Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО

За Музеєм Гончара стежать невідомі особи, які брали участь у силовому захопленні музею позавчора.

Про це в стрімі повідомляє блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ

"Ми зараз разом з Олексієм Петровим перебуваємо біля Музею Гончара. Ми побачили, що тут знову ті самі люди, які представлялися ДБР, вони ходять навколо музею і незрозуміло, що вони тут роблять. Чи вони хочуть знову влаштувати провокацію, чи вони хочуть викрасти майно. Це, напевно, "наружка", бо цих людей ми бачили, коли штурмом брали спецпризначенці ДБР, виламали двері Музею імені Гончара", - повідомляє громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський.

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Олександр Погребиський намагався з’ясувати, з якої причини невідомий перебуває неподалік музею і що він робить. Ветеран АТО зауважив, що чоловік взутий у спеціальні черевики, які були на співробітниках ДБР позавчора. За словами фахівців, ці черевики "5.11" коштують не менше 5 тисяч гривень. Невідомий чоловік не став пояснювати, з якої причини він знову перебуває поблизу музею, і намагався швидко покинути місце спостереження.

"Друзі, ця людина була позавчора разом з ДБР. Вона стоїть через дорогу, стежить за музеєм і тікає від нас з Олексієм Петровим, коли ми почали ставити питання – що він тут робить? Він сказав, що він не є співробітником ДБР. Бачите – бігом, бігом, бігом!", - коментує Олександр Погребиський.

Активіст також зауважив, що невідомий порушив правила дорожнього руху, намагаючись втекти від цієї розмови.

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.