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Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО

За Музеєм Гончара стежать невідомі особи, які брали участь у силовому захопленні музею позавчора.

Про це в стрімі повідомляє блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ

"Ми зараз разом з Олексієм Петровим перебуваємо біля Музею Гончара. Ми побачили, що тут знову ті самі люди, які представлялися ДБР, вони ходять навколо музею і незрозуміло, що вони тут роблять. Чи вони хочуть знову влаштувати провокацію, чи вони хочуть викрасти майно. Це, напевно, "наружка", бо цих людей ми бачили, коли штурмом брали спецпризначенці ДБР, виламали двері Музею імені Гончара", - повідомляє громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Герасимов про прорив спецпризначенців у музей Гончара: "Зеленський опустився до того, що не менше ніж 6 разів дзвонив у ДБР". ВIДЕО

Олександр Погребиський намагався з’ясувати, з якої причини невідомий перебуває неподалік музею і що він робить. Ветеран АТО зауважив, що чоловік взутий у спеціальні черевики, які були на співробітниках ДБР позавчора. За словами фахівців, ці черевики "5.11" коштують не менше 5 тисяч гривень. Невідомий чоловік не став пояснювати, з якої причини він знову перебуває поблизу музею, і намагався швидко покинути місце спостереження.

"Друзі, ця людина була позавчора разом з ДБР. Вона стоїть через дорогу, стежить за музеєм і тікає від нас з Олексієм Петровим, коли ми почали ставити питання – що він тут робить? Він сказав, що він не є співробітником ДБР. Бачите – бігом, бігом, бігом!", - коментує Олександр Погребиський.

Активіст також зауважив, що невідомий порушив правила дорожнього руху, намагаючись втекти від цієї розмови.

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Автор: 

музей (441) Порошенко Петро (15171) стеження (123) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+41
26.05.2014 - взятие Донецкого аэропорта
26.05.2020 - взятие музея Гончара
Які президенти , такі і справи
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28.05.2020 15:15
+26
Это не слежка, это старая добрая истина, что: "Преступник всегда возвращается на место преступления"
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28.05.2020 15:14
+19
Ну і не дебіли ці хмирі з дебееру ? 😕
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28.05.2020 15:13
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Ну і не дебіли ці хмирі з дебееру ? 😕
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28.05.2020 15:13 Відповісти
музей Гончара???)))
Та-ну шо вы такое гаварите? Музей? Гончара? ))))) Это малина Пети ПАРАШИ с награбленными картинами!! Музеем эт порохоботская нычка станет тогда, когда украденое отойдёт..вернётся государству!!
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28.05.2020 15:31 Відповісти
Основан в 1993 году на базе частной коллекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивана Гончара - художника, скульптора и общественного деятеля. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0 )

