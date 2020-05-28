Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО
За Музеєм Гончара стежать невідомі особи, які брали участь у силовому захопленні музею позавчора.
Про це в стрімі повідомляє блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський, передає Цензор.НЕТ
"Ми зараз разом з Олексієм Петровим перебуваємо біля Музею Гончара. Ми побачили, що тут знову ті самі люди, які представлялися ДБР, вони ходять навколо музею і незрозуміло, що вони тут роблять. Чи вони хочуть знову влаштувати провокацію, чи вони хочуть викрасти майно. Це, напевно, "наружка", бо цих людей ми бачили, коли штурмом брали спецпризначенці ДБР, виламали двері Музею імені Гончара", - повідомляє громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський.
Олександр Погребиський намагався з’ясувати, з якої причини невідомий перебуває неподалік музею і що він робить. Ветеран АТО зауважив, що чоловік взутий у спеціальні черевики, які були на співробітниках ДБР позавчора. За словами фахівців, ці черевики "5.11" коштують не менше 5 тисяч гривень. Невідомий чоловік не став пояснювати, з якої причини він знову перебуває поблизу музею, і намагався швидко покинути місце спостереження.
"Друзі, ця людина була позавчора разом з ДБР. Вона стоїть через дорогу, стежить за музеєм і тікає від нас з Олексієм Петровим, коли ми почали ставити питання – що він тут робить? Він сказав, що він не є співробітником ДБР. Бачите – бігом, бігом, бігом!", - коментує Олександр Погребиський.
Активіст також зауважив, що невідомий порушив правила дорожнього руху, намагаючись втекти від цієї розмови.
Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.
У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.
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Та-ну шо вы такое гаварите? Музей? Гончара? ))))) Это малина Пети ПАРАШИ с награбленными картинами!! Музеем эт порохоботская нычка станет тогда, когда украденое отойдёт..вернётся государству!!
Якщо не подобається посилання на російськомовну версію статті, то така сама є і мовою. Було б бажання
более того, откуда кацапам знать - что Порох ВЫКУПИЛ (абсолютно легально) на Западе картины и ВЕРНУЛ их в Украину..
Это страшное "преступление" - кацапы привыкли что их грабят, и не понимают - как можно ВОЗВРАЩАТЬ за свои деньги - обратно в страну))
тоже криворожанин. с 95 квартала перец.
26.05.2020 - взятие музея Гончара
Які президенти , такі і справи
не може ж ДБР бути розумнішим за президента!
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
О, как на "бубочку" действует тяга к прекрасному, картины ни есть, ни спать не дают...
Просто постучать и вежливо попросить войти, наверное, недостаточно.
Порох вместе с Мариной опять в музее. пригласил искусствоведов и рассказывает и про картины и про дебилов из дбр и прочее и прочее и прочее
ждем когда в деберкуте опять телек посмотрят и приедут в музей.
тролинг продолжается!
https://prm.ua/do-muzeyu-gonchara-znovu-priyihali-predstavniki-dbr-aktivist/
Про це у Facebook повідомила медіа-координатор музею Юлія Новосельцева
"Сьогодні, 28 травня приблизно о 13:30, в музей прийшли люди. Представилися представниками ДБР, здалеку показали свої посвідчення Петру Івановичу. Один з них представився слідчим. Надав документ про арешт 42 картин. Та попросив написати від руки про отримання цього документу та його відповідальність. Копію цієї записки він не дав. Сфотографувати цей документ Петру Івановичу також не дав. На запитання пан слідчий відмовився відповідати і почав тікати. Ми пройшли з ним до мосту Патона, але він потім вскочив у машину без номерів, наїхав мені на лівий черевик та поїхав. ******* цирк. То буде вам цирк! Ще додам, що він відмовився відповідати на всі інші питання. Сказав "пишіть у ДБР, роз'яснимо вам у розумні строки". Це був той самий слідчий, що приходив 26.05 в музей двері ламати. Також сьогодні просив показати картини. Ми не дозволили", - повідомила вона.
https://www.facebook.com/novoseltseva.julia/videos/3092959887429661/?t=2
"Не іронічно я сприймаю сьогоднішні обшуки в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з Державного бюджету жодної копійки не поступило в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі та іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурниці й про Український культурний фонд. До речі, хотів би подякувати всім, хто долучився до його створення і реалізації програм", - сказав Порошенко.
На його думку, невипадково за останній тиждень пролунали заяви, що в Україні "дуже завищені квоти на українську мову і в українському мистецтві, які запровадив Порошенко", але це народ їх запровадив.
"Дуже не іронічно я дивлюся на те, що вони намагаються змінити закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і НАТО. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС та НАТО заважають миру. І в цих умовах нам просто треба бути разом", - додав Порошенко.
https://prm.ua/duzhe-nebezpechna-tendentsiya-koli-vsim-pravoohoronnim-organam-zalishili-finansuvannya-a-v-kulturi-zabrali-vse-poroshenko/
"Я вважаю, що єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада, це популяризувала музей. Це в усіх новинах, зараз усі дізналися, у дуже не позитивному для України, але у дуже позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити, щоб відвідати музей зросли у десятки разів. Ну хай хоч так..
