травня, представник Державного бюро розслідувань змусив директора музею Івана Гончара підписати невідомий документ.
Про це у Facebook повідомила медіа-координатор музею Юлія Новосельцева
"Сьогодні, 28 травня приблизно о 13:30, в музей прийшли люди. Представилися представниками ДБР, здалеку показали свої посвідчення Петру Івановичу. Один з них представився слідчим. Надав документ про арешт 42 картин. Та попросив написати від руки про отримання цього документу та його відповідальність. Копію цієї записки він не дав. Сфотографувати цей документ Петру Івановичу також не дав. На запитання пан слідчий відмовився відповідати і почав тікати. Ми пройшли з ним до мосту Патона, але він потім вскочив у машину без номерів, наїхав мені на лівий черевик та поїхав. ******* цирк. То буде вам цирк! Ще додам, що він відмовився відповідати на всі інші питання. Сказав "пишіть у ДБР, роз'яснимо вам у розумні строки". Це був той самий слідчий, що приходив 26.05 в музей двері ламати. Також сьогодні просив показати картини. Ми не дозволили", - повідомила вона.
https://www.facebook.com/novoseltseva.julia/videos/3092959887429661/?t=2
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28.05.2020 17:14 Ответить
"Дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування, а в культури забрали все", - заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на спеціальній презентації для мистецтвознавців належних йому картин відомих художників в музеї ім. Івана Гончара.

"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/
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28.05.2020 17:19 Ответить
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко і його дружина Марина Порошенко запросили українців відвідати виставку картин художників, які пов'язані з Україною, у музеї Івана Гончара.
"Я вважаю, що єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада, це популяризувала музей. Це в усіх новинах, зараз усі дізналися, у дуже не позитивному для України, але у дуже позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити, щоб відвідати музей зросли у десятки разів. Ну хай хоч так..
І безумовно, що серце рветься, і не можна було спокійно дивитись на кадри штурму музею, коли без рішення суду, без санкцій, без нічого… Навіщо було прориватися сюди - ніхто не міг зрозуміти.
Наголошую, що всі ці картини десятки або сотні років перебували за межами Україні. Всі до одної, всі вони зусиллями нашої родини були повернуті. І всі вони і не тільки вони, є предметами для широкого показу", - заявив Порошенко.
Він зазначив, що під час епідемії коронавірусу і війни не найкращий час для виставки.
"Але ми маємо показувати, а люди мають дивитися, наскільки абсолютно багата і різноманітна наша історія. І вважайте, що ми просто запросили вас з Мариною скористатись люб'язною гостинністю музею до себе в гості", - додав п'ятий президент.
https://prm.ua/petro-poroshenko-zaprosiv-ukrayintsiv-vidvidati-vistavku-kartin-u-muzeyi-ivana-gonchara-video/
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28.05.2020 17:25 Ответить
Слід пам'ятати про небезпечну близкість музею Гончара до коронавірусного розплідника під назвою Лавра. У багатоквартирних будинках по вул. Лаврській та вул. Омеляновича-Павленка (колишній Суворова) зафіксовано кілька випадків Ковід-19. Інформація від знайомих мешкканців.
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28.05.2020 18:51 Ответить
більше того, виявляється, навпроти музею, по вул. Лаврська, 16 - штаб-квартира партії "Європейська Солідарность".
Так що могли слідкувати і за партією...
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28.05.2020 19:30 Ответить
Яке ж убоге це зелене гівно!Таке воно гнидне,що жах!Квартал ДБР(дибільно-бандитських розвідників-шерлок холмсів)вийшов на працю.Скільки ця маленька,ущербна,клованська і стота,буде слідкувати за Порошенко?Це Жах!Зависливе,злопамятне,тупе і гидке зелемойське непорозуміння ,зовсім зійшло з катушок .Йде війна,гинуть молоді хлопці,а воно слідкує за Петром Алексійовичем,і не може знайти за щоб його посадити за грати.Клован,ти сам там будешь сидіти,це факт!Падлюка гнуснява!
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28.05.2020 17:38 Ответить
Щоб відволікти суспільство від своеі тупості,і повного пиндеця,який зараз в Украіні,цей гидотний шут,якому до Порошенко ніколи не дотягнутися в усьому,слідкує і постійно намагаеться придумувати нові фантазійні справи.Не може сміття,змагатися з образованною людиною дипломатом,але паранойя зеленого,не дає цій істоті жити.Мстилка не виросла в тебе,зелемойський.
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28.05.2020 17:43 Ответить
Петр Алексеевич провел блестящую спецоперацию против клоуна-недоумка.
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28.05.2020 18:11 Ответить
ДБР від ДНР
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28.05.2020 18:28 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/05/28/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%88%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b5/ Петро Порошенко: обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара і атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади

П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною показали родинну колекцію картин, яка виставлена у Музеї Гончара, відомим українським мистецтвознавцям та діячам культури. З експозицією ознайомились директор Національного Художнього музею Юлія Литвинець, український вчений-філософ Євген Бистрицький, письменник-казкар Сашко Лірник, народний артист України, кобзар Тарас Компаніченко з дружиною Ніною, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
«Наголошуємо, що це не є відкриття виставки, воно буде пізніше, коли урядом будуть зняті карантинні обмеження. Тут буде відкрито для широкого загалу. Це дуже важливі роботи митців, більшість з яких має безпосереднє відношення до України. У нас є декілька ідей, як це оформити. Воно буде ще доопрацьовуватися, і час в першій декаді червня дасть нам цю можливість», - повідомив Петро Порошенко.
«Часто-густо малоросійська влада не поділяє думок інтелігенції України, а творча інтелігенція України не поділяє думок малоросійської влади. Ми абсолютно не намагалися і не будемо робити нічого політичного. Бо мова йде про прекрасне. Наголошую, що всі ці картини десятки або може сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої родини були повернуті в Україну і всі вони є предметом для широкого показу. Ми абсолютно не збиралися і не збираємось тримати це», - зазначив Петро Порошенко.
Він висловив подяку колективу Музею Гончара і зазначив, що шокуючі кадри, як ДБР за наказом влади без будь-яких законних підстав штурмує приміщення виставкового залу, тільки додали музею популярності серед українців. «Єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада - це популяризувала музей. Воно увійшло в усі новини, всі дізналися. На жаль, в непозитивному для України, але в позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити на те, щоб відвідати музей зросли в десятки разів. Ну, нехай хоч так», - іронізує Порошенко.
Петро Порошенко застеріг, що нинішня влада посилює наступ на все українське і патріотичне. Свідчення цього - і напад на Музей Гончара, і сьогоднішні обшуки у Центрі Довженка, і намагання переглянути Закон про мову, і спроби ревізувати європейську та євроатлантичну інтеграцію Укрпаїни.
«Не іронічно я сприймаю сьогоднішній обшук в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з державного бюджету жодної копійки не надійшло в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі й іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурницю. І про Український культурний центр, до речі, і тих, хто долучився до його створення. Думаю, що не випадково за останній тиждень ми почули, що виявляється у нас дуже завищені квоти на українську мову в українському мистецтві, які запровадив Порошенко. Це народ запровадив», - переконаний п'ятий Президент.
Порошенко зауважив - складається враження, що інших проблем окрім закону про мову влада не бачить. «Вони намагаються змінити закон про мову. Все у нас уже вирішено, тільки закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда, щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і Нато. Їм це теж заважає. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС і НАТО заважають миру», - констатує Петро Порошенко.
«В цих умовах нам треба бути разом, нам треба любити Україну», - наголосив лідер «Європейської Солідарності». Він також подякував дружині Марині за ідею цієї експозиції.
«Я б дуже хотіла, щоб громадяни України також змогли після відміни карантину прийти і подивитися. Це дуже важливо - піднімати культурний рівень, розвивати смак і підвищувати любов і гордість за Україну», - сказала Марина Порошенко.
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28.05.2020 18:31 Ответить
Адвокат Новіков каже, що вчора Печерський райсуд відмовив ДБР в проведені обшуку і навіть огляду в музеї ім. Івана Гончара.
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28.05.2020 18:37 Ответить
Використовують "наружку" проти патріотів, а сепарня пакує схрони і вільно ходить по Києву.
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28.05.2020 18:41 Ответить
Что за убогое чмо с ******** на тонком ремешке?) топтун сраный.
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28.05.2020 18:43 Ответить
рівень блазня шмарклі та його квартальної шобли - розважати таких поважних людей, як пан Порошенко, по саунам і на відпочинку та приносити їм пиво з іншими напоями.

До речі, шмаркля зі своїм гівно-кварталом саме цим і займалась багато років на обісРашці. Тепер, панове, тільки уявіть собі, скільки у гебні на шмарклю компромату та як вона міцно тримає бубочку за його малюсіньні горошини...
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28.05.2020 18:50 Ответить
Афигеть, Гбр не имеет права следить за музеем, потому что активисты так решили.
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28.05.2020 19:04 Ответить
Зеленые украдут эти картины 100%, потом мы их увидим в их частных "коллекциях" во время обысков у них в домах и офисах)))
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28.05.2020 20:08 Ответить
незаконные активисты зафиксировали законное наблюдение за музеем Гончара.
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28.05.2020 23:25 Ответить
 
 