Якщо не подобається посилання на російськомовну версію статті, то така сама є і мовою. Було б бажання
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28.05.2020 15:40 Відповісти
кацап, у тебя украли моСх.. хотя бы ли он там - большой вопрос))
более того, откуда кацапам знать - что Порох ВЫКУПИЛ (абсолютно легально) на Западе картины и ВЕРНУЛ их в Украину..
Это страшное "преступление" - кацапы привыкли что их грабят, и не понимают - как можно ВОЗВРАЩАТЬ за свои деньги - обратно в страну))
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28.05.2020 15:52 Відповісти
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28.05.2020 16:03 Відповісти
одни активисты у нас ,экономика в упадке ,заводы стоят ,а они ходят митингуют!
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28.05.2020 15:14 Відповісти
в стойло!
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28.05.2020 15:15 Відповісти
шахтер в отпуске сейчас .сижу читаю и охе...аю
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28.05.2020 15:30 Відповісти
ну конечно. первым делом шахтер в отпуске регистрируется на цензоре и пишет. верю. вот тебе верю. шахта твоя где находится?
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28.05.2020 15:31 Відповісти
банят постоянно тут уже четыре аккаунта .войти на сайт не возможно .кривой рог шахта октябрьская кжрк
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28.05.2020 15:34 Відповісти
это тебе земляк отрыгивается...
тоже криворожанин. с 95 квартала перец.
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28.05.2020 15:37 Відповісти
я за него не голосовал ,голосовал в первом туре .второй тур проигнорировал не верю я шутам
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28.05.2020 15:38 Відповісти
да без разницы вообще. тем более с такой биполяркой "вначале был за" потом "я ему не поверил".
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28.05.2020 15:40 Відповісти
Через рік після виборів признатися в тому, що голосував за Зе - це те саме, що признатися в тому, що грав козу
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28.05.2020 18:18 Відповісти
в том то что заводы раздерибанили и порезали на метлом-это тоже активисты виноваты
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28.05.2020 15:16 Відповісти
А причем тут ЗЕ???!!!
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28.05.2020 15:20 Відповісти
фрезерувальник чи токарь?
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28.05.2020 15:24 Відповісти
Иди на завод, работай. Какого хера сидишь тут, комментируешь? И дуболомов из ГБР возьми с собой. Вместо того, чтоб работать на заводе, за музеями следят.
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28.05.2020 15:25 Відповісти
они его еще и подпалить могут. дебилам все пофигу.
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28.05.2020 15:14 Відповісти
Это не слежка, это старая добрая истина, что: "Преступник всегда возвращается на место преступления"
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28.05.2020 15:14 Відповісти
скільки неляканих довбо...бів
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28.05.2020 15:14 Відповісти
я бачив кто следит, такий кучерявий и пиНжак у труселя заправленный
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28.05.2020 15:14 Відповісти
В твоем воспаленном мозгу...зебилушка ты наш...еще и не такие галеники могут быть...ты бы зеленки попил что ли...зебилам обычно помогает..
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28.05.2020 15:17 Відповісти
тебе походу не очень помогло )
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28.05.2020 15:41 Відповісти
Я и не пил ее...я ведь не зебил...а тебе надо...
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28.05.2020 15:55 Відповісти
понял, ты не зебил, ты просто дебил, пьешь ты не зеленку а йод, ну звиняйте йоду в мене нема....
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28.05.2020 16:24 Відповісти
Зебилам типа тебя йод бесполезен...только зеленка помогает...так что пей...не вэрэдуй...
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28.05.2020 16:32 Відповісти
26.05.2014 - взятие Донецкого аэропорта
26.05.2020 - взятие музея Гончара
Які президенти , такі і справи
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28.05.2020 15:15 Відповісти
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28.05.2020 15:31 Відповісти
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 9160
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28.05.2020 20:05 Відповісти
а шо так дивує?
не може ж ДБР бути розумнішим за президента!
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28.05.2020 15:18 Відповісти
Не, я понимаю, следили бы за Гончаром, а шо за музеем следить?.
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28.05.2020 15:19 Відповісти
заразом би й Кобзона послухали
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28.05.2020 15:20 Відповісти
Заднепроходового это не спасёт.
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28.05.2020 15:22 Відповісти
Заднеуходового.
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28.05.2020 15:28 Відповісти
это точно. вкис осел оманский по самые гланды.
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28.05.2020 15:30 Відповісти
Да-да. Мальдивский. Влип.
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28.05.2020 15:40 Відповісти
не обманывай. бедосик не успел на мальдивы. ну или у ленки-ополченки денег не хватило.
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28.05.2020 15:41 Відповісти
Одни получают за слежку музея, другие за их разоблачение, главное не РАБОТАТЬ. Шо те, шо другие - ДАРМОЕДЫ.
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28.05.2020 15:23 Відповісти
а ты, небось, прямиком из забоя на цензор телеграфируешь, болезный?
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28.05.2020 15:30 Відповісти
Сегодня праздник, так что не из забоя, а из запоя. Во какой я активист. Не то, что другие, все вынюхиваете, что, где, когда. Ваш патриотизм Пэтруха уже показал, рубашка вышиванка, а трюселя флаг Америки.
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28.05.2020 15:38 Відповісти
А что по этому поводу скажут ЗЕблевотные боты?
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28.05.2020 15:26 Відповісти
ЗЕблевотные боты БЛевотносоевым ботам: "АльЁ, гараж, на шоколадку, полижи"...)
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28.05.2020 15:48 Відповісти
Теперь вы не лижите а сосете путина!
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28.05.2020 15:56 Відповісти
Все это было бы смешно если бы не делалось за наши деньги!!! Пока мы не научимся спрашивать как и куда тратятся наши деньги будет именно такая хрень!!!
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28.05.2020 15:27 Відповісти
"Пинкертоны" увидели слежку, а может это "евробляхеры" бдят?
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28.05.2020 15:29 Відповісти
Це месна їхня наружка, слідкують як за музеєм так і за директором, цікавить найменша кількість відвідувачів (свідків), для здійснення дії (питання в тому якої).
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28.05.2020 15:29 Відповісти
А по какому праву они спрашивают причину нахождения кого либо на улице, что он нарушал?
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28.05.2020 15:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY Кто поставил агента Зеленского в Украине
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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28.05.2020 15:35 Відповісти
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 7103
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28.05.2020 15:35 Відповісти
не вийде. будуть таке шукати
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 7756
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28.05.2020 15:45 Відповісти
И тут активисты(какого движения?) заметили патриотов Украины и возмутились.
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28.05.2020 15:36 Відповісти
73% ось і радянська мрія в дії..далі буде.
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28.05.2020 15:48 Відповісти
кстати, а директор музея написал заяву о краже выставочных экземпляров документов неизвестными?
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28.05.2020 15:49 Відповісти
А цирк 🎪 оплачивает Народ Украины 🤣
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28.05.2020 15:54 Відповісти
"Волшебная сила искусства"(С)

