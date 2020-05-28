Активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара. ВИДЕО

За Музеем Гончара следят неизвестные лица, которые принимали участие в силовом захвате музея позавчера.

Об этом в стриме сообщает блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас вместе с Алексеем Петровым находимся возле Музея Гончара. Мы увидели, что здесь все те же люди, которые представлялись ГБР, они ходят вокруг музея и непонятно, что они здесь делают. Или они хотят снова устроить провокацию, или они хотят похитить имущество. Это, наверное, "наружка", потому что этих людей мы видели, когда штурмом брал спецназ ГБР, выломали двери Музея имени Гончара", - сообщает общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский.

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Александр Погребиский пытался выяснить, по какой причине неизвестный находится неподалеку от музея и что он делает. Ветеран АТО заметил, что человек обут в специальные ботинки, которые были на сотрудниках ГБР позавчера. По словам специалистов, эти ботинки "5.11" стоят не менее 5 тыс. гривен. Неизвестный мужчина не стал объяснять, по какой причине он снова находится вблизи музея, и попытался быстро покинуть место наблюдения.

"Друзья, этот человек был позавчера вместе с ГБР. Он стоит через дорогу, следит за музеем и убегает от нас с Алексеем Петровым, когда мы начали задавать вопрос - что он здесь делает? Он сказал, что он не является сотрудником ГБР. Видите - бегом, бегом, бегом!" - комментирует Александр Погребиский.

Активист также отметил, что неизвестный нарушил правила дорожного движения, пытаясь уйти от этого разговора.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергли информацию о штурме здания музея и пояснили, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.