І безумовно, що серце рветься, і не можна було спокійно дивитись на кадри штурму музею, коли без рішення суду, без санкцій, без нічого… Навіщо було прориватися сюди - ніхто не міг зрозуміти.
Наголошую, що всі ці картини десятки або сотні років перебували за межами Україні. Всі до одної, всі вони зусиллями нашої родини були повернуті. І всі вони і не тільки вони, є предметами для широкого показу", - заявив Порошенко.
Він зазначив, що під час епідемії коронавірусу і війни не найкращий час для виставки.
"Але ми маємо показувати, а люди мають дивитися, наскільки абсолютно багата і різноманітна наша історія. І вважайте, що ми просто запросили вас з Мариною скористатись люб'язною гостинністю музею до себе в гості", - додав п'ятий президент.
https://prm.ua/petro-poroshenko-zaprosiv-ukrayintsiv-vidvidati-vistavku-kartin-u-muzeyi-ivana-gonchara-video/
Так що могли слідкувати і за партією...
П'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з дружиною Мариною показали родинну колекцію картин, яка виставлена у Музеї Гончара, відомим українським мистецтвознавцям та діячам культури. З експозицією ознайомились директор Національного Художнього музею Юлія Литвинець, український вчений-філософ Євген Бистрицький, письменник-казкар Сашко Лірник, народний артист України, кобзар Тарас Компаніченко з дружиною Ніною, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
«Наголошуємо, що це не є відкриття виставки, воно буде пізніше, коли урядом будуть зняті карантинні обмеження. Тут буде відкрито для широкого загалу. Це дуже важливі роботи митців, більшість з яких має безпосереднє відношення до України. У нас є декілька ідей, як це оформити. Воно буде ще доопрацьовуватися, і час в першій декаді червня дасть нам цю можливість», - повідомив Петро Порошенко.
«Часто-густо малоросійська влада не поділяє думок інтелігенції України, а творча інтелігенція України не поділяє думок малоросійської влади. Ми абсолютно не намагалися і не будемо робити нічого політичного. Бо мова йде про прекрасне. Наголошую, що всі ці картини десятки або може сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої родини були повернуті в Україну і всі вони є предметом для широкого показу. Ми абсолютно не збиралися і не збираємось тримати це», - зазначив Петро Порошенко.
Він висловив подяку колективу Музею Гончара і зазначив, що шокуючі кадри, як ДБР за наказом влади без будь-яких законних підстав штурмує приміщення виставкового залу, тільки додали музею популярності серед українців. «Єдине позитивне, що зробила за останній тиждень влада - це популяризувала музей. Воно увійшло в усі новини, всі дізналися. На жаль, в непозитивному для України, але в позитивному для музею сенсі. І сьогодні запити на те, щоб відвідати музей зросли в десятки разів. Ну, нехай хоч так», - іронізує Порошенко.
Петро Порошенко застеріг, що нинішня влада посилює наступ на все українське і патріотичне. Свідчення цього - і напад на Музей Гончара, і сьогоднішні обшуки у Центрі Довженка, і намагання переглянути Закон про мову, і спроби ревізувати європейську та євроатлантичну інтеграцію Укрпаїни.
«Не іронічно я сприймаю сьогоднішній обшук в Центрі Довженка. Не іронічно я сприймаю факти, коли з січня з державного бюджету жодної копійки не надійшло в Центр Довженка, а вони прийшли з обшуками. Це спроба пограбувати або захопити Центр. І політично ми точно будемо стояти на захисті. Думаю, що це дуже небезпечна тенденція, коли всім правоохоронним органам залишили фінансування. Прокуратурі й іншим збільшили, а в культури забрали все. Розповсюджують брехню і дурницю. І про Український культурний центр, до речі, і тих, хто долучився до його створення. Думаю, що не випадково за останній тиждень ми почули, що виявляється у нас дуже завищені квоти на українську мову в українському мистецтві, які запровадив Порошенко. Це народ запровадив», - переконаний п'ятий Президент.
Порошенко зауважив - складається враження, що інших проблем окрім закону про мову влада не бачить. «Вони намагаються змінити закон про мову. Все у нас уже вирішено, тільки закон про мову. Дуже небезпечно, що вони зараз піддають суворій критиці зміни до Конституції, які провела наша команда, щодо обов'язковості інтеграції в ЄС і Нато. Їм це теж заважає. Договорилися до того, що норми щодо інтеграції в ЄС і НАТО заважають миру», - констатує Петро Порошенко.
«В цих умовах нам треба бути разом, нам треба любити Україну», - наголосив лідер «Європейської Солідарності». Він також подякував дружині Марині за ідею цієї експозиції.
«Я б дуже хотіла, щоб громадяни України також змогли після відміни карантину прийти і подивитися. Це дуже важливо - піднімати культурний рівень, розвивати смак і підвищувати любов і гордість за Україну», - сказала Марина Порошенко.
До речі, шмаркля зі своїм гівно-кварталом саме цим і займалась багато років на обісРашці. Тепер, панове, тільки уявіть собі, скільки у гебні на шмарклю компромату та як вона міцно тримає бубочку за його малюсіньні горошини...