О, как на "бубочку" действует тяга к прекрасному, картины ни есть, ни спать не дают...
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28.05.2020 15:58 Відповісти
Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара - Цензор.НЕТ 1537
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28.05.2020 16:02 Відповісти
Кто-нибудь может объяснить: нахрена нужно вламываться в картинную галерею ?
Просто постучать и вежливо попросить войти, наверное, недостаточно.
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28.05.2020 16:17 Відповісти
Вот и ответ "зачем"
Порох вместе с Мариной опять в музее. пригласил искусствоведов и рассказывает и про картины и про дебилов из дбр и прочее и прочее и прочее

ждем когда в деберкуте опять телек посмотрят и приедут в музей.

тролинг продолжается!
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28.05.2020 16:25 Відповісти
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28.05.2020 17:09 Відповісти
Все просто. Для ДБР клоун поставив задачу №1-переслідування Петра Порошенка.Тобто питання стоїть навіть не в пошуку якихось потенційних злочинів,а саме переслідуванні і стеженні,булінгу.Отакі дяді будуть розставлені в місцях потенційної появи Пороха,його близьких людей ,партнерів і адвокатів.
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28.05.2020 16:58 Відповісти
"Сьогодні ця людина була біля пам'ятнику "афганцям" і дуже пильно дивилась у бік музею", - додатково повідомив Олександр Погребиський у прямому ефірі "Прямого".
https://prm.ua/do-muzeyu-gonchara-znovu-priyihali-predstavniki-dbr-aktivist/
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28.05.2020 17:12 Відповісти
Сьогодні, 28 травня, представник Державного бюро розслідувань змусив директора музею Івана Гончара підписати невідомий документ.
Про це у Facebook повідомила медіа-координатор музею Юлія Новосельцева
"Сьогодні, 28 травня приблизно о 13:30, в музей прийшли люди. Представилися представниками ДБР, здалеку показали свої посвідчення Петру Івановичу. Один з них представився слідчим. Надав документ про арешт 42 картин. Та попросив написати від руки про отримання цього документу та його відповідальність. Копію цієї записки він не дав. Сфотографувати цей документ Петру Івановичу також не дав. На запитання пан слідчий відмовився відповідати і почав тікати. Ми пройшли з ним до мосту Патона, але він потім вскочив у машину без номерів, наїхав мені на лівий черевик та поїхав. ******* цирк. То буде вам цирк! Ще додам, що він відмовився відповідати на всі інші питання. Сказав "пишіть у ДБР, роз'яснимо вам у розумні строки". Це був той самий слідчий, що приходив 26.05 в музей двері ламати. Також сьогодні просив показати картини. Ми не дозволили", - повідомила вона.
https://www.facebook.com/novoseltseva.julia/videos/3092959887429661/?t=2
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28.05.2020 17:14 Відповісти
"Дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування, а в культури забрали все", - заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на спеціальній презентації для мистецтвознавців належних йому картин відомих художників в музеї ім. Івана Гончара.

"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/
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28.05.2020 17:19 Відповісти
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко і його дружина Марина Порошенко запросили українців відвідати виставку картин художників, які пов'язані з Україною, у музеї Івана Гончара.
"Я вважаю, що єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада, це популяризувала музей. Це в усіх новинах, зараз усі дізналися, у дуже не позитивному для України, але у дуже позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити, щоб відвідати музей зросли у десятки разів. Ну хай хоч так..
І безумовно, що серце рветься, і не можна було спокійно дивитись на кадри штурму музею, коли без рішення суду, без санкцій, без нічого… Навіщо було прориватися сюди - ніхто не міг зрозуміти.
Наголошую, що всі ці картини десятки або сотні років перебували за межами Україні. Всі до одної, всі вони зусиллями нашої родини були повернуті. І всі вони і не тільки вони, є предметами для широкого показу", - заявив Порошенко.
Він зазначив, що під час епідемії коронавірусу і війни не найкращий час для виставки.
"Але ми маємо показувати, а люди мають дивитися, наскільки абсолютно багата і різноманітна наша історія. І вважайте, що ми просто запросили вас з Мариною скористатись люб'язною гостинністю музею до себе в гості", - додав п'ятий президент.
https://prm.ua/petro-poroshenko-zaprosiv-ukrayintsiv-vidvidati-vistavku-kartin-u-muzeyi-ivana-gonchara-video/
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28.05.2020 17:25 Відповісти
Слід пам'ятати про небезпечну близкість музею Гончара до коронавірусного розплідника під назвою Лавра. У багатоквартирних будинках по вул. Лаврській та вул. Омеляновича-Павленка (колишній Суворова) зафіксовано кілька випадків Ковід-19. Інформація від знайомих мешкканців.
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28.05.2020 18:51 Відповісти
більше того, виявляється, навпроти музею, по вул. Лаврська, 16 - штаб-квартира партії "Європейська Солідарность".
Так що могли слідкувати і за партією...
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28.05.2020 19:30 Відповісти
Яке ж убоге це зелене гівно!Таке воно гнидне,що жах!Квартал ДБР(дибільно-бандитських розвідників-шерлок холмсів)вийшов на працю.Скільки ця маленька,ущербна,клованська і стота,буде слідкувати за Порошенко?Це Жах!Зависливе,злопамятне,тупе і гидке зелемойське непорозуміння ,зовсім зійшло з катушок .Йде війна,гинуть молоді хлопці,а воно слідкує за Петром Алексійовичем,і не може знайти за щоб його посадити за грати.Клован,ти сам там будешь сидіти,це факт!Падлюка гнуснява!
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28.05.2020 17:38 Відповісти
Щоб відволікти суспільство від своеі тупості,і повного пиндеця,який зараз в Украіні,цей гидотний шут,якому до Порошенко ніколи не дотягнутися в усьому,слідкує і постійно намагаеться придумувати нові фантазійні справи.Не може сміття,змагатися з образованною людиною дипломатом,але паранойя зеленого,не дає цій істоті жити.Мстилка не виросла в тебе,зелемойський.
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28.05.2020 17:43 Відповісти
Петр Алексеевич провел блестящую спецоперацию против клоуна-недоумка.
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28.05.2020 18:11 Відповісти
ДБР від ДНР
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28.05.2020 18:28 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/05/28/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%88%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d1%96-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d0%b5/ Петро Порошенко: обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара і атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади

П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною показали родинну колекцію картин, яка виставлена у Музеї Гончара, відомим українським мистецтвознавцям та діячам культури. З експозицією ознайомились директор Національного Художнього музею Юлія Литвинець, український вчений-філософ Євген Бистрицький, письменник-казкар Сашко Лірник, народний артист України, кобзар Тарас Компаніченко з дружиною Ніною, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
«Наголошуємо, що це не є відкриття виставки, воно буде пізніше, коли урядом будуть зняті карантинні обмеження. Тут буде відкрито для широкого загалу. Це дуже важливі роботи митців, більшість з яких має безпосереднє відношення до України. У нас є декілька ідей, як це оформити. Воно буде ще доопрацьовуватися, і час в першій декаді червня дасть нам цю можливість», - повідомив Петро Порошенко.
«Часто-густо малоросійська влада не поділяє думок інтелігенції України, а творча інтелігенція України не поділяє думок малоросійської влади. Ми абсолютно не намагалися і не будемо робити нічого політичного. Бо мова йде про прекрасне. Наголошую, що всі ці картини десятки або може сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої родини були повернуті в Україну і всі вони є предметом для широкого показу. Ми абсолютно не збиралися і не збираємось тримати це», - зазначив Петро Порошенко.
Він висловив подяку колективу Музею Гончара і зазначив, що шокуючі кадри, як ДБР за наказом влади без будь-яких законних підстав штурмує приміщення виставкового залу, тільки додали музею популярності серед українців. «Єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада - це популяризувала музей. Воно увійшло в усі новини, всі дізналися. На жаль, в непозитивному для України, але в позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити на те, щоб відвідати музей зросли в десятки разів. Ну, нехай хоч так», - іронізує Порошенко.
Петро Порошенко застеріг, що нинішня влада посилює наступ на все українське і патріотичне. Свідчення цього - і напад на Музей Гончара, і сьогоднішні обшуки у Центрі Довженка, і намагання переглянути Закон про мову, і спроби ревізувати європейську та євроатлантичну інтеграцію Укрпаїни.
«Не іронічно я сприймаю сьогоднішній обшук в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з державного бюджету жодної копійки не надійшло в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі й іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурницю. І про Український культурний центр, до речі, і тих, хто долучився до його створення. Думаю, що не випадково за останній тиждень ми почули, що виявляється у нас дуже завищені квоти на українську мову в українському мистецтві, які запровадив Порошенко. Це народ запровадив», - переконаний п'ятий Президент.
Порошенко зауважив - складається враження, що інших проблем окрім закону про мову влада не бачить. «Вони намагаються змінити закон про мову. Все у нас уже вирішено, тільки закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда, щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і Нато. Їм це теж заважає. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС і НАТО заважають миру», - констатує Петро Порошенко.
«В цих умовах нам треба бути разом, нам треба любити Україну», - наголосив лідер «Європейської Солідарності». Він також подякував дружині Марині за ідею цієї експозиції.
«Я б дуже хотіла, щоб громадяни України також змогли після відміни карантину прийти і подивитися. Це дуже важливо - піднімати культурний рівень, розвивати смак і підвищувати любов і гордість за Україну», - сказала Марина Порошенко.
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28.05.2020 18:31 Відповісти
Адвокат Новіков каже, що вчора Печерський райсуд відмовив ДБР в проведені обшуку і навіть огляду в музеї ім. Івана Гончара.
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28.05.2020 18:37 Відповісти
Використовують "наружку" проти патріотів, а сепарня пакує схрони і вільно ходить по Києву.
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28.05.2020 18:41 Відповісти
Что за убогое чмо с ******** на тонком ремешке?) топтун сраный.
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28.05.2020 18:43 Відповісти
рівень блазня шмарклі та його квартальної шобли - розважати таких поважних людей, як пан Порошенко, по саунам і на відпочинку та приносити їм пиво з іншими напоями.

До речі, шмаркля зі своїм гівно-кварталом саме цим і займалась багато років на обісРашці. Тепер, панове, тільки уявіть собі, скільки у гебні на шмарклю компромату та як вона міцно тримає бубочку за його малюсіньні горошини...
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28.05.2020 18:50 Відповісти
Афигеть, Гбр не имеет права следить за музеем, потому что активисты так решили.
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28.05.2020 19:04 Відповісти
Зеленые украдут эти картины 100%, потом мы их увидим в их частных "коллекциях" во время обысков у них в домах и офисах)))
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28.05.2020 20:08 Відповісти
незаконные активисты зафиксировали законное наблюдение за музеем Гончара.
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28.05.2020 23:25 Відповісти
 
 